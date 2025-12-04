Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, được bồi thường hơn nửa tỷ đồng

Theo bản án, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 22/6/2025. Người vợ từ Đài Nam trở về nhà ở Tân Trúc sớm hơn dự kiến. Ngay khi mở cửa, chị cảm thấy trong nhà có điều bất thường. Chỉ 5 phút sau, người chồng dẫn theo một phụ nữ lạ bước vào nhà, trang Ettoday đưa tin.

Khi kiểm tra, chị phát hiện trong phòng tắm có bao cao su đã dùng và cả kính áp tròng đổi màu được cho là của người phụ nữ kia. Đây là những vật chứng quan trọng để người vợ tố cáo chồng lăng nhăng.

Sau đó, chị còn trích xuất camera giám sát của khu dân cư và phát hiện người phụ nữ tên A Mĩ (tên đã thay đổi) từng cùng chồng mình - anh Trần Vĩ, xuất hiện ở nhà vào các ngày 10/5, 11/5, 31/5 và 21/6. Chứng tỏ hai người đã nhiều lần quan hệ với nhau. Vì vậy, người vợ khởi kiện cả hai với cáo buộc xâm phạm quyền vợ chồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần.

Người vợ chết lặng khi phát hiện chồng quan hệ với người phụ nữ khác. Ảnh minh họa: Ettoday

Người chồng biện hộ rằng, anh và A Mĩ quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Ban đầu chỉ trò chuyện, sau đó mời cô ấy đến nhà để "hàn huyên tâm sự”, hoàn toàn không phát sinh quan hệ thân mật. Anh cũng thừa nhận, hôn nhân đã có rạn nứt.

A Mĩ cũng khai rằng cô không hề biết Trần Vĩ đã có gia đình, chỉ nhận lời đến nhà anh ta chơi, và phủ nhận có hành vi thân mật hay quan hệ ngoài luồng.

Tuy nhiên, qua điều tra, tòa phát hiện hai người từng hôn nhau trong thang máy, đoạn video được xem là bằng chứng, chứng minh họ vượt xa mức quan hệ bạn bè thông thường.

Thẩm phán nhận định, việc hai người nhiều lần vào nhà chung của vợ chồng Trần Vĩ đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chung thủy trong hôn nhân, gây tổn thương tinh thần lớn cho người vợ.

Căn cứ vào tình hình kinh tế của các bên và mức độ hành vi vi phạm, tòa phán quyết người vợ được bồi thường 60 vạn Đài tệ (hơn 500 triệu đồng).