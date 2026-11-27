Sayako là con gái duy nhất của cựu Nhật hoàng Akihito và cựu Hoàng hậu Michiko. Bà gặp lại Yoshiki vào tháng 1/2003, trong buổi gặp mặt do Thái tử Akishino, anh trai bà, tổ chức. Yoshiki vốn là bạn từ thời tiểu học của Akishino, từng quen biết Sayako từ nhỏ nhưng hai người không có nhiều dịp tiếp xúc.

Sayako và Kurroda Yoshiki dạo bước trong Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen, sau khi kết hôn. Ảnh: JMPA

Trong cuộc họp báo công bố đính hôn cuối năm 2004, Sayako kể hồi nhỏ bà nhớ Yoshiki là người cao lớn, thường có vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng khi gặp lại sau nhiều năm, bà ấn tượng với nụ cười ấm áp và cách ông hòa đồng với mọi người. Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra vui vẻ, thoải mái.

Sau lần gặp đó, họ có thêm nhiều dịp trò chuyện, chủ yếu tại tư dinh của Akishino. Tình cảm dần nảy nở qua những lần gặp gỡ. Sayako cho biết bà cảm thấy Yoshiki là người có chính kiến nhưng rộng lượng, biết bao dung và luôn chân thành. Yoshiki cũng chia sẻ ông cảm thấy vui vẻ, bình yên khi ở bên Sayako. Qua những lần trò chuyện, ông dần nghĩ đến việc xây dựng gia đình với bà.

Cựu Công chúa Sayako và chồng trong buổi họp báo sau lễ cưới năm 2005. Ảnh: JMPA

Đầu năm 2004, trong một buổi uống trà tại tư dinh Akishino, Yoshiki ngỏ lời cầu hôn: "Em có đồng ý kết hôn với anh không?". Sayako lập tức nhận lời. Bà cho biết Akishino chỉ tạo điều kiện để hai người gặp nhau, không can thiệp vào chuyện riêng mà lặng lẽ dõi theo họ.

Ngày 30/12/2004, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản chính thức thông báo hai người đính hôn. Quyết định kết hôn với một người ngoài hoàng tộc đồng nghĩa Sayako phải từ bỏ địa vị công chúa và rời hoàng gia theo quy định của Nhật Bản.

Trước ngày cưới, bà tham dự nghi thức chào từ biệt cha mẹ tại hoàng cung. Ngày 12/11/2005, trong bộ váy dài màu trắng, đeo huân chương và đội vương miện, Sayako bày tỏ lòng biết ơn vì được cha mẹ nuôi dưỡng trong tình yêu thương suốt nhiều năm. Cựu Nhật hoàng Akihito chúc mừng cuộc hôn nhân, cảm ơn con gái vì đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một thành viên hoàng gia và luôn dịu dàng hỗ trợ gia đình. Cựu Hoàng hậu Michiko mong bà trân trọng tổ ấm mới, trở thành một thành viên tốt của xã hội.

Vợ chồng cựu Nhật hoàng và con gái. Ảnh: JMPA

Khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra khi Sayako chuẩn bị rời hoàng cung. Trước đó, Michiko từng tâm sự bà muốn nói với con gái những điều chất chứa trong lòng vào ngày xuất giá, nhưng lo mình sẽ không thể cất lời, giống như mẹ bà năm xưa. Khi giây phút chia tay đến, bà ôm chặt con gái và liên tục động viên: "Sẽ ổn thôi con à".

Ngày 15/11/2005, Sayako và Yoshiki tổ chức hôn lễ theo nghi thức Thần đạo tại khách sạn Imperial ở Tokyo. Cô dâu 36 tuổi, chú rể 39 tuổi. Cựu Nhật hoàng Akihito, cựu Hoàng hậu Michiko, Nhật hoàng Naruhito cùng gia đình Thái tử Akishino đều tham dự.

Tiệc chiêu đãi sau lễ cưới có khoảng 120 khách, gồm thành viên hoàng gia và người thân hai bên. Sayako mặc bộ kimono màu cam nhạt mượn của mẹ theo nguyện vọng của mình. Buổi tiệc không có màn thay trang phục hay cắt bánh cưới, thực đơn chỉ gồm ba món.

Vợ chồng Sayako sau 21 năm kết hôn. Ảnh: JMPA

Sau khi kết hôn, Sayako lấy họ chồng và chính thức trở thành thường dân. Bà được chính phủ cấp khoản tiền một lần khoảng 152,5 triệu yen để hỗ trợ cuộc sống mới. Từ một công chúa lớn lên trong hoàng cung, bà bắt đầu cuộc sống bên người chồng vốn là công chức tại Tokyo.

Hiện 57 tuổi, Kuroda Sayako đảm nhiệm vai trò chủ tế tại Đại thần cung Ise, một trong những đền Thần đạo quan trọng nhất Nhật Bản. Bà chính thức nhận nhiệm vụ này vào tháng 6/2017, sau thời gian làm chủ tế lâm thời và hỗ trợ các nghi lễ tại đền.