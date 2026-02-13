Vì sao phụ nữ càng được chia sẻ việc nhà càng dễ có ham muốn?

Không ít nghiên cứu tâm lý cho thấy khi phụ nữ được bạn đời san sẻ công việc gia đình, họ không chỉ cảm thấy nhẹ gánh mà còn dễ mở lòng, gần gũi và duy trì ham muốn tình dục tốt hơn. Điều này không đơn thuần xuất phát từ sự rảnh rỗi về thời gian, mà liên quan đến nhiều cơ chế tâm lý và sinh học phía sau.

Ảnh minh họa.

Gánh nặng tinh thần khiến ham muốn suy giảm âm thầm

Phụ nữ thường không chỉ đảm nhận công việc nhà về mặt thể chất mà còn gánh thêm “gánh nặng tinh thần” – tức việc lên kế hoạch, ghi nhớ và quản lý hàng loạt hoạt động trong gia đình. Từ việc chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc con cái cho đến sắp xếp sinh hoạt hằng ngày, những áp lực này dễ khiến não bộ duy trì trạng thái căng thẳng kéo dài.

Khi stress tăng cao, cơ thể sẽ tiết ra nhiều cortisol – hormone có xu hướng ức chế ham muốn tình dục. Trong trạng thái quá tải, phụ nữ khó chuyển từ tâm lý trách nhiệm sang cảm xúc thân mật. Ngược lại, khi công việc gia đình được chia sẻ, mức độ căng thẳng giảm xuống, giúp cơ thể dễ bước vào trạng thái thư giãn – điều kiện quan trọng để cảm xúc gần gũi xuất hiện.

Sự chia sẻ tạo cảm giác được trân trọng

Với nhiều phụ nữ, việc chồng chủ động làm việc nhà không chỉ là hành động hỗ trợ mà còn là tín hiệu của sự quan tâm và đồng hành. Khi cảm thấy mình không phải gánh vác mọi thứ một mình, họ dễ cảm nhận được sự tôn trọng và giá trị của bản thân trong mối quan hệ.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng cảm giác được trân trọng giúp não bộ giải phóng oxytocin – hormone gắn liền với sự gắn kết và tin tưởng. Hormone này không chỉ làm tăng cảm giác an toàn trong mối quan hệ mà còn có vai trò quan trọng trong việc khơi dậy ham muốn và cảm xúc thân mật ở phụ nữ.

Cảm xúc thân mật bắt đầu từ đời sống thường ngày

Không ít người nghĩ rằng đời sống tình dục chỉ phụ thuộc vào khoảnh khắc trong phòng ngủ. Tuy nhiên, với phụ nữ, cảm xúc gần gũi thường được xây dựng từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Khi người chồng cùng vào bếp, chia sẻ việc chăm sóc con cái hoặc chủ động giúp vợ nghỉ ngơi, điều đó vô tình tạo nên sự kết nối cảm xúc bền vững.

Sự kết nối này giúp phụ nữ cảm thấy thoải mái và dễ mở lòng hơn khi hai người bước vào không gian riêng tư. Khi cảm xúc được nuôi dưỡng liên tục, ham muốn thường xuất hiện một cách tự nhiên thay vì cần sự kích thích đột ngột.

Giảm mệt mỏi thể chất giúp cơ thể dễ phản ứng tích cực

Công việc nhà, đặc biệt với phụ nữ vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình, có thể gây mệt mỏi kéo dài. Sự mệt mỏi không chỉ khiến cơ thể thiếu năng lượng mà còn làm giảm khả năng tập trung vào cảm xúc. Khi cơ thể kiệt sức, hệ thần kinh thường ưu tiên nghỉ ngơi hơn là trải nghiệm khoái cảm.

Việc được chia sẻ công việc giúp phụ nữ có thời gian phục hồi thể lực, cải thiện chất lượng giấc ngủ và cân bằng nội tiết tố. Khi cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh, phản ứng sinh lý với sự thân mật cũng trở nên tích cực và bền bỉ hơn.

Sự công bằng trong mối quan hệ giúp duy trì hấp dẫn lâu dài

Các nghiên cứu về hôn nhân chỉ ra rằng cảm giác công bằng trong việc phân chia trách nhiệm gia đình có liên quan trực tiếp đến sự hài lòng trong đời sống tình dục. Khi một người cảm thấy mình phải hy sinh quá nhiều, cảm xúc tiêu cực có thể tích tụ và ảnh hưởng đến sự gần gũi.

Ngược lại, khi cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm, mối quan hệ thường duy trì được sự tôn trọng và hấp dẫn lẫn nhau. Cảm giác đồng hành này khiến sự thân mật không chỉ là nhu cầu sinh lý mà trở thành biểu hiện tự nhiên của tình cảm vợ chồng.