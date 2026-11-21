Vương Kiến Hoa, sống tại thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã mất mẹ 14 năm. Dù mẹ không còn, anh vẫn tiếp tục chăm sóc cha dượng, người từng dang tay cưu mang và nuôi mình khôn lớn, trang QQ đưa tin.

Sau khi người cha dượng gặp tai nạn giao thông, cuộc sống của ông phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác. Hoàn cảnh ấy khiến Kiến Hoa đứng trước hai lựa chọn: gửi cha cho họ hàng thay phiên chăm sóc để mình đi làm xa, kiếm thu nhập cao hơn; ở lại, tự mình chăm lo cho ông.

Cuối cùng, anh chọn ở lại.

Anh chia sẻ: “Ông đã nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể sống trái với lương tâm”.

Suốt 12 năm, Kiến Hoa đảm nhận mọi công việc chăm sóc cha dượng, từ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ sinh hoạt đến thường xuyên trở mình, lau rửa cơ thể để ông cảm thấy thoải mái. Những công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và bền bỉ mỗi ngày.

Người đàn ông chăm sóc cha dượng chu đáo suốt 12 năm qua. Ảnh: QQ

Để có thu nhập trang trải cuộc sống mà vẫn có thể kịp thời chăm sóc cha, anh chọn làm nghề vệ sinh, làm sạch đồ điện gia dụng tại khu vực lân cận. Nhờ công việc linh hoạt, anh có thể chủ động thời gian và nhanh chóng trở về nhà mỗi khi cha cần.

Không ít người khuyên Kiến Hoa nên đi nơi khác làm việc để kiếm nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, anh vẫn kiên định với quyết định của mình.

“Tiền bạc lúc nào cũng có thể kiếm được, nhưng việc hiếu thuận với người già thì không thể chờ đợi”, anh chia sẻ đầy xúc động.

Với Kiến Hoa, cha dượng không chỉ là người từng cưu mang mình trong những năm tháng thơ ấu, mà còn là ân tình anh luôn trân trọng và muốn đền đáp.

Suốt 12 năm chăm sóc, sự lựa chọn của anh là lời đáp giản dị nhưng đầy sức nặng cho tình nghĩa gia đình: Người từng nuôi mình khôn lớn, khi về già, không thể để họ phải đơn độc.