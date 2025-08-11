Công ty Sơn Tùng M-TP bị cưỡng chế thuế

Đội Thuế quận 1 (TP HCM) đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment với số tiền hơn 118,7 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/6 đến 25/7/2025, biện pháp cưỡng chế là trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp này. Thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 30/11. Do công ty có 4 tài khoản ngân hàng, cơ quan thuế phải ban hành 4 quyết định cưỡng chế tương ứng.

Phản hồi thông tin trên, Công ty TNHH M-TP Entertainment cho biết: "Vấn đề hiện tại là sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống đối chiếu thuế, không phải nợ thuế thực tế. Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Vấn đề phát sinh là do nghĩa vụ thuế được thực hiện tại hai địa phương khác nhau (Đồng Nai và TP HCM), dẫn đến hệ thống quản lý thuế chưa tự động bù trừ được các khoản đã nộp.

Hiện tại, công ty tích cực làm việc với cơ quan thuế để khắc phục sự chênh lệch kỹ thuật này. Công ty có đầy đủ chứng từ nộp thuế và cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh".

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Theo Luật Quản lý thuế 2019 và các nghị định hướng dẫn, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế trong các trường hợp nợ thuế quá hạn, không chấp hành quyết định xử phạt, không thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi bị nhắc nhở. Cơ quan thuế sẽ thực hiện cưỡng chế bằng các biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty, phong tỏa tài khoản ngân hàng, khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, kê biên tài sản, bán đấu giá để thu hồi nợ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh nếu công ty không thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi nhận thông báo.

Theo các văn bản hướng dẫn, việc một công ty bị cưỡng chế thuế không đồng nghĩa với việc công ty đó trốn thuế, có thể là do nộp chậm hoặc tranh chấp số tiền phải nộp. Tuy nhiên, cưỡng chế là mức độ nghiêm trọng hơn nợ thuế thông thường vì đây là động thái của cơ quan thuế khi công ty không thực hiện nghĩa vụ thuế sau khi nhận thông báo.

Công ty TNHH M-TP Entertainment do ca sĩ Sơn Tùng M-TP làm người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Doanh nghiệp này thành lập từ năm 2016 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Sơn Tùng mở công ty này khi tách ra hoạt động riêng sau thời gian gắn bó với "ông bầu" Quang Huy.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, 30 tuổi, quê Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt phát triển sự nghiệp. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh. Năm 2015, ca sĩ đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy (đạo diễn Quang Huy), thành công với doanh thu 60 tỷ đồng.

Anh từng đoạt nhiều giải thưởng như: Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á (MTV Europe Music Awards 2015), Single của năm (Làn sóng xanh 2015), Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube.