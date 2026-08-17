Chồng kém 6 tuổi chê tôi 'chán'

Tôi 41 tuổi, chồng 35 tuổi. Khi mới cưới, nhiều người nói tôi trông trẻ hơn tuổi, còn chồng may mắn lấy được người phụ nữ chín chắn, biết vun vén gia đình. Khi đó, tôi cũng không nghĩ khoảng cách 6 tuổi sẽ trở thành vấn đề.

Những năm đầu hôn nhân, cuộc sống của chúng tôi khá ổn. Vì kết hôn khi tôi đã không còn trẻ, vợ chồng quyết định sinh liền hai con. Hiện con lớn 6 tuổi, con nhỏ 4 tuổi.

Từ khi có con, tôi gần như không còn nhiều thời gian cho bản thân khi vừa phải lo công việc, vừa quán xuyến việc nhà và chăm sóc hai con. Những lúc hiếm hoi có thời gian nghỉ, điều tôi muốn đôi khi chỉ là nằm cạnh chồng, nói với nhau vài câu rồi ngủ.

Ông xã lại không nghĩ như vậy. Anh vẫn muốn tôi chủ động và dành nhiều thời gian hơn cho đời sống chăn gối. Ban đầu, anh chỉ buồn khi tôi từ chối. Sau đó, anh bắt đầu trách vợ.

Có lần, anh nói tôi mới 41 tuổi mà lúc nào cũng kêu mệt, khiến anh có cảm giác tôi không còn cần anh nữa.

Tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi vẫn yêu chồng, nhưng sau một ngày xoay xở với công việc, con cái và gia đình, tôi thực sự không còn nhiều năng lượng.

Sự khác biệt dần xuất hiện trong cả những chuyện nhỏ. Chồng thích ra ngoài, gặp bạn bè, đi chơi cuối tuần. Tôi lại muốn ở nhà nghỉ ngơi. Anh muốn tôi chăm chút bản thân nhiều hơn, trong khi tôi thấy mình không còn đủ thời gian để làm những việc trước đây từng thích.

Có những hôm anh rủ đi chơi, tôi chỉ muốn từ chối vì nghĩ đến cảnh hôm sau phải dậy sớm, đưa con đi học rồi đi làm. Anh cho rằng tôi lúc nào cũng viện lý do để ở nhà.

Sau một cuộc cãi vã, anh buột miệng nói tôi "nhìn chán quá". Tôi im lặng, đêm đó quay mặt vào tường và khóc.

Tôi không sợ mình già đi. Tôi cũng hiểu ngoại hình và sức khỏe sẽ thay đổi theo thời gian. Điều khiến tôi buồn là người nằm bên cạnh bắt đầu nhìn bằng ánh mắt chán chường chỉ vì tôi không còn giống người phụ nữ anh từng cưới.

Tôi nói với anh rằng anh cưới một người vợ, chứ không phải cưới một người lúc nào cũng phải đáp ứng mọi mong muốn của anh.

Nhưng sau những lần như vậy, cả hai lại im lặng. Tôi không muốn chồng cảm thấy bị bỏ rơi, còn anh cũng cho rằng những nhu cầu của mình không được tôi coi trọng.

Tôi tự hỏi liệu khoảng cách 6 tuổi có thực sự là nguyên nhân khiến chúng tôi lệch nhịp, hay những áp lực của hôn nhân, con cái và công việc mới là điều đang khiến cả hai thay đổi.

Tôi vẫn yêu chồng và không muốn cuộc hôn nhân kết thúc. Nhưng tôi cũng không muốn cứ cố gắng đáp ứng mọi mong muốn của anh trong khi bản thân ngày càng mệt mỏi.

Tôi nên làm gì để hai vợ chồng tìm lại sự đồng điệu mà không khiến một người phải liên tục hy sinh nhu cầu cá nhân?