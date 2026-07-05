Trung vệ Argentina được cứu rỗi nhờ vợ con

Tháng 2/2025, chấn thương đứt dây chằng chéo đầu gối khiến Lisandro bật khóc rời sân trên cáng, khi cùng Man Utd gặp Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh. Những cơn đau dữ dội, thời gian hồi phục kéo dài cùng sự nghiệp liên tục bị gián đoạn vì chấn thương khiến trung vệ sinh năm 1998 cân nhắc đến việc giải nghệ.

Sau khi cùng Argentina thắng Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup, Lisandro cho biết chấn thương đầu năm 2025 là tệ nhất sự nghiệp. May mắn thay, con gái Aurora chào đời đúng lúc đã giúp mọi thứ cân bằng trở lại. "Tôi chứng kiến vợ mình sinh con. Những nỗ lực cô ấy đã bỏ ra và nghĩ ‘Làm sao mình có thể ngừng chiến đấu?’", Lisandro nói với Đài truyền hình TyC Sports của Argentina. "Nếu không có họ, tôi không biết liệu mình có thể đứng ở đây không. Chiến thắng này là dành cho mẹ con cô ấy".

Cầu thủ đội tuyển Argentina và Man Utd Lisandro Martinez (trái) bên vợ Muri Lopez Benitez (phải) và con gái Aurora ngày 14/3/2026. Ảnh: Instagram / lopezbenitezmuri

Trên sân Miami ở Mỹ ngày 3/7, Lisandro trở lại đội hình xuất phát, sau khi nghỉ trận gặp Jordan ở lượt cuối vòng bảng. Dù là hậu vệ, anh có màn trình diễn xuất sắc khi ghi một và kiến tạo một bàn, chuyền bóng chính xác 98% với 74 lần chạm bóng và 21 đường chuyền vào khu vực cuối sân đối phương.

Phút 29, trung vệ cao 1,75 m thực hiện pha chuyền dài hoàn hảo vào vòng cấm cho Messi mở tỷ số. Đến hiệp phụ, Lisandro chớp cơ hội trong vòng cấm sau quả phạt góc để sút tung nóc lưới nâng tỷ số lên 2-1. "Lúc ấy, tôi bắt đầu nghĩ về những chấn thương và muốn khóc", Lisandro cho hay.

Lisandro Martinez kiến tạo cho Messi mở tỷ số.

Trái với dự đoán về một trận đấu dễ dàng, Argentina trải qua 120 phút vất vả trước tân binh Cape Verde ở vòng 1/16. Họ hai lần dẫn trước nhưng đều bị gỡ hòa. Dù vậy, cú đánh đầu của Cristian Romero đập người Diney Borges đã giúp nhà đương kim vô địch đi tiếp.

Lisandro thừa nhận đại diện châu Phi đã cống hiến hết mình, nhưng Argentina xứng đáng thắng, nhờ tinh thần kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc và không bao giờ lơ là. "Những trận đấu loại trực tiếp là vậy. Bạn không thể tự mãn", trung vệ 28 tuổi nói. "Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống, đã phải chịu đựng, thử thách bản thân và hôm nay đã vượt qua theo cách tốt nhất có thể".

Hậu vệ Argentina Lisandro Martinez mừng bàn thắng ở phút 92 trong trận thắng Cape Verde 3-2 ở vòng 1/16 World Cup 2026, trên sân Miami, Mỹ ngày 3/7/2026. Ảnh: AP

Lisandro cũng lấy Messi làm tấm gương nhờ khả năng chiến đấu hết mình trước áp lực trước khi giành được mọi thứ. Anh khẳng định Messi là VĐV xuất sắc nhất lịch sử với những câu chuyện truyền cảm hứng. "Nếu cầu thủ giỏi nhất mọi thời làm việc với niềm đam mê tràn đầy, chúng ta cũng phải tiếp tục theo cách tương tự", Liandro nói thêm.

Ở vòng 1/8, Argentina sẽ chạm trán Ai Cập, đội hòa Australia 1-1 rồi thắng luân lưu 4-2, vào ngày 8/7 giờ Hà Nội.