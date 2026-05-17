Chồng cờ bạc, gái gú nhưng tôi chưa dám ly hôn

Tôi năm nay 27 tuổi, có hai con nhỏ. Ngày trước chồng tôi cũng bình thường, không phải người quá chăm chỉ nhưng vẫn còn biết lo cho gia đình. Kết hôn được 4 năm, anh thay đổi hẳn, thường xuyên cờ bạc, chơi bời, có khi đi cả tuần, cả tháng không về nhà. Tiền bạc cũng không đưa cho vợ nuôi con.

Tôi làm công nhân, lương khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chỉ dựa vào số tiền đó để một mình nuôi hai con thì thật sự rất khó. May mắn là bố mẹ chồng và hai chị chồng quá tốt với mẹ con tôi.

Ba mẹ con tôi sống cùng mảnh đất với ông bà nhưng ông bà xây riêng cho một căn nhà bên cạnh để ở thoải mái. Hai đứa nhỏ được ông bà chăm nom, đưa đón, cơm nước đầy đủ. Tôi đi làm về gần như chỉ việc ở với con.

Hai chị chồng thì kinh tế khá giả, tháng nào cũng cho thêm tiền, mua quần áo, mỹ phẩm cho tôi. Có lúc tôi nghĩ nếu không có nhà chồng, chắc mẹ con tôi không thể có cuộc sống ổn định như hiện tại.

Có lần tôi nói chuyện ly hôn, mẹ chồng bảo: "Nó đi đâu mặc xác nó, con cứ ở đây với bố mẹ nuôi con. Nhà này cũng không cho nó dẫn đứa nào về".

Nghe vậy tôi vừa thương vừa tủi.

Chị chồng tôi còn nói thẳng rằng phụ nữ có con thì nên nghĩ cho con trước. Chị bảo nếu thiếu thốn tình cảm thì có thể tự tìm người bên ngoài miễn đừng để ảnh hưởng gia đình hay để bố mẹ biết.

Nhưng thật lòng tôi không có nhu cầu đó. Tôi chỉ nghĩ tới con thôi.

Giờ tôi gần như xem mình là người góa chồng. Anh có về nhà thì tôi cũng không cho gần gũi nữa vì sợ bệnh tật. Chồng tôi cũng mặc kệ và chấp nhận cuộc sống như vậy.

Nhiều lúc tôi nghĩ thôi cứ sống như hiện tại, coi như không có chồng còn hơn ly hôn rồi một mình chật vật nuôi hai con. Nhưng tôi cũng sợ kéo dài mãi một cuộc hôn nhân không còn tình cảm sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của con sau này.

Tôi thật sự không biết lựa chọn nào mới đúng. Tôi có nên tiếp tục ở lại vì con và vì nhà chồng quá tốt không?