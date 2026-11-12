Đi họp thay bố mẹ, cô gái người Dao bất ngờ được bầu làm trưởng thôn

Bất ngờ được bầu làm trưởng thôn

Triệu Trang Thơ (SN 1996, dân tộc Dao) hiện là trưởng thôn Phúc Minh, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên. Thôn có 170 hộ với khoảng 780 nhân khẩu, gồm nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống.

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên), Thơ đi làm thuê 1 năm rồi quyết định trở về quê để được gần gũi bố mẹ.

Trang Thơ được bầu làm trưởng thôn từ tháng 8/2025

Năm 2020, chị lập gia đình, sinh con và mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh. Thơ từng tham gia công tác bảo vệ trẻ em ở xã theo diện bán chuyên trách nhưng sau đó nghỉ việc.

Năm 2025, một dịp tình cờ đã khiến Thơ bén duyên với chức vụ trưởng thôn.

Hôm ấy, Thơ đi họp thôn giúp bố mẹ, lại đúng ngày mọi người tổ chức bầu trưởng thôn mới. Là một trong số ít người dân ở thôn có bằng cử nhân đại học, hơn nữa từng có thời gian đảm đương các nhiệm vụ của xã, Thơ được bà con tin tưởng đề cử vào chức vụ này.

Dù vậy, chị vẫn lưỡng lự bởi bản thân chưa có kinh nghiệm, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm trưởng thôn.

“Các cô/chú động viên tôi ‘con làm tạm cho đến khi tìm được người phù hợp hơn’. Không ngờ tôi lại gắn bó với nhiệm vụ này đến giờ, Thơ cười chia sẻ.

Ngày 1/8/2025, Thơ chính thức được bầu làm trưởng thôn Khuổi Trả, xã Phúc Lộc (cũ). Đến ngày 1/7/2026 thực hiện theo chủ trương sáp nhập thôn xóm, chị tiếp tục được bầu làm trưởng thôn Phúc Minh, xã Phúc Lộc (mới).

Chuyện thú vị của nữ trưởng thôn 30 tuổi

Thử thách đầu tiên của nữ trưởng thôn trẻ tuổi là đứng phát biểu trước đông đảo bà con. Vốn chưa quen nói trước đám đông, cô hồi hộp, run đến mức lo mình không thể hoàn thành bài phát biểu.

May mắn, sự chăm chú, nghiêm túc lắng nghe của mọi người đã giúp Thơ bình tĩnh hơn. Cô hiểu rằng, dù còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, mình vẫn nhận được sự tôn trọng, tín nhiệm của bà con.

Trang Thơ vượt qua thử thách phát biểu trước bà con

Làm trưởng thôn, cuộc sống của Thơ thay đổi rất nhiều. Nhiệm vụ chính của chị là xử lý giấy tờ, dự họp ở xã, truyền đạt thông tin từ xã đến người dân trong thôn, rà soát hộ nghèo, kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp...

Có hôm, chị dẫn cán bộ đi khảo sát kênh mương cần sửa chữa, tuyến đường chuẩn bị mở rộng hay khu đất dự kiến kéo đường điện. Cũng có ngày, chị cùng giáo viên đến tận nhà vận động học sinh bỏ học trở lại trường.

“Trước kia, vì bận học, bận làm, tôi ít khi lên nương rẫy. Giờ thì khác, tôi thường xuyên đi thăm nom đồng ruộng, kiểm tra cây trồng, vật nuôi của bà con.

Mỗi khi chi hội phụ nữ tổ chức giúp các gia đình neo đơn, đau ốm gieo trồng, thu hoạch nông sản, tôi cũng trực tiếp xuống ruộng cấy lúa, lên nương bẻ ngô cùng mọi người”, Thơ kể.

Trang Thơ tham gia "Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống ma tuý"

Tình huống khiến nữ trưởng thôn nhớ hơn cả là lần tìm kiếm nạn nhân bị lũ quét vào tháng 8/2026 vừa qua.

Trận lũ quét xảy ra tại thôn Phúc Minh khiến 1 người mất tích. Nhận được tin báo giữa đêm, Thơ vừa sợ vừa lo lắng, lập tức lên đường cùng mọi người tìm kiếm nạn nhân trong mưa bão.

Đến khoảng 23h, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy nạn nhân. Thơ cùng mọi người bàn giao công việc cho gia đình rồi trở về nhà vào lúc 1h sáng.

“Qua lần đó tôi mới nhận ra, làm trưởng thôn không chỉ là xử lý giấy tờ hay đi họp ở xã mà còn là cùng bà con đối mặt, xử lý mọi việc khi có sự cố, thiên tai”, Thơ nói.

Thơ cho biết thêm, trong thôn Phúc Minh có một cụm dân cư nằm dưới chân núi, nơi từng xảy ra sạt lở đá. Các hộ thuộc diện cần di dời nhưng phương án di dời chưa được phê duyệt.

Trang Thơ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền và giúp người dân cấy lúa

Đây trở thành nỗi lo thường trực của chị vào mỗi mùa mưa bão. Thơ phải thường xuyên theo dõi tình hình, để thông báo và hỗ trợ người dân kịp thời.

Một thử thách khác khi giữ chức vụ trưởng thôn của Thơ là rào cản ngôn ngữ. Thôn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống như Mông, Dao, Tày... nên đôi khi chị gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động người dân.

Chị cũng phải tìm hiểu kỹ hơn phong tục ma chay, hiếu hỷ của từng dân tộc để có thể hỗ trợ khi cần.

“Ví như lễ tang của nạn nhân bị lũ quét hồi tháng 8/2026. Thanh niên ấy người Dao, chưa trải qua lễ cấp sắc nên chưa được công nhận là người trưởng thành mà nếu vậy, đám ma sẽ theo phong tục của trẻ em.

Vì vậy, gia đình và thầy cúng đã thực hiện lễ cấp sắc cho chàng trai ngay trong tang lễ, trước khi tiến hành nghi thức an táng dành cho người trưởng thành. Đó là một trong những trải nghiệm khiến tôi hiểu hơn về đời sống văn hóa, tín ngưỡng của bà con”, Thơ kể.

Nữ trưởng thôn nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động chung của thôn

Sau hơn 1 năm thực hiện nhiệm vụ, Thơ đã quen hơn với công việc của một trưởng thôn. Chị thừa nhận, ưu thế của mình là trẻ tuổi, biết dùng máy tính, tiếp cận nhanh công việc hành chính và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, công việc trưởng thôn đòi hỏi nhiều thời gian, đặc biệt cần nắm bắt tâm lý người dân, làm sao để bà con hiểu, đồng thuận và thực hiện những chủ trương, chính sách được triển khai.

“May mắn, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi được gia đình ủng hộ, đồng nghiệp hỗ trợ, bà con tin tưởng nên ngày càng vững vàng hơn”, Thơ chia sẻ.

Anh Long Văn Đồng (bí thư thôn Phúc Minh, xã Phúc Lộc) chia sẻ với PV VietNamNet: “Trang Thơ có bằng cấp, năng lực nên được bà con tín nhiệm. Bạn ấy nhiệt tình, năng nổ trong công tác vận động, chịu khó học hỏi nên nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.

Thơ cũng nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ xã, thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần ổn định đời sống người dân”.

Ảnh: NVCC