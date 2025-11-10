Viện phó đã có gia đình và phó chủ nhiệm khoa lộ clip riêng tư gây chấn động

Ngày 6/11, một thông báo ngắn của Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã khiến dư luận cả nước dậy sóng, theo trang QQ.

Cơ quan này cho biết, thông tin lan truyền trên mạng về việc viện phó của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam và Phó chủ nhiệm khoa Mắt có “vấn đề về lối sống” là có thật, hiện hai người đã bị tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra.

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán khắp Trung Quốc, khi chạm vào hàng loạt vấn đề nhạy cảm: đạo đức nghề nghiệp, uy tín ngành y, mối quan hệ quyền lực trong bệnh viện và niềm tin của công chúng đối với giới bác sĩ.

Theo truyền thông địa phương, câu chuyện bắt đầu khi trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng tố cáo hai nhân vật nói trên có quan hệ không đứng đắn, kèm hình ảnh và video làm bằng chứng.

Theo trang 163, nữ bác sĩ Tăng Kỳ, sinh năm 1981, là Phó chủ nhiệm khoa Mắt, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam. Cô có học vị tiến sĩ chuyên ngành nhãn khoa, là chuyên gia mắt nổi tiếng của địa phương, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các hội y khoa tỉnh Hồ Nam.

Tăng Kỳ kết hôn khi đã ngoài 30 tuổi. Chồng cô họ Vương, là bác sĩ khoa Mắt tại Bệnh viện Tương Nhã, hơn cô vài tuổi. Hai người có 1 con gái.

Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, cả hai có nhiều khác biệt và mâu thuẫn nên quyết định ly hôn. Nữ bác sĩ nhận nuôi con gái.

Năm 2024, bác sĩ Tổ Hùng Binh được điều về Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam giữ chức Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn.

Ông sinh năm 1975, quê An Khánh, tỉnh An Huy, là chuyên gia đầu ngành về hệ tiết niệu, từng là Trưởng khoa Ngoại tiết niệu của Bệnh viện Tương Nhã, có nhiều công trình nghiên cứu quốc tế và thành tựu khoa học.

Hai người đang công tác tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam

Vẻ ngoài phong độ, tài năng và địa vị khiến Tổ Hùng Binh trở thành mẫu đàn ông hấp dẫn nhiều phụ nữ. Trong quá trình hợp tác chuyên môn, Tăng Kỳ và Tổ Hùng Binh nảy sinh tình cảm, dù ông đang có vợ làm việc tại khoa Tim mạch cùng bệnh viện.

Theo truyền thông địa phương, mối quan hệ riêng tư giữa hai người đã bị một số đồng nghiệp phát hiện và quay lén, sau đó đoạn video bị tung lên mạng, gây chấn động dư luận.

Chỉ trong vài giờ, video lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, khiến cả hai trở thành tâm điểm chỉ trích, kéo theo cuộc khủng hoảng lớn nhất của ngành y Hồ Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Tăng Kỳ, từng được xem là niềm tự hào của giới Nhãn khoa tỉnh Hồ Nam, nay đối mặt nguy cơ mất trắng sự nghiệp. Theo tiết lộ từ bạn bè, cô rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, không muốn tiếp xúc hay trả lời điện thoại của người thân, trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.