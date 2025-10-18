Trúng xổ số 470 tỷ đồng, chủ nhân tờ vé số "quên" không đến nhận

Người đàn ông sống tại Frankfurt, Đức bỗng nhiên trở thành triệu phú sau khi tìm thấy tờ vé số bị bỏ quên trong túi áo khoác suốt 6 tháng. Tấm vé này trúng giải thưởng 15,3 triệu euro, khoảng 470 tỷ đồng.

Theo công ty xổ số Lotto Hessen, trong suốt mùa xuân và mùa hè vừa qua, họ dán áp phích khắp nơi để tìm kiếm chủ nhân tấm vé trúng giải. Tuy nhiên người đàn ông này hoàn toàn không hay biết rằng mình chính là nhân vật được cả nước "truy lùng".

Ông chỉ vô tình phát hiện ra mình trúng số khi thời tiết bắt đầu trở lạnh vào cuối tháng 9, lúc lấy ra chiếc áo khoác đã treo trong tủ từ tháng 3.

Trong túi áo, tấm vé số được gấp gọn gàng và nằm yên suốt nhiều tháng trời. Ông quyết định kiểm tra lại dãy số và vô cùng sửng sốt khi nhận ra mình chính là chủ nhân của giải độc đắc.

Người đàn ông chia sẻ: "Mãi đến cuối tuần, tôi mới tìm lại được tấm vé, được gấp cẩn thận trong túi áo khoác. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể là người họ đang tìm kiếm... Khi kiểm tra các con số trên điện thoại và thấy số tiền trúng thưởng, tôi hoàn toàn bị sốc".

Khi được hỏi về kế hoạch sử dụng giải thưởng, ông cho biết dự định đầu tiên là mua chiếc ghế sofa mới cho phòng khách. Phần lớn số tiền còn lại, ông và vợ sẽ dành để chăm lo cho các con. Dù vậy, cả hai thống nhất sẽ không tiết lộ chuyện may mắn này với bất kỳ ai để giữ sự bình yên trong cuộc sống.

Ảnh minh hoạ.

Trường hợp vé xổ số trúng giải thưởng lớn bị "bỏ quên" không phải lần đầu xảy ra.

Theo tờ The Washington Post, hồi tháng 10/2018, người dân một thị trấn nhỏ ở Nam Carolina, Mỹ đã rất vui mừng sau khi biết rằng một vé Mega Millions trị giá 1,5 tỷ USD đã được bán ở một cửa hàng tiện lợi địa phương.

Janice Curtis, thị trưởng của thành phố Simpsonville, Nam Carolina nói rằng chiếc vé có thể khiến thành phố nổi tiếng hơn.

Chủ sở hữu của siêu thị KC Mart #7, nơi bán chiếc vé trúng giải độc đắc này, nói thêm điều này rất tốt cho những người dân sống ở đây.

Tuy nhiên, khi năm 2018 sắp kết thúc, sự phấn khích đó đang dần chuyển thành sự lo lắng. Người chiến thắng giải thưởng xổ số khủng vẫn chưa nhận giải thưởng của mình, tờ The State đưa tin.

"Điều này thật bất thường, giải thưởng khổng lồ này trị giá những 1,5 tỷ USD cơ mà", ông Holli Armstrong, người phát ngôn của công ty xổ số nhà nước nói với The State.

Kết quả xổ số đã được công bố vào ngày 23/10/2018 và chủ sở hữu của tấm vé có 180 ngày để nhận giải thưởng. Nếu người này không đến nhận, 44 bang có bán vé Mega Millions sẽ nhận lại tất cả số tiền của giải độc đắc này. Không rõ sau đó người này có đến nhận tiền trúng số hay không.