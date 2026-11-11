Vì sao đàn ông giàu có, thành đạt dễ ngoại tình?

Việc tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, thừa nhận không chung thủy với vợ đang khiến dư luận chú ý. Đằng sau lời xin lỗi gửi gia đình và đồng nghiệp của người đàn ông đứng đầu một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới là câu chuyện về một cuộc hôn nhân kéo dài hơn bốn thập kỷ, nhưng vẫn không tránh khỏi sự xuất hiện của người thứ ba.

Theo AP, trong thông điệp gửi nhân viên Nvidia, Jensen Huang thừa nhận đã phản bội vợ và nói ông nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. Trước đó, The New York Times đưa tin ông có mối quan hệ thân thiết với Alice Huang, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp có quan hệ làm ăn với Nvidia. Thông tin này còn kéo theo cuộc điều tra của hội đồng quản trị Nvidia trước những lo ngại liên quan đến an ninh và lợi ích doanh nghiệp.

Tỷ phú Jensen Huang và người tình Alice Huang (ảnh được cho là trích xuất từ tài khoản WeChat của Alice Huang).

Điều khiến câu chuyện được quan tâm không chỉ là danh tiếng hay khối tài sản khổng lồ của Jensen Huang, mà còn bởi ông không phải tỷ phú công nghệ đầu tiên vướng vào những câu chuyện tình cảm ngoài hôn nhân.

Năm 2021, Bill Gates thừa nhận từng ngoại tình với một nhân viên Microsoft khoảng hai thập kỷ trước, khi vẫn đang trong cuộc hôn nhân với Melinda French Gates. Đến tháng 2/2026, tại cuộc gặp nhân viên quỹ từ thiện của mình, ông tiếp tục thừa nhận từng có quan hệ ngoài luồng với hai phụ nữ Nga trong thời gian hôn nhân.

Jeff Bezos cũng từng trở thành tâm điểm chú ý khi mối quan hệ ngoài luồng với người dẫn chương trình Lauren Sánchez được truyền thông đưa tin vào đầu năm 2019, trong thời điểm ông và vợ cũ MacKenzie Scott thông báo kế hoạch ly hôn sau 25 năm chung sống. Nhà sáng lập Amazon sau đó kết hôn với Sánchez vào năm 2025.

Đồng sáng lập Google Sergey Brin cũng từng vướng vào câu chuyện tình cảm với nhân viên Amanda Rosenberg trong giai đoạn cuộc hôn nhân với Anne Wojcicki gặp trục trặc.

Những trường hợp này dễ khiến người ta đặt câu hỏi: Vì sao không ít đàn ông sở hữu tiền bạc, danh vọng, quyền lực và một cuộc sống tưởng như viên mãn vẫn tìm kiếm tình cảm bên ngoài hôn nhân? Có phải càng giàu có, thành đạt, đàn ông càng dễ ngoại tình?

Địa vị cao khiến đàn ông tự tin hơn về sức hấp dẫn

Một trong những lời giải thích đáng chú ý đến từ nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Joris Lammers, Janka Stoker, Jennifer Jordan, Monique Pollmann và Diederik Stapel, công bố trên tạp chí Psychological Science năm 2011 với tiêu đề “Power Increases Infidelity Among Men and Women” (Quyền lực làm gia tăng hành vi ngoại tình ở cả nam và nữ).

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu khảo sát 1.561 người làm việc trong các ngành nghề chuyên môn để xem xét mối liên hệ giữa quyền lực và hành vi không chung thủy. Kết quả cho thấy người có quyền lực cao hơn có xu hướng ngoại tình nhiều hơn, đồng thời cũng có ý định ngoại tình trong tương lai cao hơn. Một cơ chế được nhóm nghiên cứu chỉ ra là quyền lực làm tăng sự tự tin của một người vào khả năng thu hút bạn tình. Đáng chú ý, mối liên hệ này xuất hiện ở cả nam và nữ, chứ không riêng đàn ông.

Có thể hiểu đơn giản, một người đàn ông thành đạt thường nhận được sự công nhận trong công việc, có tiếng nói trong các mối quan hệ xã hội và dễ trở thành tâm điểm chú ý. Khi những yếu tố ấy kết hợp với sự giàu có, vẻ ngoài chỉn chu và khả năng mang lại một cuộc sống vật chất hấp dẫn, họ có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người khác giới.

