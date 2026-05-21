Tôi bế tắc khi phát hiện chồng mới cưới từng nghiện ma túy

Tôi 29 tuổi, làm nhân viên văn phòng, kết hôn với chồng sau gần hai năm quen nhau. Anh hơn tôi ba tuổi, làm kinh doanh tự do, tính hiền lành, sống tình cảm và rất thương vợ. Trong mắt gia đình hai bên, anh là người đàn ông chững chạc, biết lo làm ăn và không có điều tiếng gì.

Trước khi cưới, chúng tôi cũng từng có lúc cãi vã nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì quá lớn. Tôi tin mình đã đủ trưởng thành để nhìn người và nghĩ cuộc hôn nhân này là lựa chọn đúng đắn sau nhiều năm yêu đương không suôn sẻ.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi cách đây khoảng một tuần. Hôm đó, trong lúc ngồi nói chuyện với một người quen cũ của chồng, tôi vô tình nghe người này buột miệng nhắc đến chuyện chồng tôi "may ngày xưa bỏ được". Thấy tôi ngơ ngác, họ lập tức lảng sang chuyện khác nhưng thái độ rất gượng gạo.

Từ lúc đó, tôi cứ thấy bất an trong lòng. Ban đầu tôi tự nhủ có thể mình suy diễn nhưng càng nghĩ càng thấy nhiều điều trước đây mình không để ý. Sau một tuần, tôi hỏi thẳng chồng xem có chuyện gì từng giấu tôi không.

Lúc đầu anh phủ nhận, nói tôi nghĩ nhiều. Nhưng sau khi tôi gặng hỏi liên tục, anh mới im lặng rất lâu rồi thừa nhận từng nghiện ma túy nhiều năm trước. Anh nói thời đó làm ăn thất bại, quen bạn xấu nên sa ngã khoảng 1-2 tháng. Do sợ sẽ trượt dài nên anh tự cắt đứt các mối quan hệ cũ rồi dần bỏ được.

Tôi gần như chết lặng khi nghe chuyện đó. Điều khiến tôi sốc không chỉ là chuyện chồng từng nghiện mà là việc suốt thời gian yêu nhau và chuẩn bị cưới, anh chưa từng nhắc với tôi một lời.

Chồng nói anh không cố tình lừa dối mà chỉ muốn chôn quá khứ lại vì quá xấu hổ. Anh khẳng định mình đã bỏ hoàn toàn nhiều năm nay, hiện tại chỉ muốn sống ổn định và chăm lo cho gia đình.

Tôi hỏi vì sao cả bố mẹ chồng cũng không biết chuyện này thì anh nói ngày trước anh giấu gia đình rất kỹ. Khoảng thời gian sa ngã ngắn và cũng không sống gần nhà nên bố mẹ chỉ nghĩ anh chơi bời, làm ăn thất bại chứ không hề biết anh từng nghiện.

Tôi hiểu ai cũng có quá khứ và người từng sai lầm không có nghĩa sẽ sai cả đời. Nhưng từ hôm biết chuyện, tôi luôn sống trong trạng thái bất an. Chỉ cần thấy chồng đi khuya, mệt mỏi hay cáu gắt là tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi âm thầm quan sát anh.

Có lúc tôi tự trách mình đa nghi vì suốt thời gian quen và cưới nhau, anh chưa từng có biểu hiện gì bất thường. Anh vẫn chăm chỉ làm việc, quan tâm vợ và đối xử rất tử tế với gia đình tôi. Nhưng càng cố tin, tôi lại càng bị ám ảnh bởi câu hỏi liệu anh có thật sự bỏ được hay chưa.

Điều khiến tôi khó xử nhất là không biết nên chia sẻ cùng ai. Tôi muốn nói với bố mẹ ruột để xin lời khuyên nhưng lại sợ ông bà bắt tôi bỏ chồng ngay lập tức. Còn bố mẹ chồng đến giờ vẫn không hề biết con trai từng có quãng thời gian như vậy.

Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi vừa thương vừa giận. Thương vì nhìn anh có vẻ thật sự muốn làm lại cuộc đời. Giận vì anh đã không đủ tin tưởng để nói thật với tôi trước khi cưới.

Mới cưới hơn một tháng nhưng tôi cảm giác cuộc hôn nhân của mình đã đầy những khúc mắc và nghi ngờ. Tôi không biết nên làm cách nào để kiểm chứng lời chồng nói đã cai nghiện hoàn toàn. Nếu anh thật sự đã bỏ được, tôi phải làm gì để vượt qua cảm giác mất niềm tin này? Còn nếu anh chưa bỏ hẳn, tôi nên tiếp tục hay dừng lại trước khi quá muộn?