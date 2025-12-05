Bà xã của tiền vệ Lương Xuân Trường hiếm hoi lộ diện, phong thái gây bất ngờ

Mới đây, tiền vệ Lương Xuân Trường gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường bên cạnh vợ và con gái nhỏ. Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, Ngô Mai Nhuệ Giang - vợ nam tiền vệ nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý.

Khoảnh khắc lộ diện ngắn ngủi của vợ Lương Xuân Trường. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip, bà xã Xuân Trường diện trang phục giản dị với khuôn mặt mộc mạc. Khoảnh khắc xuất hiện ngắn ngủi của cô khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh lịch cùng thần thái trầm ổn của một phụ nữ trưởng thành.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Nhuệ Giang xuất hiện trên mạng xã hội của chồng. Trước đó, vào tháng 7, Xuân Trường cũng từng đăng tải loạt ảnh đời thường bên vợ và con gái. Tuy nhiên, anh không để lộ mặt của họ.

Xuân Trường cũng để lộ dung mạo của bé Daisy - con gái đầu lòng của cặp đôi.

Nhuệ Giang hiện tại theo đuổi phong cách tinh giản, dịu mắt nhưng cực kỳ "ăn điểm". Gương mặt thon gọn, đường nét hài hoà cùng vẻ đẹp mặn mà khiến nhiều người nhận xét rằng sau 7 năm kết hôn, cô ngày càng sắc sảo và chín chắn hơn. Ngoài ra, sau một thời gian giấu kín, Xuân Trường cũng để lộ dung mạo của bé Daisy - con gái đầu lòng của cầu thủ sinh năm 1995 và bà xã.

Nhuệ Giang không chỉ là bạn đời của Xuân Trường mà còn là người đồng hành trong công việc. Hiện cô giữ vị trí giám đốc Trung tâm phục hồi chấn thương do Xuân Trường sáng lập, hỗ trợ anh trong quản lý và chiến lược phát triển.

Nhuệ Giang được đánh giá là có năng lực kinh doanh và vẻ đẹp tri thức.

Sinh năm 1993 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học RMIT, Nhuệ Giang được đánh giá là có năng lực kinh doanh và vẻ đẹp tri thức. Dù lớn hơn Xuân Trường 2 tuổi, cả hai vẫn được nhận xét là xứng đôi. Từ khi kết hôn, cô chọn cuộc sống kín đáo, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội và luôn đồng hành thầm lặng cùng chồng.

Nhắc đến Nhuệ Giang, nhiều người nhớ đến "ồn ào" năm 2018 - thời điểm cô nàng còn rất trẻ và từng có những phản ứng thiếu khéo léo với những món quà mà fan tặng Xuân Trường, dẫn đến những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ.

Vụ việc khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích trong suốt một thời gian dài, Xuân Trường khi lên tiếng bênh vực bạn gái nhưng cũng bị "ném đá" khi phân biệt fan chân chính và fan phong trào. Kể từ sau biến cố đó, Nhuệ Giang gần như im ắng hoàn toàn trên mạng xã hội, không xuất hiện trước truyền thông và chọn cuộc sống kín đáo, tập trung cho gia đình và công việc.

Cặp đôi Xuân Trường - Nhuệ Giang chênh lệch 2 tuổi. Ảnh: FBNV.

Sau 7 năm, khi đã về chung một nhà với Xuân Trường và sinh con gái đầu lòng, Nhuệ Giang dần xuất hiện thường xuyên hơn qua vlog của Xuân Trường. Điều này khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ vừa chú ý: Vẫn là cô gái ấy, nhưng trưởng thành hơn, trầm lắng hơn và mang khí chất của một người phụ nữ chín chắn.