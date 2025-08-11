Ca sĩ hải ngoại Bảo Hân mắc bệnh chưa có thuốc chữa

Ca Sĩ Bảo Hân mắc bệnh “chưa thuốc chữa”

Xuất hiện tại một buổi giao lưu, ca sĩ nổi tiếng của thị trường nhạc hải ngoại, ca sĩ Bảo Hân chia sẻ bản thân đang phải đối mặt với căn bệnh không thuốc chữa. Đây cũng là lý do ca sĩ Bảo Hân đột ngột biến mất khỏi mọi sân khấu dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Cụ thể, ca sĩ Bảo Hân chia sẻ: "Tôi không thể đi hát được vì bị mắc bệnh Parkinson. Đây là căn bệnh không có thuốc chữa. Chỉ có cách uống thuốc duy trì để có thể cử động được nhưng cũng không thể cử động bình thường như mọi người. Còn nếu không uống thuốc, cơ thể tôi sẽ co giật". Theo ca sĩ Bảo Hân, cô bị bệnh này do gen di truyền của gia đình. Trong gia đình cô, nhiều người mắc bệnh. Người đầu tiên là mẹ cô và người thứ 2 là cô. Sau đó, cậu cô và mới đây nhất là anh trai cô cũng mắc bệnh Parkinson.

Bệnh Parkinson là một bệnh lý thoái hóa thần kinh mạn tính, ảnh hưởng đến khả năng vận động của người bệnh. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi và có các triệu chứng điển hình như run, cứng cơ, chậm vận động và khó giữ thăng bằng. "Bệnh này cũng tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, không phải ai cũng có biểu hiện giống nhau, người bị nặng người bị nhẹ. Có những người còn không đi lại được. Nhà tôi 4 người mắc bệnh và 4 người có những biểu hiện hoàn toàn khác nhau", ca sĩ Bảo Hân cho biết.

Theo Bảo Hân, cô và mẹ có triệu chứng bệnh giống nhau: chân tay cứng lại, run tay run chân. Với những triệu chứng bệnh đang mắc phải, việc đi lại của Bảo Hân có phần khó khăn vì chân cứng lại, khó làm việc và điều đó khiến cô rất mỏi, mệt.

Cô phải thường xuyên uống thuốc vì nếu không sẽ không thể làm được gì. "Tôi cảm giác như mình đang chạy đua với thời gian. Cứ khi nào uống thuốc vào thì tôi cử động bình thường được nên tôi sẽ tranh thủ dọn nhà, chăm thú cưng, đọc mail, lướt mạng, trả lời tin nhắn. Tới khi thuốc hết tác dụng, tôi chẳng làm được gì hết, chỉ nằm một chỗ.

Vì vậy, tôi phải chạy đua để làm hết mọi việc trong thời gian thuốc còn tác dụng. Một ngày tôi phải uống 6 lần thuốc, từ 8 giờ sáng đến tối. Nhưng thuốc này có lúc hiệu quả, có lúc lại không có hiệu quả. Nhưng tôi vẫn tranh thủ để làm mọi việc được trong một ngày. Chỉ là tôi không thể đi show được"- ca sĩ Bảo Hân chia sẻ.

Là giọng ca thanh xuân của thế hệ khán giả 8X, 9X, Bảo Hân theo đuổi âm nhạc sôi động cùng với nhan sắc xinh đẹp. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, khán giả đều phải nhún nhẩy theo phần trình diễn của chị.

Vì vậy, khi mắc bệnh Parkinson, ca sĩ Bảo Hân đã không thể biểu diễn như chị mong muốn. Cô nói: "Tôi là ca sĩ thì luôn phải trình diễn hết mình, nhảy, hát, khuấy động sân khấu. Bệnh này khiến tôi không thể hoàn thành trọn vẹn được màn trình diễn. Tôi không muốn lên sân khấu mà trình diễn không đến nơi đến chốn, nên tốt nhất là nghỉ hát".

Việc ca sĩ Bảo Hân bất ngờ giải nghệ suốt nhiều năm qua khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đây là lần hiếm hoi, ca sĩ Bảo Hân nói rõ lý do vì sao chị "mất tích". Hàng ngàn khán giả bày tỏ sự tiếc nuối và đồng cảm với căn bệnh mà ca sĩ Bảo Hân đang phải đối mặt.

Điều khiến khán giả thấy vui là dù mắc bệnh khó chữa nhưng ca sĩ Bảo Hân luôn toát ra tinh thần lạc quan. Chị bảo "bệnh thì bệnh nhưng lúc nào mình cũng phải đẹp. Có chết cũng phải mặc đẹp" - chị nói.

Bảo Hân tên thật là Phan Quốc Bảo Hân, sinh năm 1973 ở TP HCM trong một gia đình nghệ sĩ. Năm 1975, cả gia đình cô chuyển sang định cư ở Áo. Cha cô khi còn ở Việt Nam cũng từng đi hát trong ca đoàn nhà thờ và là người thành lập một ban nhạc. Năm 12 tuổi, Bảo Hân bắt đầu hát chung với ban nhạc của gia đình, gồm có người anh lớn sử dụng trống, người anh thứ nhì chơi keyboard.

Năm 17 tuổi, Bảo Hân từng được bầu làm hoa hậu do cộng đồng người Việt tại Áo tổ chức. Sau đó, cô sang Paris tham dự cuộc thi hoa hậu "Miss Saigon" và đoạt giải Á hậu 2, đồng thời được công ty này mời hợp tác trong vai trò người mẫu.