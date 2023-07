Vợ chồng bất hòa hay xảy ra cãi vã, mẹ chồng đã hối hả đi tìm mối cho con trai lấy vợ mới

Tôi kết hôn được 8 năm, nhưng hôn nhân của tôi rạn nứt từ 2 năm nay, cả tôi và chồng ngày càng bộc lộ những điểm không hợp nhau, mỗi người mỗi kiểu. Sau nhiều ngày căng thẳng, cãi vã và cả những lần cùng ngồi lại để tìm cách cứu vãn hôn nhân nhưng rồi vẫn thất bại. Tôi cũng vì con mà cố gắng, chứ không đã ly hôn từ lâu rồi.

Lúc đầu khi xuất hiện rạn nứt, hai chúng tôi cãi nhau nhiều lắm, đến nỗi con gái thấy bố mẹ to tiếng với nhau là ôm mặt khóc. Vậy nên, để tránh làm ảnh hưởng đến con và gia đình hai bên, vợ chồng tôi đã thỏa thuận với nhau là vẫn chung sống nhưng ngầm ly thân chứ không ly hôn. Vậy là mỗi ngày, việc ai người đó làm, không ai đả động gì đến ai. Đúng là gia đình yên ổn hẳn, tôi cũng đỡ mệt đầu, tập trung vào chăm sóc con.

Bao lâu nay tôi và chồng cứ cãi vã, lôi hết những điểm xấu của nhau ra mà bôi nhọ, kích bác. Tự dưng nhàn tênh, tôi tự trách mình sao hồi trước cứ phải khổ sở chờ đợi chồng về muộn, giận dỗi, cãi vã để rồi bản thân chịu thiệt, mấy lần chồng còn suýt đánh tôi. Tôi và chồng cùng diễn chung một vở kịch ôn hòa, lẳng lặng, kín kẽ khiến ai cũng ngạc nhiên.

Từ lúc chọn ly thân, chồng tôi như người tự do, trước đây vốn ít ở nhà, nay lại càng mất hút. Tự do ăn nhậu, tự do mua sắm những gì anh ta thích, thậm chí trên mạng xã hội còn "thả thính" như một anh chàng độc thân. Bạn bè, đồng nghiệp của anh ấy cũng rất bất ngờ vì tự dưng sống cuộc sống thảnh thơi, thích nhậu thì nhậu, thích đi về lúc nào cũng được.

Mẹ chồng không hàn gắn còn thúc giục con trai sớm ly hôn. Ảnh minh họa

Chồng tôi còn đề nghị: "Hai vợ chồng tiếp tục duy trì cuộc sống như vậy. Thích yêu ai cũng được, miễn là kín đáo, không ai biết là được". Tôi không đồng tình việc này, cho dù không còn yêu chồng nữa, nhưng tôi tuyệt nhiên không nghĩ đến người đàn ông khác. Chồng trên danh nghĩa, nhưng cũng phải tôn trọng tôi, ngoại tình dẫu có tinh vi đến mấy cũng sẽ bị lộ. Lúc đó, người ta chê cười tôi không biết giữ chồng, để chồng cặp bồ mà không biết.

Hai vợ chồng vẫn không có điểm chung này, nên anh ấy bắt đầu bực tức, kiếm cớ trút giận. Chồng tôi nhiều lần gây sự, còn chửi bới, thách thức vợ ly hôn. Không may cho tôi là mẹ chồng biết chuyện hai vợ chồng rạn nứt từ lâu. Bà vốn không ưa tôi nên giờ có cơ hội để đổ lỗi cho con dâu lười nhác, hư hỏng nên mới gây ra căng thẳng lâu nay.

Mỗi lần về quê chồng, tôi bị mẹ chồng, họ hàng bên chồng trách móc, nói tôi ăn ở không biết điều, số sướng mà không tôn trọng chồng và nhà chồng. Trong bữa cơm gia đình, mẹ chồng còn vô cớ lớn tiếng mắng tôi trước mặt cả nhà. Mẹ chồng hay thúc giục chồng tôi chia tay vợ càng nhanh càng tốt. Đó là trước mặt, còn sau lưng bà âm thầm tìm người để mai mối cho chồng tôi cưới vợ mới.

Thỉnh thoảng, mẹ chồng gọi điện cho con trai kể về cô nọ, cô kia, còn gửi cả ảnh nữa để nếu có ưng thì sẽ mai mối cho. Tôi cảm thấy tức tưởi trước những lời nói, hành động của mẹ chồng nhằm chia rẽ vợ chồng tôi. Giữa tôi và chồng đã không còn tình cảm, nhưng vẫn còn đó nghĩa vợ chồng bao năm nay gắn bó. Chúng tôi đã từng có những tháng ngày hạnh phúc và hiện tại vẫn còn có đứa con chung.

Nhiều khi tôi rất muốn ly hôn, nhưng suy nghĩ kỹ tôi thấy hôn nhân của mình có thể cứu vãn. Tôi thương con, chấp nhận chịu đựng, chờ mong chồng thay đổi. Không nỡ để hôn nhân đổ vỡ, tôi phải làm gì để chồng thương yêu vợ con? Mẹ chồng tôi quá đáng như vậy, tôi có nên nói thẳng để bà không can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi?

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]