Con trai di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ mới cưới, bố mẹ già kéo con dâu ra tòa

Dốc cạn tiền bạc cho con du học, mua nhà

Lưu Khôn sinh ra trong một gia đình công nhân tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Ngay từ nhỏ, anh học rất giỏi và sớm nuôi ước mơ du học Anh. Khi biết con trai muốn ra nước ngoài học tập, bố anh, ông Lưu Vệ Đông, không giấu được lo lắng vì chi phí vượt quá khả năng kinh tế của gia đình.

Sau nhiều đắn đo, vợ chồng ông Lưu vẫn quyết định gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm, thắt chặt chi tiêu, thậm chí vay mượn họ hàng để con trai có cơ hội đổi đời. Nhờ đó, Lưu Khôn được nhận vào một trường đại học tại Manchester (Anh).

Trong suốt thời gian con trai du học, ông Lưu và vợ làm việc cật lực để chu cấp sinh hoạt phí.

Không phụ sự hy sinh ấy, Lưu Khôn học lên bậc Tiến sĩ, sau đó làm việc trong ngành y tế với mức lương cao và dự định định cư lâu dài tại Anh.

Vợ chồng ông Lưu tiếp tục dốc tiền tiết kiệm, vay thêm nhiều nơi để giúp con trai mua nhà. Trong suy nghĩ của họ, những năm tháng cực nhọc sắp qua đi, tuổi già được con phụng dưỡng đã ở rất gần.

Thế nhưng suốt 12 năm du học, Lưu Khôn chỉ về nước thăm cha mẹ hai lần để tiết kiệm chi phí, khiến mối liên hệ gia đình ngày càng xa cách.

Thông báo kết hôn bất ngờ và bản di chúc cuối đời khiến cha mẹ suy sụp

Năm 2015, Lưu Khôn bất ngờ gọi điện về nhà thông báo sắp kết hôn. Tin tức này khiến ông bà Lưu vô cùng sửng sốt bởi trước đó họ không hề biết con trai có người yêu.

Lo lắng, vợ chồng ông lập tức bay sang Anh. Nhưng thay vì đám cưới hạnh phúc, họ chứng kiến cảnh con trai gầy gò, ốm yếu nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là một luật sư và cô gái xa lạ – Ngô Tuyên, người sau này trở thành con dâu của họ.

Lúc này, ông bà Lưu mới biết con trai đã mắc ung thư giai đoạn cuối. Vì không muốn cha mẹ lo lắng, Lưu Khôn đã giấu kín bệnh tình suốt thời gian dài.

Trong những ngày cuối cùng, Lưu Khôn và Ngô Tuyên tổ chức một lễ cưới đơn giản ngay tại bệnh viện. Chỉ ba tuần sau, anh qua đời.

Sau tang lễ, vợ chồng ông Lưu đề cập đến căn nhà mà họ cho rằng có phần lớn tiền do mình bỏ ra. Tuy nhiên, Ngô Tuyên khẳng định căn nhà thuộc về cô vì Lưu Khôn đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ trước khi qua đời.

Thông tin về bản di chúc này khiến ông bà Lưu choáng váng, bởi họ tin rằng mình không thể bị gạt ra ngoài hoàn toàn khi đã hy sinh gần như tất cả cho con trai.

Kiện con dâu vì di chúc, cha mẹ chồng bật khóc tại tòa

Không đạt được thỏa thuận, gia đình họ Lưu quyết định khởi kiện con dâu vì tranh chấp tài sản thừa kế.

Trong đơn kiện, họ cho rằng Ngô Tuyên đã lợi dụng lúc Lưu Khôn bệnh nặng, không tỉnh táo để ép anh ký di chúc.

Tuy nhiên, phía gia đình họ Lưu không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Ngược lại, Ngô Tuyên chứng minh gia đình cô đã góp khoảng 1,7 triệu NDT mua căn nhà, đồng thời bản di chúc được ký khi Lưu Khôn hoàn toàn minh mẫn, có luật sư làm chứng.

Sau bốn năm kiện tụng, đến năm 2019, tòa án chính thức tuyên quyền sở hữu căn nhà thuộc về Ngô Tuyên, căn cứ vào tính hợp pháp của bản di chúc.

Nghe phán quyết, ông Lưu Vệ Đông và vợ bật khóc ngay tại tòa. Nhiều năm theo đuổi vụ kiện khiến họ kiệt quệ cả về tinh thần lẫn sức khỏe, nhưng vẫn không thể thay đổi kết cục.

Sự thật phía sau bản di chúc gây tranh cãi

Theo luật sư, Lưu Khôn và Ngô Tuyên thực chất đã quen nhau từ năm 2003, khi cả hai cùng sang Anh du học. Vì cha mẹ phản đối chuyện yêu đương, sợ ảnh hưởng đến học tập, anh đã giấu kín mối quan hệ này.

Trong thời gian điều trị ung thư, Ngô Tuyên là người luôn ở bên chăm sóc. Ban đầu, bản di chúc của Lưu Khôn vẫn để lại một phần tài sản cho cha mẹ. Tuy nhiên, ở bản cuối cùng, anh đã gạch bỏ phần này và để lại toàn bộ tài sản cho vợ.

Vụ việc thu hút sự chú ý lớn của dư luận Anh và Trung Quốc. Nhiều người khó hiểu trước quyết định trong bản di chúc của Lưu Khôn khi không để lại tài sản cho cha mẹ – những người đã hy sinh cả đời vì anh.

Ở chiều ngược lại, Ngô Tuyên cũng chịu không ít chỉ trích khi bị cho là lạnh lùng với bố mẹ chồng, dù về mặt pháp lý, cô là người thừa kế hợp pháp.

Theo Toutiao, DailyMail