Người đàn ông liều mình trốn khỏi khu lừa đảo Malaysia

Một người đàn ông Trung Quốc đã trải qua hành trình đầy gian nan sau khi vượt biên trái phép ra nước ngoài cách đây hai năm. Trong thời gian này, anh bị lừa vào một khu lừa đảo ở Malaysia. Quyết tâm thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, anh đã liều lĩnh băng qua nhiều quốc gia để trở về quê hương.

Trong suốt nửa tháng hành hương, anh phải đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt để duy trì sự sống. Cuối cùng, anh đã thành công trở về biên giới Trung Quốc.

Hà Mỗ quyết tâm thoát khỏi khu lừa đảo.

Theo đó, bộ đội biên phòng tại Quảng Tây, Trung Quốc gần đây đã bắt giữ một đối tượng vượt biên trái phép. Sau khi thẩm vấn, người này khai tên là Hà Mỗ.

Hà Mỗ kể rằng, hai năm trước, vì tin vào thông tin tuyển dụng lương cao trên mạng, anh vượt biên trái phép sang một nước ở Đông Nam Á. Kết quả là bị đưa vào khu lừa đảo, bị ép tham gia các hoạt động phi pháp. Do không nghe lời, ngày nào anh cũng bị đánh đập, đe dọa “chặt lưng, bán nội tạng”.

Trong thời gian này, Hà Mỗ luôn nghĩ cách thoát thân nên kiên nhẫn quan sát và tìm cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, một ngày nọ, khi phát hiện chiếc xe bán tải của khu lừa đảo chuẩn bị ra ngoài mua đồ, anh tranh thủ lúc tài xế không để ý, nhanh chóng chui vào xe. Khi xe chạy ra khỏi khu vực, anh nhảy xuống xe giữa đường để tiếp tục trốn thoát.

Sau khi thoát khỏi khu lừa đảo, vì không có giấy tờ tùy thân, Hà Mỗ buộc phải tiếp tục làm việc chui ở các nhà hàng địa phương. Khi dành dụm được ít tiền, anh nhờ người đưa mình sang quốc gia khác.

Giữa đường, tài xế bất ngờ đòi thêm tiền nhưng trong người Hà Mỗ không còn đồng nào. Thấy vậy, bọn chúng liền bỏ mặc anh giữa núi rừng. Sau đó, anh phải đi bộ suốt nửa tháng trên núi, chỉ sống nhờ hoa quả rừng và tôm cá bắt được, cuối cùng mới về đến gần biên giới Trung Quốc. Tại đây, anh bị cảnh sát biên phòng Trung Quốc phát hiện và bắt giữ.

Hà Mỗ kể lại, khi bị vứt lại trên núi, trong người anh chỉ còn một chút bánh khô. Anh gào thét cầu cứu giữa núi rừng nhưng chẳng ai đáp lại. Suốt nửa tháng trời, đói thì anh hái hoa quả rừng, bắt côn trùng để cầm cự, khát thì uống nước suối. Hà Mỗ nhớ lại: “Không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn được sống sót”.

Trong phiên thẩm vấn, Hà Mỗ hối hận nói: “Ra nước ngoài không phải thiên đường kiếm tiền, mà ngược lại, dễ khiến con người rơi vào cạm bẫy của tội phạm phi pháp. Không cần thiết phải mạo hiểm sang nước ngoài bởi, có thể chính điều đó sẽ đẩy bản thân vào vòng lao lý”.