Ước mơ 'lấy chồng tỷ phú' năm 18 tuổi của cô gái 10X thành hiện thực theo cách không ngờ

Thời điểm đó, điều ước của Trân, nay 25 tuổi, chỉ mang tính vui đùa, nhằm tạo không khí sôi nổi cho buổi chụp ảnh cùng bạn bè. Cô không đặt nặng ý nghĩa, càng không nghĩ sẽ có ngày câu nói ấy gắn với cuộc đời mình theo cách trùng hợp đến vậy.

Bước ngoặt đến khi Trân theo học tại Đại học Greenwich Cần Thơ và tình cờ quen Hà Tỷ Phú, 25 tuổi, quê Cà Mau, sinh viên khóa trên. Ngay từ lần đầu nhìn thấy, chàng trai cho biết đã ấn tượng mạnh và chủ động tìm cách làm quen qua các hội nhóm sinh viên.

Trái với sự nhiệt tình của đối phương, ấn tượng ban đầu của Trân lại không mấy tích cực. Cô nhớ lần đầu đi chơi, bạn trai mặc áo sơ mi, quần jeans, dép kẹp và đội nón, khiến cô cảm thấy chưa phù hợp. Tuy vậy, sau nhiều lần gặp gỡ, cả hai dần nhận ra sự đồng điệu trong tính cách và duy trì mối quan hệ hơn 5 năm.

Ước mơ lấy chồng tỷ phú của Trân thành hiện thực theo cách không ngờ. Ảnh: NVCC

Điều khiến Trân bất ngờ nhất là tên thật của bạn trai. "Không chỉ tôi mà cả gia đình đều ngạc nhiên khi biết anh tên Tỷ Phú", cô nói.

Sau khi tìm hiểu, Trân biết đây là cách đặt tên quen thuộc trong gia đình chồng, với nhiều cái tên đặc biệt như Nhất Giàu, Kim Cương, đều do ông nội đặt.

Hiện Trân làm nghề trang điểm, còn chồng quản lý cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình vợ. Dù quê ở Cà Mau, anh chuyển về Vĩnh Long sinh sống sau khi kết hôn. Cặp đôi hiện sống tại xã Phú Quới và cùng xây dựng cuộc sống ổn định.

Trong những năm yêu nhau, họ trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Có thời điểm tài chính eo hẹp, cả hai ăn cơm chay giá rẻ để tiết kiệm. Những lúc Trân đau dạ dày, bạn trai nhiều lần đi quãng đường dài từ Cà Mau lên Cần Thơ để chăm sóc.

Điều ước của Trân trong buổi chụp kỷ yếu năm 18 tuổi. Ảnh: NVCC

Theo Trân, chồng cô từng tự ti về cái tên của mình khi còn nhỏ, bởi hoàn cảnh gia đình không khá giả như ý nghĩa tên gọi. Tuy nhiên, theo thời gian, cái tên ấy lại trở thành dấu ấn đặc biệt trong câu chuyện tình của họ.

Ban đầu, cả hai dự định kết hôn sau vài năm nữa, nhưng trước sự thúc giục của gia đình, họ quyết định tổ chức đám cưới sớm, hôm 26/2. Với Trân, đây là lựa chọn hợp lý vì cô cho rằng việc kết hôn sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời điểm.

Câu chuyện của cả hai thu hút nhiều sự chú ý khi Trân chia sẻ hình ảnh đám cưới lên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ thích thú trước sự trùng hợp giữa điều ước năm 18 tuổi và cuộc hôn nhân hiện tại, xem đây là câu chuyện mang màu sắc duyên số.

"Tôi chỉ nghĩ bạn bè, người thân biết thôi, không ngờ lại lan truyền. Sáng dậy thấy thông báo liên tục, vợ chồng đọc bình luận cả ngày rồi cười", cô nói.