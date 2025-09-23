Trong 3 ngày có liên tiếp hai tân sinh viên mất tích, trường học ra thông báo khẩn

Theo Học viện Hàng không Việt Nam, chỉ trong 3 ngày từ 17-20/9/2025, liên tiếp hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình. Rất may, nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, cơ quan chức năng và Học viện, các bạn sinh viên này đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Đứng trước tình hình trên, Học viện Hàng không Việt Nam khẩn cấp cảnh báo đến toàn thể sinh viên, phụ huynh và cộng đồng xã hội:

- Tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các “chương trình quốc tế” không được xác thực.

- Chỉ tiếp nhận thông tin chính thức qua website, fanpage chính thức, thầy cô cố vấn học tập của Học viện.

Học viện Hàng không Việt Nam khẳng định:

- Học viện luôn đặt an toàn sinh viên là ưu tiên hàng đầu.

- Triển khai hệ thống cảnh báo sớm, kênh hỗ trợ trực tuyến, và tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh để bảo vệ sinh viên.

- Cam kết tiếp tục đồng hành, trang bị cho sinh viên kỹ năng nhận diện, phòng tránh các rủi ro xã hội.

Học viện kêu gọi các cơ quan báo chí, truyền thông cùng lan tỏa thông điệp cảnh giác, để ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo tinh vi, góp phần bảo vệ sinh viên trên phạm vi toàn quốc.