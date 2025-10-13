Trúng độc đắc 37 tỷ đồng, người đàn ông giấu vợ đưa bồ nhí đi du lịch sang chảnh

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông này có thói quen mua vé số suốt 20 năm qua. Tới cuối năm ngoái, vận số "nở rộ" giúp ông trúng giải độc đắc lên tới 10,17 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng).

Ảnh minh họa: Sina

3 ngày sau khi nhận giải, người đàn ông lập tức rút ra 7,1 triệu NDT (26,2 tỷ đồng) tiền mặt và chuyển số còn lại sang 1 tài khoản riêng. Sau đó, người vợ là bà Nguyên nhận được 1 chiếc thẻ ngân hàng từ chồng nói là có 3 triệu NDT (11,1 tỷ đồng) "tiền hưu trí". Trên thực tế, đây là một chiếc thẻ "rỗng" và là chiêu trò lừa vợ của người đàn ông bội bạc này.

Khi tài chính dư giả, người chồng bắt đầu dành nhiều thời gian, thậm chí thức trắng đêm để xem các buổi phát sóng trực tuyến về game và đặc biệt yêu thích một nữ streamer xinh đẹp.

Người này cũng hào phóng chi hơn 1,2 triệu NDT (4,4 tỷ đồng) để tặng quà kết thân với nữ streamer trẻ. Mối quan hệ của cả hai tiến thêm 1 bước khi họ cùng nhau đi du lịch sang chảnh suốt 4 ngày 3 đêm sau đó.

Người vợ bắt gặp chồng ngoại tình cùng một cô gái trẻ. Ảnh chụp màn hình

Nghi ngờ việc chồng nói là đi công tác, bà Nguyên bám theo và bắt gặp ông đang tay trong tay cùng nhân tình ở ga tàu.

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, nữ streamer liên quan lên tiếng thừa nhận có nhận quà từ người xem, nhưng phủ nhận việc cả hai có mối quan hệ tình cảm: "Mặc dù đã ly hôn và đang độc thân, nhưng tôi sẽ không chọn hẹn hò với một người đàn ông đáng tuổi chú mình như vậy".

Cô cũng khẳng định số tiền nhận được chỉ là "thu nhập công việc" và sẵn sàng hoàn trả nếu cần thiết.

Trong khi đó, khi bị vợ chất vấn về số tiền trúng số, người chồng lại lạnh lùng đáp trả: "Tiền tiêu hết rồi. Gặp nhau ở tòa đi vì tôi muốn có con và sống với nhân tình".

Mới đây, bà Nguyên (đội mũ) chia sẻ câu chuyện éo le của gia đình mình trên một chương trình truyền hình địa phương. Ảnh chụp màn hình

Bà Nguyên sau đó cũng lập tức đệ đơn ly hôn và yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản của chồng. Luật sư cho biết, theo quy định, tiền trúng số trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung của vợ chồng. Việc một bên cố tình giấu giếm, tẩu tán hoặc phung phí số tiền này có thể bị xem xét trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nếu hành vi gian dối nghiêm trọng.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc, thu hút vô số bình luận tranh cãi. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi phản bội và vô trách nhiệm của người đàn ông, trong khi một số khác cho rằng đây là bài học đắt giá về lòng tham và sự thiếu trung thực trong hôn nhân.

Vụ việc vẫn đang được tòa án địa phương thụ lý và điều tra thêm.