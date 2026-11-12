9 năm sau ngày cưới, 'búp bê' Thanh Thảo nhắn lời ngọt ngào đến chồng

Nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, ca sĩ Thanh Thảo dành những lời tình cảm gửi đến ông xã, đồng thời nhìn lại chặng đường hôn nhân mà cả hai đã cùng nhau vun đắp.

Với nữ ca sĩ, sự xuất hiện của chồng đã mang đến cho cô một tình yêu bình dị nhưng đủ đầy, nơi cô luôn cảm nhận được sự yêu thương, nhẫn nại, bao dung và thấu hiểu.

Thanh Thảo trân trọng việc ông xã chưa bao giờ đặt ra những tiêu chuẩn hay đòi hỏi cô phải trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Anh yêu thương và chấp nhận cô với những gì vốn có, để cô được sống đúng với cá tính, cảm xúc và con người thật của mình.

Chính sự thoải mái, không áp lực ấy khiến nữ ca sĩ cảm nhận rõ hơn giá trị của một mối quan hệ bền vững: Không cần phải cố gắng trở thành ai khác, chỉ cần cả hai chân thành và biết trân trọng nhau.

Sau 9 năm chính thức về chung một nhà, Thanh Thảo vẫn dành cho chồng những lời ngọt ngào như thuở mới yêu. Nữ ca sĩ mong muốn cả hai sẽ tiếp tục đồng hành trên chặng đường phía trước, cùng nhau đi qua những ngày bình yên lẫn những lúc khó khăn, sóng gió.

Với cô, hôn nhân không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn mà còn là sự kiên nhẫn, bao dung và lựa chọn ở lại bên nhau qua từng ngày. Lời nhắn nhủ giản dị nhưng chan chứa tình cảm của Thanh Thảo cũng cho thấy cô luôn trân trọng người đàn ông đã cùng mình xây dựng tổ ấm suốt gần một thập kỷ.

Về chồng của "búp bê" Thanh Thảo, anh là doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, sinh sống và làm việc tại Mỹ. Anh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, hơn nữ ca sĩ khoảng 8 tuổi.

Cả hai kết hôn năm 2017, năm 2018, vợ chồng Thanh Thảo đón con gái chung Talia. Tom Han được vợ nhận xét là người đàn ông tâm lý, bao dung, luôn tôn trọng và ủng hộ đam mê nghệ thuật của cô.