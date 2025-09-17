'Kẻ lừa đảo Tinder' khét tiếng Simon Leviev bị bắt

Ngày 14/9, Bộ Nội vụ Georgia xác nhận Simon Leviev (tên thật Shimon Yehuda Hayut), 35 tuổi, quốc tịch Israel đã bị khống chế khi vừa đáp xuống sân bay quốc tế Batumi. Người đàn ông này bị liệt vào diện "truy nã đỏ" của Interpol - cơ chế hợp tác quốc tế cho phép cảnh sát các nước tạm giữ nghi phạm bị nhiều quốc gia truy nã, chờ xem xét dẫn độ. Tuy nhiên, đến nay nhà chức trách vẫn chưa công bố lý do dẫn đến việc bắt giữ.

Luật sư của Leviev, Gili Bar Zohar, cho biết đã nói chuyện với thân chủ ngay sau sự việc nhưng chưa rõ nguyên nhân. Ông nói Leviev thời gian qua di chuyển nhiều nơi mà không gặp cản trở.

Simon Leviev nổi tiếng vì tiếp cận phụ nữ qua ứng dụng Tinder rồi lừa tiền họ. Ảnh: Instagram

Leviev trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu sau bộ phim tài liệu The Tinder Swindler (do Netflix phát hành năm 2022). Trong phim, nhiều phụ nữ kể lại cách Leviev đóng giả con trai tỷ phú kim cương Lev Leviev để lấy lòng, vay tiền rồi chi trả bằng séc giả hoặc đồng hồ nhái. Ba nạn nhân nổi bật được nhắc đến là Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholm và Ayleen Charlotte. Tổng số tiền Leviev bị cáo buộc chiếm đoạt từ nhiều phụ nữ khắp châu Âu ước tính lên đến hơn 10 triệu USD.

Simon Leviev sinh năm 1990 tại thị trấn Bnei Brak, Israel, trong một gia đình Do Thái. Cha anh, Yohanan Hayut, từng làm việc cho hãng hàng không quốc gia El Al. Leviev lớn lên tại một khu ngoại ô nghèo và từ tuổi thiếu niên đã dính líu tới các vụ gian lận nhỏ. Sau này, anh ta đổi tên hợp pháp từ Shimon Yehuda Hayut thành Simon Leviev, cố tình mạo nhận có liên hệ với tỷ phú kim cương Lev Leviev để tạo vỏ bọc giàu có.

Năm 2011, khi đối mặt cáo buộc lừa đảo và làm giả giấy tờ ở Israel, Leviev đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị xét xử. Người đàn ông này từng ngồi tù hai năm ở Phần Lan (2015-2017) vì lừa nhiều phụ nữ, rồi bị dẫn độ về Israel năm 2017.

Sau đó, Leviev lại dùng hộ chiếu giả để bỏ trốn cho tới khi bị Interpol bắt tại Hy Lạp năm 2019. Anh ta bị kết án 15 tháng tù ở Israel nhưng chỉ thụ án 5 tháng và được thả sớm vào tháng 5/2020 do lo ngại dịch Covid-19 trong nhà tù.

Trên Instagram, Leviev thường xuyên khoe cuộc sống giàu có. Ảnh: Instagram

Sau khi ra tù, Leviev sống tại Israel, thường xuyên khoe hình ảnh bên xe sang, trực thăng, máy bay riêng, tiệc xa hoa trên Instagram với hơn 124.000 người theo dõi. Có tin đồn anh ta quay lại Tinder, song ứng dụng này phủ nhận.