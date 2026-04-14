Cô gái liệt kiện bạn trai bỏ rơi mình sau hai tháng gây tai nạn

Tháng 4/2025, Bai gặp tai nạn khi ngồi trên ôtô do bạn trai họ Zhang cầm lái. Vụ việc khiến cô bị liệt, từ đó phải ngồi xe lăn, đối mặt hàng loạt biến chứng nặng nề và quá trình điều trị kéo dài. Theo lời Bai, sau tai nạn, Zhang từng nói sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với những gì xảy ra. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, người này biến mất. "Lý do tôi kiện anh ta rất đơn giản. Tôi đã phải trả giá rồi, người lái xe không thể trốn tránh, bởi anh ta là bên chịu trách nhiệm chính", Bai nói.

Vụ tranh chấp trách nhiệm tai nạn giao thông giữa cô và Zhang được đưa ra xét xử hôm 7/4.

Bai bị liệt sau vụ tai nạn ô tô do bạn trai cũ điều khiển. Ảnh: HK01

Không chỉ chịu tổn thương thể chất, cô Bai còn trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người đào lại hình ảnh cô từng ngồi trong xe với tư thế gác chân lên bảng điều khiển, cho rằng đây là thói quen nguy hiểm và có thể góp phần khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều bình luận mang tính suy diễn xuất hiện, thậm chí công kích đời sống cá nhân của cô.

Bai cho biết những thông tin lan truyền là không đúng sự thật và đã đưa ra bằng chứng để phản bác.

Sau khi Zhang cắt liên lạc, cô không còn đủ khả năng chi trả cho các chi phí điều trị tiếp theo. Cùng lúc phải đối mặt với áp lực dư luận và những tranh cãi liên quan việc điều trị tại bệnh viện, cô rời viện, trở về quê nhà để tiếp tục dưỡng thương.

Câu chuyện của Bai gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: HK01

Hiện, Bai chỉ có thể duy trì một số bài tập phục hồi chức năng cơ bản. Cô nói mình không còn gập được đầu gối, chân teo rất nhanh, không thể ngồi lâu và thường xuyên mất ngủ vì đau chi ảo. "Cảm giác như bị lột da, bị điện giật, bị châm kim, giống như bị tra tấn từ từ", cô mô tả. Ngoài ra, cô cho biết bàng quang bị teo nghiêm trọng, cứ khoảng 6 tháng lại phải phẫu thuật. Các biến chứng khiến cô có thể phải dùng túi đựng nước tiểu suốt đời và rất khó có khả năng tiểu tiện, đại tiện bình thường trở lại. Suốt một năm qua, người phụ nữ cho biết phải cố gắng tập thích nghi với cuộc sống mới và tìm cách kết nối với thế giới bên ngoài bằng hình thức phát trực tiếp.

Bên cạnh những lời đồn đoán và công kích, cô cũng nhận được không ít sự động viên từ người xem. "Tôi thấy mình giống như một ngọn cỏ. Dù là trên bê tông hay mái nhà, tôi vẫn muốn cố gắng nảy mầm và sống thật tốt", cô nói.