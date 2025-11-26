8 năm tằn tiện, chồng sốc khi vợ gửi 2,5 tỷ đồng cho streamer gọi mình là 'bé yêu'

Anh Lưu sống tại thành phố Tân Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã kết hôn được 8 năm, hiện làm việc tại Trịnh Châu, cách nhà khoảng 25km. Vợ anh ở nhà chăm con, quán xuyến việc gia đình.

Trong nhiều năm, anh sống rất tiết kiệm, chỉ giữ lại một phần nhỏ thu nhập để chi tiêu cá nhân và thuê phòng trọ 300 NDT/tháng (khoảng 1,1 triệu đồng). Toàn bộ số tiền còn lại anh chuyển cho vợ quản lý nhằm đảm bảo sự an toàn tài chính và ổn định cho gia đình, thông tin từ trang SCMP.

Chồng đau khổ vì bị vợ lừa dối. Ảnh: Handout

Theo anh Lưu, tổng số tiền anh gửi cho vợ từ khi kết hôn đến nay lên tới 1,16 triệu NDT (khoảng 4,3 tỷ đồng), tất cả được giữ trong tài khoản ngân hàng đứng tên vợ.

Tuy nhiên, niềm tin kéo dài nhiều năm của anh sụp đổ khi vợ từ chối yêu cầu xem sao kê tài khoản từ anh. Anh bắt đầu nghi ngờ và đòi làm rõ.

Sau đó, người vợ thừa nhận toàn bộ số tiền đã không còn và tiết lộ cô còn vay thêm 80.000 NDT (khoảng 295 triệu đồng) từ một công ty tài chính.

Trong cuộc trao đổi với truyền hình Hà Nam, anh Lưu cho biết, vợ anh thừa nhận đã tiêu toàn bộ 1,16 triệu NDT, trong đó 670.000 NDT (khoảng 2,48 tỷ đồng) được dùng để tặng cho một nam streamer trên mạng.

Phần còn lại, cô không thể giải thích rõ đã chi vào những khoản gì. Trước câu hỏi của chồng, người vợ thừa nhận bản thân bị cuốn vào nội dung trực tuyến đến mức chỉ tập trung tài trợ cho streamer, mất kiểm soát hành vi.

Các đoạn trò chuyện trực tuyến được tiết lộ cho thấy cô từng yêu cầu streamer gọi mình bằng những từ ngữ thân mật như "bé yêu", nhưng khẳng định hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời.

Đối với anh Lưu, việc phát hiện sự thật này là cú sốc lớn. Anh chia sẻ rằng bản thân luôn sống tằn tiện, thậm chí phải ở trong căn phòng trọ đơn sơ để có thể gửi gần như toàn bộ thu nhập về cho vợ và con.

“Tôi đã dành dụm từng bữa ăn, từng đồng chi tiêu, nhưng cô ấy lại mang tiền đưa cho người đàn ông khác. Tôi nghĩ cô ấy không chịu nổi sự cô đơn. Tôi tin tưởng cô ấy như thế, nhưng những gì cô ta làm chẳng khác nào đâm sau lưng tôi. Tôi không còn tình cảm nữa”, anh Lưu nói và bày tỏ sự thất vọng sâu sắc.

Hiện gia đình rơi vào cảnh trắng tay, đồng thời gánh thêm khoản nợ 80.000 NDT do vợ vay. Anh Lưu cho biết đang tìm cách thu hồi một nửa tài sản chung theo quy định pháp luật trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Về phía nền tảng livestream nơi người vợ chi số tiền lớn, đại diện cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc.

Câu chuyện thu hút hơn 31 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội lớn tại Trung Quốc, dấy lên nhiều tranh luận về trách nhiệm tài chính trong hôn nhân và những hệ lụy của việc chi tiêu mất kiểm soát trên nền tảng trực tuyến.

Vợ thú nhận việc làm sai trái. Ảnh: Handout

Nhiều bình luận bày tỏ sự cảm thông với người chồng, cho rằng anh đã hy sinh quá nhiều cho gia đình nhưng lại chịu tổn thương nặng nề.

Hiện vụ việc vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Với gia đình họ Lưu, con đường phía trước là giải quyết nợ nần và hoàn tất các thủ tục pháp lý, khép lại một cuộc hôn nhân được cho là từng bắt đầu bằng sự tin tưởng nhưng kết thúc đầy tổn thương.