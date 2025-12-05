Nạn nhân kể cảnh tra tấn, cưỡng hiếp trong trung tâm lừa đảo Campuchia

Muhammad Syafiq Pubalan Abdullah, 40 tuổi, vừa thoát khỏi một trung tâm lừa đảo tại Phnom Penh sau khi vợ nộp đơn trình báo và đóng tiền chuộc 6.000 ringgit (khoảng 1.440 USD), tờ Star đưa tin hôm 4/12. Anh cho biết nhiều nạn nhân, đa số từ 17 đến 35 tuổi, vẫn chịu đựng tra tấn và giam cầm.

Syafiq kể, trong tuần đầu tiên, anh bị đánh đập mỗi ngày. Phụ nữ bị quất bằng dây lưng và có trường hợp bị 11 người cưỡng hiếp sau khi gia đình báo cảnh sát. Anh cũng bị ép ăn thịt heo (dù theo Đạo Hồi) và bất cứ ai từ chối đều bị hành hung.

Trong thời gian bị nhốt, anh chỉ được dùng điện thoại vài phút và mọi cuộc gọi đều bị giám sát. Syafiq sống trong một khu ở tạm với 8 người Malaysia khác.

Bên trong văn phòng của một trung tâm lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: CACC

Trước đó, Syafiq bị một người bạn quen 12 năm dụ sang Campuchia với lời hứa mở nhà hàng Malaysia. Từ Alor Setar, anh bay sang Bangkok, rồi được một tài xế đưa thẳng sang Campuchia theo tuyến đường vòng để không thể xác định lối quay về.

Khi đến Phnom Penh, anh thấy thị trấn nhỏ với casino và bảo vệ canh gác xung quanh khu làm việc. Tại đây, nhóm nạn nhân bị ép giả danh nhân viên cơ quan an ninh mạng Singapore để gọi điện lừa đảo người dân, khai thác số IC và thông tin cá nhân. Syafiq cho biết từng chứng kiến một nạn nhân Singapore bị lừa 67.000 SGD.

Syafiq (thứ hai từ trái sang) sau khi được thả khỏi trung tâm lừa đảo. Ảnh: Star

Vợ anh, Jamilah Ahmad, 42 tuổi, phát hiện điều bất thường khi nghe giọng chồng qua điện thoại. Chị đăng video kêu cứu và công khai danh tính người bạn dụ dỗ Syafiq. Sau khi đe dọa sẽ tiếp tục tố cáo, phía đường dây chấp nhận thả anh về. Jamilah tin chính người bạn đã trả tiền chuộc vì lo sợ sự việc ảnh hưởng đến bản thân nếu bại lộ.

Hiệp hội Người tiêu dùng Hồi giáo Malaysia (PPIM) kêu gọi giới chức Malaysia điều tra đường dây và giải cứu khoảng 700 công dân còn bị giam giữ. Lãnh đạo PPIM, ông Nadzim Johan, cho rằng tình trạng lừa đảo xuyên biên giới tăng nhanh và cần một đơn vị chuyên trách để xử lý.