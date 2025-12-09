Con trai mang vàng đi tặng cho các bạn cùng lớp khiến mẹ sốc nặng

Một cậu bé 8 tuổi ở miền đông Trung Quốc đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng sau khi bé cắt chiếc vòng cổ vàng của mẹ thành nhiều mảnh nhỏ và tặng chúng cho các bạn cùng lớp làm quà.

Hành động bất thường của cậu bé, chỉ được phát hiện sau một tháng xảy ra, khiến mẹ cậu bé vừa tức giận vừa thích thú trong khi cha cậu bé đánh cậu để trừng phạt vì họ không lấy lại được vàng, tờ Dianshi News đưa tin.

Gia đình này sống ở Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.

Cậu bé cắn sợi dây chuyền của mẹ ra từng miếng nhỏ rồi mang tặng cho các bạn cùng lớp.

"Có thể bạn nghĩ đây là một câu chuyện bịa đặt buồn cười, nhưng đó là sự thật", mẹ của cậu bé, họ Sun, chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 28/11.

Người phụ nữ cho biết cô chỉ phát hiện ra sự việc khi con gái kể lại rằng một người bạn cùng lớp của anh trai nói rằng cậu bé đã tặng cho bạn đó một miếng vàng. Cậu bé thừa nhận rằng vàng mà cậu cho đi là lấy từ dây chuyền của mẹ.

Hai vợ chồng đã mất hàng giờ kiểm tra đoạn clip giám sát và cuối cùng thấy cậu bé mở ngăn kéo của Sun và lấy ra một chiếc dây chuyền vàng kỷ niệm ngày cưới do chồng cô mua. Đoạn clip cho thấy cậu bé cầm một chiếc kìm bằng một tay trong khi dùng tay kia bật lửa để đốt chiếc vòng cổ. Cuối cùng, cậu bé đành phải cắn nó thành từng miếng nhỏ.

Cậu bé nói rằng không nhớ mình đã tặng vàng cho bao nhiêu bạn cùng lớp. Cậu cũng không nhớ mình đã để số vàng còn lại ở đâu. Cuối cùng, bố mẹ cậu chỉ tìm được một phần nhỏ của chiếc vòng cổ.

Khi Sun hỏi con trai rằng cậu bé có biết vàng đắt thế nào không, cậu bé nói không và bị cha đánh.

Trang sức vàng được bán với giá khoảng 1.200 Nhân dân tệ một gram ở Trung Quốc. Chiếc vòng cổ của Sun nặng khoảng 8 gram.

Trong khi đó, một luật sư ở Hà Bắc cho biết hành vi đánh cậu bé của người bố là vi phạm Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên tại Trung Quốc.

Câu chuyện của cậu bé ngay sau đó trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

"Cậu bé chắc chắn phải được giáo dục nghiêm túc. Nếu không, một ngày nào đó bé có thể bán nhà của bạn", một người dùng mạng đùa.

Một người khác khuyên: "Nếu thằng bé tặng vàng cho mấy bạn gái, thì chị đừng tìm nữa. Biết đâu một trong số đó sau này là con dâu chị!".