Chồng ngoại tình, nữ bác sĩ đánh ghen dữ dội rồi bình thản lên phòng gym nói một câu thâm thúy

Phát hiện chồng ngoại tình, nữ bác sĩ lao theo ô tô giữa đường phố

Theo thông tin được chia sẻ, trong một lần ra ngoài vào buổi tối, nữ bác sĩ Dayana Segtowich bất ngờ bắt gặp chồng đang chở một phụ nữ khác trên chiếc xe bán tải dọc theo con phố thuộc thành phố Belém, thủ phủ của tiểu bang Pará, Brazil. Nhận ra dấu hiệu ngoại tình, cô lập tức đuổi theo trong trạng thái vô cùng tức giận.

Video do người đi đường ghi lại cho thấy cô đu vào cửa xe khi chiếc ô tô vẫn di chuyển, liên tục đập cửa và la hét yêu cầu chồng dừng lại.

Cảnh tượng căng thẳng diễn ra ngay giữa phố khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự an toàn của cô.

Ảnh cắt từ clip

Cuộc đối đầu căng thẳng

Khi chiếc xe dừng lại, không khí tiếp tục bị đẩy lên cao trào. Người chồng được cho là đã tranh cãi gay gắt và xô đẩy vợ ra xa.

Đoạn video kết thúc trong sự hỗn loạn, khiến người xem vừa bất ngờ vừa lo ngại cho nữ bác sĩ.

Chỉ ít giờ sau khi được đăng tải, clip đánh ghen vì nghi chồng ngoại tình đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, người đồng cảm với phản ứng bộc phát khi bị phản bội, người khác lại cho rằng hành động này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sau vụ ngoại tình, phát ngôn của nữ bác sĩ gây bất ngờ

Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là phản ứng của nữ bác sĩ sau sự việc.

Chỉ một ngày sau khi clip lan truyền, cô đăng tải hình ảnh bản thân tươi tắn tại phòng tập thể thao cùng thông điệp đầy mạnh mẽ.

"Tôi rất biết ơn sự quan tâm, động viên của tất cả mọi người sau vụ việc tối qua. Phụ nữ không nên khóc lóc mà hãy lao vào kiếm tiền, tập thể thao để giữ gìn sắc vóc khỏe đẹp", cô nhấn mạnh.

Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ từng trải qua tổn thương trong hôn nhân.

Dayana Segtowich chia sẻ rằng phụ nữ không nên khóc lóc khi phát hiện chồng ngoại tình, mà nên tập trung kiếm tiền, chăm sóc bản thân và giữ gìn sắc vóc.

Thông điệp mạnh mẽ dành cho phụ nữ khi đối diện việc chồng ngoại tình

Sau vụ việc, nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại lời động viên, khuyên cô không nên mềm lòng nếu chồng xin quay lại.

Họ cho rằng phụ nữ có nhan sắc, sự nghiệp ổn định và độc lập tài chính hoàn toàn có thể bước tiếp sau cú sốc ngoại tình.

Thông điệp mà nữ bác sĩ đưa ra được xem như lời nhắc nhở rằng khi đối diện sự phản bội, điều quan trọng nhất không phải là đau khổ, mà là giữ vững giá trị bản thân và hướng đến cuộc sống tích cực hơn.

Chuyên gia chỉ ra 5 nguyên nhân đàn ông hạnh phúc vẫn ngoại tình

Không ít người tin rằng chỉ những cuộc hôn nhân rạn nứt mới dẫn đến ngoại tình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều đàn ông dù "vợ đẹp, con khôn" vẫn lựa chọn phản bội.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng hành vi ngoại tình đôi khi không xuất phát từ việc họ hết yêu gia đình, mà từ những nhu cầu tâm lý phức tạp hơn.

Một trong những nguyên nhân phổ biến của ngoại tình là mong muốn trải nghiệm điều mới mẻ.

Ngoại tình không phải lúc nào cũng do hôn nhân bất hạnh

Theo tác giả nghiên cứu hôn nhân Robert Weiss, đàn ông đôi khi lừa dối không phải vì họ không hài lòng với cuộc sống gia đình. Đơn giản là họ cho phép bản thân làm điều đó.

Trong nhiều trường hợp, ngoại tình không liên quan trực tiếp đến tình yêu dành cho vợ con, mà xuất phát từ nhu cầu cá nhân và tâm lý muốn trải nghiệm.

Tìm kiếm cảm giác mới lạ ngoài hôn nhân

Một trong những nguyên nhân phổ biến của ngoại tình là mong muốn trải nghiệm điều mới mẻ.

Nhiều đàn ông chọn nhân tình không đẹp hay giỏi bằng vợ, nhưng lại bị thu hút bởi những tính cách khác biệt.

Ví dụ, nếu người vợ mạnh mẽ, quyết đoán, họ có thể bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ dịu dàng, kín đáo.

Điều họ tìm kiếm không phải là tình yêu sâu sắc, mà là cảm xúc mới mẻ. Khi nhân tình muốn công khai mối quan hệ hoặc yêu cầu người đàn ông ly hôn, đa phần lại do dự.

Điều này cho thấy ngoại tình thường mang tính ích kỷ, chứ không phải tình yêu thực sự.

Sự kích thích từ "trái cấm"

Ngoại tình bị xã hội lên án, nhưng chính sự lén lút lại tạo ra cảm giác kích thích. Một số đàn ông coi hôn nhân như khuôn khổ ràng buộc, nên việc "thoát ra" mang lại cảm giác tự do tạm thời.

Cảm giác làm điều bị cấm đoán khiến họ bị cuốn vào vòng xoáy ngoại tình mà không lường trước hậu quả lâu dài đối với gia đình.

Gặp người khiến họ nghĩ là "tình yêu thật sự"

Không thể phủ nhận rằng có những trường hợp ngoại tình xuất phát từ việc họ gặp người khiến họ rung động mạnh mẽ.

Sau khi kết hôn, họ tình cờ gặp người khiến họ cảm thấy được thấu hiểu hơn.

Trong tình huống này, một số người sẵn sàng ly hôn để xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, đây chỉ là thiểu số và thường kéo theo nhiều hệ lụy tâm lý cho cả hai phía.

Hôn nhân trục trặc tạo điều kiện cho ngoại tình

Áp lực cuộc sống, mâu thuẫn kéo dài, ít giao tiếp… khiến tình cảm vợ chồng phai nhạt. Khi không còn sự chia sẻ, một số đàn ông tìm kiếm sự đồng cảm bên ngoài.

Ngoài ra, thay đổi môi trường sống như công việc mới, xa gia đình hoặc thăng chức cũng làm tăng nguy cơ ngoại tình.

Trong một số trường hợp, ngoại tình còn xuất phát từ tâm lý trả đũa khi nghi ngờ bạn đời không chung thủy.

Muốn khẳng định bản thân và cái tôi đàn ông

Nhà trị liệu hôn nhân gia đình Daniel Dashnaw từng chỉ ra rằng cảm giác bị tổn thương danh dự là nguyên nhân quan trọng khiến đàn ông ngoại tình.

Khi họ cảm thấy bị xem nhẹ, tự ti về ngoại hình, tài chính hoặc vị thế, họ dễ tìm kiếm người khác để khẳng định giá trị.

Theo ông, đàn ông thường mong muốn được tôn trọng và ngưỡng mộ trong hôn nhân.

Khi nhu cầu này không được đáp ứng, họ có thể tìm đến mối quan hệ ngoài luồng để thỏa mãn cảm giác được tôn thờ.

Theo KKNews, Fatherly, Dailymail