Không phải ai được chú ý cũng sẽ nảy sinh ý định ngoại tình. Tuy nhiên, nếu một người bắt đầu tin rằng mình có sức hút đặc biệt, rằng chỉ cần muốn là có thể tìm được một mối quan hệ mới, ranh giới giữa sự tự tin và cảm giác được quyền lựa chọn bất cứ ai có thể trở nên mong manh.

Tỷ phú Jeff Bezos ngoại tình với Lauren Sanchez trước khi ly hôn để cưới bà. (Ảnh: Vogue)

Đặc biệt, những người thường xuyên ở vị trí ra quyết định, quen với việc người khác chiều theo ý mình, đôi khi có thể mang tâm thế ấy vào cả đời sống riêng tư. Trong công việc, họ có thể quen với việc đưa ra yêu cầu và nhận được sự đáp ứng; trong quan hệ tình cảm, nếu thiếu khả năng tự kiểm soát, họ cũng dễ đặt mong muốn cá nhân lên trên cam kết với bạn đời.

Tiền bạc có thể mở rộng cơ hội ngoại tình

Một lý do thực tế khác là người giàu có thường có điều kiện tiếp xúc xã hội rộng hơn. Những chuyến công tác, hội nghị quốc tế, bữa tiệc riêng, các cuộc gặp gỡ đối tác, hoạt động kinh doanh và mạng lưới quan hệ nhiều tầng lớp tạo ra không ít cơ hội hình thành những mối quan hệ thân mật.

Với một người bình thường, việc duy trì một mối quan hệ ngoài hôn nhân có thể đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và sự sắp xếp phức tạp. Với người giàu có, những rào cản này đôi khi dễ giải quyết hơn. Họ có thể di chuyển thường xuyên, sở hữu không gian riêng tư, sử dụng dịch vụ hỗ trợ và có nhiều điều kiện để che giấu những cuộc gặp gỡ.

Tiền bạc cũng có thể tạo ra sự chênh lệch quyền lực trong quan hệ. Một người có tài sản lớn, vị trí xã hội cao và khả năng quyết định cơ hội nghề nghiệp của người khác có thể trở nên hấp dẫn hơn, nhưng đồng thời cũng dễ bước vào những mối quan hệ có sự bất cân xứng.

Cần nhấn mạnh rằng đây là điều kiện làm tăng cơ hội, không phải nguyên nhân tất yếu dẫn đến ngoại tình. Rất nhiều người giàu có vẫn chung thủy, trong khi người không có địa vị hay tài sản đáng kể cũng có thể phản bội bạn đời. Cơ hội xuất hiện không đồng nghĩa với việc một người buộc phải lựa chọn nó.

Đàn ông thành đạt có ngoại tình nhiều hơn?

Một phân tích dữ liệu từ Khảo sát Xã hội tổng quát của Mỹ (General Social Survey - GSS), do Wendy Wang, Giám đốc nghiên cứu của Institute for Family Studies, công bố tháng 8/2025, đưa ra những con số đáng chú ý.

Theo phân tích này, trong nhóm đàn ông Mỹ từng kết hôn, độ tuổi 25-54, khoảng 18% người làm các nghề có mức độ danh giá cao như giám đốc điều hành, bác sĩ, phẫu thuật viên từng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Tỷ lệ tương ứng ở nhóm nghề có mức độ danh giá trung bình cao là 7%, còn nhóm nghề có mức độ danh giá thấp là 13%.

