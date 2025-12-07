Cô gái sốc nặng khi phát hiện bị quay lén hàng trăm clip riêng tư trong phòng ngủ

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến xâm phạm đời tư vừa được phát hiện tại thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, nước này, khi một cô gái trẻ tố giác việc phát hiện camera quay lén được ngụy trang trong bóng đèn phòng ngủ của căn hộ mà cô đang thuê.

Theo thông tin do nạn nhân họ Lin đăng tải trên mạng xã hội ngày 4/12, cô phát hiện bên trong chiếc bóng đèn treo ngay phía chân giường có một điểm đỏ nhấp nháy bất thường. Ban đầu cô nghi ngờ đó là thiết bị báo cháy, tuy nhiên sau khi tra cứu thông tin, cô nhận ra đây có thể là camera giấu kín.

Một chiếc camera giấu bên trong đèn chiếu sáng. (Ảnh do cô Lin cung cấp)

"Camera được lắp trong một bóng đèn bị hỏng. Chủ nhà từng nói một số bóng đèn hỏng nên tôi không để ý. Sau gần 20 ngày sống ở đây, hôm đó tôi nằm trên ghế sofa ở cuối giường, ngước lên thì thấy một đèn đỏ bên trong. Càng nhìn, tôi càng thấy nó giống hệt một chiếc camera", cô Lin chia sẻ.

Ngày 5/12, phóng viên đã liên hệ trực tiếp với cô Lin, người xác nhận rằng cô đã lập tức báo cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác nhận thiết bị giấu trong đèn đúng là một camera quay lén. Vụ việc sau đó được lập hồ sơ điều tra hình sự.

Theo lời nạn nhân, cô thuê căn hộ một phòng ngủ tại một chung cư thuộc quận Lan Sơn từ ngày 15/11/2025 và sống một mình. Trong gần 20 ngày, cô hoàn toàn không hề hay biết sự tồn tại của thiết bị quay lén do camera được giấu cực kỳ tinh vi trong đèn treo ngay khu vực chân giường.

Cảnh sát tháo dỡ chiếc camera quay lén. (Ảnh do cô Lin cung cấp)

Sau khi cảnh sát tháo thiết bị, cô Lin phát hiện bên trong camera có gắn thẻ nhớ. Khi kiểm tra sơ bộ, cô hoảng hốt nhận ra hàng trăm đoạn video riêng tư của mình đã bị ghi lại trong suốt khoảng 10 ngày.

"Tôi tự mình xem qua và phát hiện đó đều là video của tôi, có tới hàng trăm clip. Sau đó, cảnh sát đã thu giữ toàn bộ thiết bị", cô nói.

Sau khi xảy ra sự việc, chủ nhà cũng có mặt tại hiện trường. Theo cô Lin, chủ nhà cho rằng chiếc camera có thể do người thuê nam trước đó lắp đặt và để quên lại. Tuy nhiên, danh tính người thực sự cài đặt thiết bị hiện vẫn chưa được xác định.

Cảnh sát đã đưa cả nạn nhân và chủ nhà về đồn để lấy lời khai. Hiện thiết bị được trưng cầu giám định và vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Về quyền lợi dân sự, cô Lin cho biết cô đã trả đầy đủ tiền thuê và tiền đặt cọc, tổng cộng hơn 4.000 nhân dân tệ. Khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng và hoàn tiền, chủ nhà không đồng ý và đề nghị giải quyết tranh chấp thông qua pháp luật.

Chiều ngày 5/12, phóng viên tiếp tục liên hệ với một sĩ quan phụ trách vụ việc. Người này xác nhận: "Thiết bị giấu trong đèn chiếu sáng đúng là camera quay lén. Nghi phạm chưa bị bắt giữ. Tất cả những người có liên quan sẽ được triệu tập điều tra".

Vụ việc đang gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư trong các căn hộ cho thuê và tầm quan trọng của việc kiểm tra an ninh trước khi nhận phòng.