2 chị em sinh đôi xinh đẹp, giỏi giang cùng tốt nghiệp Xuất sắc Sư phạm Tiếng Anh, có truyền thống gia đình đáng nể

Trao đổi với PV báo Dân Việt, đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết vừa tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên QH.2022.F1. Trong đó, có cặp đôi Lê Phương Anh và Lê Châu Anh – hai tân cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh để lại nhiều ấn tượng.

Lê Phương Anh và Lê Châu Anh chụp ảnh cùng bố mẹ và chị gái. Ảnh: NTCC

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống sư phạm, với mẹ và chị gái đều là những nhà giáo tận tụy, hình ảnh người thầy đứng trên bục giảng đã tự nhiên trở thành một phần trong tiềm thức của hai chị em.

Là chị em song sinh, Phương Anh và Châu Anh từ nhỏ đã gắn bó với nhau trong cả học tập lẫn cuộc sống. Sự giống nhau về ngoại hình từng mang đến không ít tình huống dở khóc dở cười. Có lần, bố mẹ nhầm lẫn đến mức “rửa mặt cho một đứa tận hai lần, còn đứa kia thì vẫn… lấm lem”.

Những câu chuyện vui ấy cũng trở thành một phần ký ức tuổi thơ của hai cô gái. Sự đồng hành và gắn bó từ nhỏ khiến Phương Anh và Châu Anh dần hình thành nhiều điểm chung trong suy nghĩ, sở thích và cả định hướng tương lai.

Vì vậy, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, hai chị em không mất nhiều thời gian để lựa chọn. Cả hai cùng hướng tới Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) và cùng theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh, tiếp nối truyền thống gia đình theo một cách rất riêng.

Ngày kết quả tuyển sinh được công bố vào một chiều hè tháng 8 là một cột mốc không thể nào quên. Khoảnh khắc hai cái tên cùng xuất hiện trên màn hình máy tính với dòng chữ “Trúng tuyển” đã mang đến một sự nhẹ nhõm vỡ òa. Đó không chỉ là thành quả của những đêm thức trắng ôn thi hay những kỳ thi IELTS, VSTEP đầy áp lực, mà còn là niềm hạnh phúc khi biết rằng trong 4 năm tới, họ vẫn sẽ có nhau trên cùng một hành trình.

Chính thức trở thành tân sinh viên, Châu Anh học cách cất lên tiếng nói của mình, Phương Anh lại học cách lắng nghe và phản biện.

Hai chị em sinh đôi tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc. Ảnh: NTCC

Hành trình chinh phục tấm bằng Xuất sắc của Phương Anh và Châu Anh in đậm dấu ấn của những người thầy, người cô mà họ gọi là những “ngọn hải đăng”. Chính trong quá trình học tập và nghiên cứu, mỗi người đều gặp được những người thầy để lại dấu ấn đặc biệt.

Nhóm của Châu Anh không chỉ đạt Giải Nhất NCKH cấp Trường, tham dự Cuộc thi Eureka toàn quốc, có cơ hội được xuất bản tạp chí khoa học, mà quan trọng hơn, còn tìm thấy niềm đam mê với nghiên cứu.

Với Phương Anh, dấu ấn sâu sắc nhất lại đến từ người thầy giảng dạy môn Nghệ thuật sử dụng tiếng Anh ngay từ năm nhất. Đó là học phần đầu tiên buộc cô phải bước vào những buổi tranh biện hoàn toàn bằng tiếng Anh – một trải nghiệm vừa áp lực, vừa đầy thử thách. Lần tranh biện đầu tiên không mang lại kết quả như mong đợi, nhưng thay vì thất vọng rồi bỏ cuộc, Phương Anh cùng các thành viên trong nhóm kiên trì xem lại từng nhận xét của thầy, phân tích từng điểm còn hạn chế trong lập luận, phản biện và cách trình bày. Chính sự nghiêm khắc đi kèm những góp ý tỉ mỉ ấy đã giúp cô hiểu rằng điều quan trọng không phải là tránh mắc sai lầm, mà là biết học từ những thiếu sót của chính mình.

Phương Anh tự hào rằng, dù cùng đứng trên sân khấu tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc, nhưng phía sau đó là hai câu chuyện trưởng thành hoàn toàn khác biệt. Đại học đã giúp họ không chỉ là những bản sao ngoại hình mà là những cá nhân có bản sắc độc bản, tự tin với những hoài bão và hướng đi riêng.

Khoảnh khắc hai chị em cùng đứng trên sân khấu nhận bằng, nhìn xuống khán giả thấy bố mẹ đang xúc động ghi lại từng khung hình, là giây phút hạnh phúc nhất. Với hai cô gái, tấm bằng Xuất sắc này không chỉ thuộc về cá nhân họ mà là “quả ngọt” chung của cả gia đình – những “nhà đầu tư” tận tụy suốt hơn 20 năm. Đó là sự tiếp nối truyền thống, là sự tri ân dành cho những buổi sáng bố chở đi học, những bữa cơm mẹ ưu tiên vì con bận ôn thi.

Gửi tới những thế hệ tân sinh viên sắp bước vào cánh cổng Phạm Văn Đồng, hai cô gái nhắn nhủ: “Đừng quá áp lực phải trở thành bản sao của ai khác hay phải hoàn hảo ngay từ năm nhất. Hãy bước vào hành trình này với một trái tim rộng mở, một tinh thần dũng cảm và hãy để ULIS giúp bạn khai phá bản thân. Hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm, rồi bạn sẽ tìm được con đường phù hợp với chính mình".