Tiền bạc không mua được lòng chung thủy, nhưng có thể mở rộng cơ hội ngoại tình. (Ảnh: Ifstudies)

Như vậy, nhóm đàn ông làm nghề có vị thế xã hội cao có tỷ lệ từng ngoại tình cao hơn hai nhóm được so sánh. Tuy nhiên, đây là phân tích dựa trên dữ liệu khảo sát xã hội, không phải kết luận rằng cứ có nhiều tiền hay sở hữu tài sản lớn thì sẽ ngoại tình. Mức độ danh giá của nghề nghiệp cũng không hoàn toàn đồng nghĩa với mức độ giàu có.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý: Trong cùng phân tích, tỷ lệ đàn ông từng kết hôn trong độ tuổi 25-54 thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân giảm từ khoảng 20% ở giai đoạn những năm 1990 và 2000 xuống 17% trong thập niên tiếp theo, rồi tiếp tục giảm trong dữ liệu gần đây. Với số liệu 2021-2022, tỷ lệ này là khoảng 11% ở nam và 14% ở nữ; khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Điều đó cho thấy không thể mặc định đàn ông luôn ngoại tình nhiều hơn phụ nữ trong mọi nhóm tuổi và mọi giai đoạn.

Những con số trên cũng cần được đọc với sự thận trọng: Ngoại tình là hành vi nhạy cảm, người tham gia khảo sát có thể không khai báo đầy đủ; dữ liệu tự khai không phản ánh toàn bộ thực tế. Dẫu vậy, chúng cung cấp một góc nhìn có cơ sở hơn thay vì chỉ dựa vào những câu chuyện gây chú ý của giới tỷ phú.

Dùng tiền bạc bù đắp cho cảm giác mất cân bằng

Một nghiên cứu khác của nhà xã hội học Christin L. Munsch, đăng trên tạp chí American Sociological Review năm 2015, phân tích dữ liệu từ Khảo sát dọc thanh niên quốc gia Mỹ năm 1997 (National Longitudinal Survey of Youth). Nghiên cứu có tên “Her Support, His Support: Money, Masculinity, and Marital Infidelity” (Sự hỗ trợ của cô ấy, sự hỗ trợ của anh ấy: Tiền bạc, nam tính và ngoại tình trong hôn nhân) xem xét mối liên hệ giữa thu nhập tương đối của mỗi người và khả năng ngoại tình.

Kết quả cho thấy với nam giới, việc là người kiếm tiền chính trong gia đình có liên hệ với nguy cơ ngoại tình cao hơn. Ngược lại, ở phụ nữ, việc là người kiếm tiền chính lại gắn với khả năng ngoại tình thấp hơn. Nghiên cứu cũng ghi nhận sự phụ thuộc kinh tế có liên hệ với khả năng ngoại tình ở cả hai giới, nhưng tác động ở nam giới lớn hơn.

Nhà nghiên cứu đưa ra cách lý giải liên quan đến quan niệm về vai trò giới và cảm giác nam tính. Trong một số trường hợp, đàn ông có thể coi việc là trụ cột kinh tế như một phần quan trọng trong bản sắc cá nhân. Khi vị thế ấy bị lung lay, chẳng hạn phải phụ thuộc tài chính vào vợ, một số người có thể tìm kiếm sự khẳng định bản thân qua mối quan hệ bên ngoài.

Điều này cho thấy ngoại tình không chỉ xuất phát từ ham muốn hay cơ hội, mà đôi khi còn liên quan đến cái tôi, nhu cầu được công nhận và cách một người nhìn nhận giá trị của chính mình. Tuy nhiên, nghiên cứu không chứng minh rằng mọi đàn ông kiếm được nhiều tiền đều có xu hướng phản bội vợ, cũng không thể dùng kết quả này để biện minh cho hành vi ngoại tình.

Nhìn từ những trường hợp tỷ phú công nghệ, có thể thấy thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong hôn nhân là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Một người có thể điều hành tập đoàn hàng nghìn tỷ USD, tạo ra sản phẩm thay đổi thế giới, được hàng triệu người ngưỡng mộ, nhưng vẫn có thể thất bại trong việc giữ gìn một cam kết riêng tư.

Thành công thường đòi hỏi sự tập trung cao độ, thời gian làm việc kéo dài và nhiều chuyến đi xa. Điều đó có thể khiến thời gian dành cho gia đình bị thu hẹp, khoảng cách tình cảm tăng lên. Nhưng không nên lấy áp lực công việc hay sự thiếu quan tâm của bạn đời để hợp thức hóa việc ngoại tình. Khi hôn nhân có vấn đề, người trong cuộc vẫn có những lựa chọn khác như đối thoại, tìm kiếm hỗ trợ hoặc chấm dứt quan hệ một cách minh bạch.