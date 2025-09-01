Cảnh báo chiêu trò lừa đảo trúng tuyển đại học

Thời gian qua, chương trình Lời Cảnh Báo liên tục nhận phản ánh về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, trong đó đáng chú ý là tình trạng giả danh cán bộ tuyển sinh của các trường đại học để gọi điện hoặc nhắn tin thông báo thí sinh trúng tuyển.

Anh N.B.C (Đồng Tháp) kể: “Một người tự xưng là cán bộ tuyển sinh của một trường đại học lớn tại TP.HCM gọi điện, nói con tôi đã trúng tuyển và yêu cầu chuyển 5 triệu đồng để giữ chỗ. Vì lo lắng con trượt đại học, tôi định chuyển ngay, nhưng khi gọi thẳng lên trường thì được báo đây là lừa đảo”.

Theo thầy Nguyễn Thế Phương, Giảng viên Khoa An ninh mạng Trường Cao đẳng An ninh mạng Ispace TP.HCM, các thông báo lừa đảo thường có đặc điểm chung: gửi từ email rác hoặc số điện thoại lạ, nội dung chung chung, thiếu thông tin cá nhân cụ thể, hình ảnh logo mờ, không sắc nét. Một số đường link còn yêu cầu nhập dữ liệu cá nhân và nộp tiền trực tuyến qua tài khoản cá nhân – dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo.

Ông khuyến cáo phụ huynh và thí sinh cần kiểm tra kỹ thông tin tuyển sinh qua các kênh chính thức của Bộ Giáo dục và các trường đại học, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh. Mọi lệ phí cần thực hiện qua hệ thống được công bố rõ ràng, minh bạch.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên gia xã hội học, nhấn mạnh vai trò của nhà trường và gia đình trong việc ngăn chặn lừa đảo. Theo bà, các trường cần chủ động thông tin qua website, fanpage và hotline chính thức, đồng thời tổ chức tập huấn trực tiếp để phụ huynh, học sinh nhận biết chiêu trò lừa đảo. Cha mẹ cũng nên thường xuyên trò chuyện, nắm bắt tình hình để hỗ trợ con kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo: Khi nhận được thông báo trúng tuyển kèm yêu cầu chuyển tiền, phụ huynh và thí sinh cần tỉnh táo, liên hệ ngay với nhà trường qua các kênh chính thức để xác minh, tránh rơi vào bẫy của kẻ gian.