Marc Cucurella và câu chuyện làm cha của cậu con trai mắc chứng tự kỷ

Marc Cucurella và câu chuyện đời tư đầy cảm động

Marc Cucurella và bạn đời Claudia Rodriguez đã gắn bó với nhau từ những năm tháng tuổi teen. Họ cùng nhau trải qua những cột mốc quan trọng trong cuộc sống trước khi xây dựng một gia đình hạnh phúc với ba người con gồm 2 cậu con trai Mateo (sinh năm 2019), Rio (2021) và cô con gái út Bella (2022).

Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ những chuyến du lịch, sinh nhật của các con cho đến các buổi sum họp gia đình. Tuy nhiên, đằng sau những nụ cười ấy là một hành trình đầy nước mắt mà ít người biết đến.

Marc Cucurella đã giành được vô số danh hiệu ở cấp độ CLB và ĐTQG. Ảnh: AP.

Biến cố lớn nhất đến khi Marc Cucurella và Claudia nhận thấy Mateo có những biểu hiện khác biệt so với các em của mình. Ban đầu, họ chỉ nghĩ con phát triển chậm hơn bình thường, nhưng theo thời gian, những dấu hiệu ấy ngày càng rõ rệt. Sau nhiều lần thăm khám, gia đình nhận được chẩn đoán rằng Mateo mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ. Tin tức ấy khiến cả hai rơi vào trạng thái bàng hoàng, bởi không có bậc cha mẹ nào chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó.

Không chỉ phải đối mặt với cú sốc về mặt tinh thần, Marc Cucurella và Claudia còn bước vào hành trình đầy gian nan để tìm kiếm trường học, các chuyên gia và phương pháp trị liệu phù hợp cho con trai. Việc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ trẻ tự kỷ không hề đơn giản, ngay cả với một gia đình có điều kiện tài chính tốt. Họ phải dành rất nhiều thời gian tìm hiểu, gặp gỡ các chuyên gia và thử nhiều phương pháp khác nhau với hy vọng giúp Mateo có thể phát triển tốt nhất.

Mateo là một cậu bé không nói được (non-verbal), vì vậy việc giao tiếp với con luôn là thử thách lớn đối với gia đình. Trong loạt phim tài liệu Married to the Game phát trên Amazon Prime, Marc Cucurella và Claudia đã nhiều lần bật khóc khi kể về hành trình nuôi dạy con trai. Họ thừa nhận có những giai đoạn cảm thấy bất lực vì không biết làm thế nào để hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của Mateo. Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, cả hai lựa chọn học hỏi mỗi ngày để có thể bước vào thế giới của con.

Marc Cucurella từng chia sẻ rằng chăm sóc một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ hoàn toàn khác với việc nuôi dạy những đứa trẻ bình thường. Anh nhận ra rằng điều quan trọng không phải là cố gắng thay đổi con, mà là học cách thấu hiểu con. Hậu vệ người Tây Ban Nha đọc sách, tham khảo ý kiến từ các bác sĩ, chuyên gia tâm lý và cả những người đang sống chung với chứng tự kỷ để hiểu hơn về cách suy nghĩ của Mateo. Tân binh của Real Madrid cho biết, những lời khuyên từ chính những người mắc chứng tự kỷ giúp mình thay đổi góc nhìn rất nhiều, từ đó biết cách khiến con trai cảm thấy an toàn, vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Marc Cucurella bên Mateo sau trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: AP.

Những trải nghiệm ấy cũng khiến Marc Cucurella thay đổi hoàn toàn quan điểm về cuộc sống. Nếu như trước đây, bóng đá là ưu tiên lớn nhất thì giờ đây mọi quyết định trong sự nghiệp đều phải đặt gia đình lên hàng đầu. Hậu vệ sinh năm 1998 từng khẳng định anh sẽ không bao giờ chuyển đến một đội bóng hay một thành phố nếu nơi đó không có hệ thống trường học và các chương trình trị liệu phù hợp dành cho Mateo. Với anh, sự phát triển của con trai quan trọng hơn bất kỳ bản hợp đồng giá trị hay cơ hội thi đấu nào.

"Tôi luôn nói rằng gia đình là trên hết. Bóng đá rất quan trọng nhưng gia đình còn quan trọng hơn nhiều" - Marc Cucurella chia sẻ. Chính vì vậy, mỗi khi đưa ra quyết định liên quan đến tương lai sự nghiệp, anh và Claudia đều cân nhắc kỹ lưỡng môi trường sống, chất lượng giáo dục cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ dành cho Mateo trước khi nghĩ đến những yếu tố chuyên môn.

Trong cuộc sống thường ngày, Marc Cucurella cũng cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho các con, bất chấp lịch thi đấu dày đặc. Sau mỗi trận đấu, hình ảnh hậu vệ tóc xù ôm chầm lấy các con trên khán đài đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Với anh, đó không chỉ là những khoảnh khắc đoàn tụ đơn thuần mà còn là nguồn động lực lớn nhất để tiếp tục phấn đấu trong sự nghiệp.

Câu chuyện của Marc Cucurella cũng góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về chứng rối loạn phổ tự kỷ. Thay vì che giấu tình trạng của con trai, anh và Claudia lựa chọn chia sẻ một cách cởi mở nhằm lan tỏa sự đồng cảm tới những gia đình có hoàn cảnh tương tự. Họ mong muốn mọi người hiểu rằng trẻ tự kỷ không cần sự thương hại mà cần được yêu thương, kiên nhẫn và tạo điều kiện để phát triển theo cách riêng của mình.

Đối với Marc Cucurella, những chiếc cúp hay danh hiệu rồi sẽ trở thành quá khứ, nhưng hành trình đồng hành cùng Mateo sẽ là nhiệm vụ lớn nhất trong cuộc đời. Chính cậu con trai đặc biệt ấy đã dạy anh bài học về sự kiên nhẫn, lòng bao dung và tình yêu vô điều kiện. Có lẽ vì thế mà mỗi khi được hỏi đâu là điều khiến mình tự hào nhất, Cucurella không nhắc đến những trận chung kết hay những danh hiệu đã giành được, mà luôn hướng ánh mắt về phía gia đình - nơi có Claudia cùng 3 đứa con đang chờ anh trở về sau mỗi trận đấu.