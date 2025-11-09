Ngoại tình suốt 5 năm, người phụ nữ sụp đổ khi tình nhân phản bội

Chỉ trong một đêm, tôi mất tất cả từ chồng, gia đình, danh dự, cho tới công việc. (Ảnh minh họa).

Tôi họ Hồng, 40 tuổi, hiện đang sống ở Quảng Tây, Trung Quốc. Nếu có ai hỏi tôi điều hối hận nhất trong đời là gì, câu trả lời chính là tôi đã phản bội chồng và phá nát cuộc đời mình.

Ngày đó, khi bước vào mối quan hệ ngoài luồng, tôi không thấy tội lỗi, không sợ hãi, cũng chẳng nghĩ đến hậu quả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình đang được yêu, được quan tâm, được sống những tháng ngày mà chồng chưa từng mang lại.

Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, cưới cũng vì “đến tuổi”, chứ chẳng có mấy tình cảm. Anh ấy ít nói, khô khan, chẳng bao giờ biết dỗ dành hay bày tỏ tình cảm. Còn tôi, càng sống bên nhau lâu& càng thấy trống rỗng. Cho đến khi anh ấy – người đồng nghiệp cùng công ty, cũng là bạn của chồng xuất hiện.

Anh ấy là quản lý, giỏi giang, nói chuyện nhẹ nhàng, luôn tỏ ra quan tâm tôi. Khi tôi mệt, anh nhắn tin hỏi han, khi tôi buồn, anh lặng lẽ ở bên. Dần dần, tôi ngã vào vòng tay của người đàn ông ấy một cách tự nguyện, say mê và mù quáng.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là một chút "đổi gió" nhưng càng lún sâu vào, tôi càng không dứt ra được. Tôi thấy mình như được sống lại những tháng ngày của tuổi trẻ, thấy mình được trân trọng biết bao nhiêu. Anh ấy mua quà, dẫn tôi đi ăn, nói những lời mà chồng chưa bao giờ nói. Tôi đã tin đó mới là tình yêu thực sự.

Trong suốt 5 năm qua, tôi đã sống một cuộc đời hai mặt. Ban ngày, tôi là một người vợ hiền lành, chăm sóc gia đình, trong khi vào ban đêm, tôi lại trở thành một người phụ nữ vụng trộm. Tôi đã che giấu bí mật này một cách khéo léo đến mức chồng tôi không hề nghi ngờ. Thậm chí, anh còn khen ngợi tôi là người vợ tốt, biết lo toan cho tổ ấm. Tôi tự hào về sự thông minh của mình, khi vừa có tình yêu vừa giữ được mái ấm gia đình.

Nhưng đời không có gì giấu mãi được. Khi đã chán tôi, anh ta đi kể hết mọi thứ với chồng tôi. Chồng tôi nghe xong không nói nhiều, anh lặng lẽ ký đơn ly hôn, bắt tôi ra đi tay trắng. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Chỉ trong một đêm, tôi mất tất cả từ chồng, gia đình, danh dự, cho tới công việc. Người đời khinh bỉ, bố mẹ ruột không dám nhìn mặt. Tôi đi đâu cũng nghe tiếng xì xào sau lưng. Lúc ấy tôi mới hiểu tình yêu mà tôi tưởng là mãi mãi, hóa ra chỉ là trò chơi của một kẻ chán vợ thích cảm giác mới.

Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình như một người khác. Tôi không còn oán ai nữa, chỉ thấy hối hận đến nghẹt thở. Tôi ước có thể quay lại quá khứ, ước mình đã đủ tỉnh táo để không bước qua ranh giới. Nếu không phản bội, có lẽ tôi vẫn còn một mái nhà, một người chồng dù khô khan nhưng từng cho tôi mái ấm gia đình.

Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để được thương hại, mà để những người phụ nữ đang bế tắc trong hôn nhân hiểu rằng, ngoại tình không phải là lối thoát, nó là con đường ngắn nhất dẫn đến địa ngục. Đừng vì một chút rung động nhất thời mà đánh mất tất cả. Bởi khi đã mất rồi, bạn mới hiểu có những sai lầm, cả đời này không thể sửa lại được.