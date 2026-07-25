Tình phụ tử mái tóc dài của cầu thủ Cucurella

Tại World Cup 2026, hậu vệ trái 28 tuổi của tuyển Tây Ban Nha Marc Cucurella luôn nổi bật trên sân nhờ mái tóc xoăn xù.

Cucurella cho biết để tóc dài từ nhỏ. Khi anh bắt đầu chơi bóng, mẹ anh muốn con nuôi tóc để dễ nhận ra giữa đám đông. Sau này, anh quyết định giữ nguyên kiểu tóc vì Mateo, con trai cả mắc chứng tự kỷ. "Thằng bé thích tôi để tóc dài. Nếu một ngày nào đó con quên tôi, ít nhất nó vẫn có thể nhận ra bố qua mái tóc", Cucurella nói.

Hậu vệ Cucurella và cậu con trai sau một trận đấu ở World Cup 2026. Ảnh: Reduno

Cucurella và bạn gái Claudia có ba người con: Mateo, Rio và Bella. Mateo sinh năm 2019, bộc lộ biểu hiện khác thường lúc 13 tháng tuổi. Gia đình từng tưởng hành động vỗ tay theo nhạc của cậu bé là nhảy múa. Sau đó, họ nhận thấy con ít giao tiếp bằng mắt, chậm nói và không phản ứng khi được gọi tên. Sau phẫu thuật viêm tai giữa nhưng khả năng ngôn ngữ không cải thiện, cậu bé được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ thể không nói.

Năm 2022, khi Cucurella chuyển sang Chelsea, gia đình gửi Mateo vào trường phổ thông. Do thiếu phương pháp hỗ trợ, cậu bé không thể thích nghi. Gia đình quyết định chuyển con sang trường chuyên biệt. Tại đây, Mateo được dạy các kỹ năng cá nhân như tự đi vệ sinh và thích nghi với sinh hoạt hàng ngày.

Gia đình Cucurella từng chuyển nhà từ Brighton đến London để tìm môi trường điều trị tốt nhất cho con. Mọi kế hoạch nghỉ dưỡng hay quyết định chuyển câu lạc bộ của anh đều xoay quanh điều kiện giáo dục của Mateo. Sau khi gia nhập Real Madrid vào tháng 6/2026, cả gia đình chuyển sang sinh sống tại Madrid.

Cucurella cho biết từng tiến bộ nhỏ của Mateo giúp anh thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Anh coi sức khỏe của con quan trọng hơn danh vọng.

"Tôi sẵn sàng từ bỏ mọi tài sản nếu điều đó có thể giúp con khỏe mạnh", Cucurella nói.