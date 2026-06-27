Vợ cầu thủ Venezuela hy sinh thân mình cứu con trong động đất

Andrea Bello, vợ của hậu vệ Héctor Bello thuộc CLB Marítimo de La Guaira, được lực lượng cứu hộ tìm thấy dưới đống đổ nát sau khi ngôi nhà của gia đình sập trong hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra hôm 24/6.

Bé Alana, con gái một tuổi của hai người, sống sót nhờ được mẹ dùng cơ thể che chở trong những giây phút cuối cùng.

Andrea Bello và con gái. Ảnh: The Sun

Trong những dòng chia sẻ đầy đau đớn trên mạng xã hội, Héctor Bello nghẹn ngào viết: "Em bỏ bố con anh lại để tiếp tục cuộc chiến này. Làm sao anh có thể giải thích với con gái rằng mẹ đã hy sinh mạng sống để cứu con, còn anh không có mặt ở đó để làm bất cứ điều gì?"

Anh gọi người vợ quá cố là "người hùng tuyệt vời nhất" của hai cha con và hứa sẽ kể cho con gái nghe rằng mẹ đã yêu thương, bảo vệ cô bé bằng cả mạng sống. "Anh sẽ kể cho con nghe mẹ đã dũng cảm thế nào, rằng ngay cả trong hơi thở cuối cùng, em cũng không bỏ rơi con gái của chúng ta", cầu thủ bày tỏ. Câu chuyện khiến nhiều người xúc động, khi gia đình nhỏ của họ vừa chào đón bé Alana chưa lâu.

Héctor Bello được biết đến với biệt danh "Kike" và thi đấu ở vị trí trung vệ ở Liga FUTVE - giải đấu cao nhất ở Venezuela. Anh đã dành phần lớn sự nghiệp để khoác áo Zulia FC trước khi gia nhập Maritimo de La Guaira.

Cầu thủ Héctor Bello bên vợ con. Ảnh: JamPress

Hiện số người thiệt mạng sau thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 920 người, hơn 3.360 người bị thương và con số này được dự báo còn tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm vẫn diễn ra.

Chính phủ Anh đã cử đội tìm kiếm cứu nạn gồm 68 thành viên, sáu chó nghiệp vụ cùng các chuyên gia nhân đạo tới Venezuela để hỗ trợ lực lượng địa phương. Ngoài ra, Anh cũng cam kết viện trợ khẩn cấp 2 triệu bảng Anh và sẵn sàng triển khai đội ngũ y tế nếu cần thiết.

Lực lượng cứu hộ tìm người sống sót sau động đất ở La Guaira, Venezuela, hôm 25/6. Ảnh: AP

Vua Charles III cũng gửi thông điệp chia buồn tới người dân Venezuela. "Hoàng hậu và tôi vô cùng đau buồn khi biết về trận động đất tàn khốc đã cướp đi nhiều sinh mạng và gây nên biết bao đau thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này", nhà vua viết.

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều tòa nhà bị san phẳng, đường phố nứt toác và hàng trăm người phải ngủ ngoài trời. Hàng loạt gia đình dán thông báo tìm người thân mất tích, trong khi các đội cứu hộ vẫn không ngừng đào bới giữa những đống bê tông với hy vọng tìm thấy thêm người sống sót.

Giữa khung cảnh tang thương, vẫn xuất hiện những phép màu. Một phụ nữ tên Graciela Mora được giải cứu sống sau nhiều giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một em bé mới một tháng tuổi cũng được đưa ra ngoài an toàn từ một tòa nhà sập, mang đến hy vọng giữa thảm họa nghiêm trọng nhất Venezuela trong hơn một thế kỷ.