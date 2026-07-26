Hành khách bị chỉ trích vì chiếm ghế hạng nhất của người khác

Sự việc xảy ra trên chuyến bay của hãng American Airlines, khởi hành từ sân bay JFK vào khoảng 6h sáng ngày 21/7 (giờ địa phương). Justin Escalona, 27 tuổi, cho biết anh đang chợp mắt trước giờ cất cánh thì bị một nữ hành khách đánh thức và đề nghị đổi chỗ.

Ban đầu, Escalona đồng ý vì nghĩ người phụ nữ chỉ muốn chuyển sang vị trí có tầm nhìn tốt hơn trong chuyến bay kéo dài khoảng 5 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, sau khi bà nhanh chóng ngồi xuống ghế của anh, anh mới biết lý do thực sự là ghế của bà không thể ngả ra.

Người phụ nữ ngồi lì trên ghế của người khác do ghế của bà không ngả ra được. Ảnh: Jam Press

"Tôi đang nửa tỉnh nửa mê thì bà ấy đánh thức và hỏi có thể đổi ghế không. Tôi tưởng bà ấy chỉ muốn đổi vị trí, nhưng hóa ra ghế của bà ấy không ngả được và bằng cách nào đó lại thành lỗi của tôi", Escalona kể trong đoạn video đăng lên mạng xã hội.

Trong video, Escalona tiến đến yêu cầu người phụ nữ rời khỏi ghế hạng nhất mang số 6A của mình. "Đây là ghế của tôi, bà phải trả lại chỗ", anh nói.

Người phụ nữ vẫn ngồi yên, nhìn chằm chằm vào Escalona và không chịu di chuyển. Sau vài giây im lặng căng thẳng, bà bất ngờ nói: "Tôi đến UCLA". Escalona đáp lại bằng một câu đùa: "Tôi học USC, vậy thì mọi chuyện còn tệ hơn".

Escalona, hành khách bị đổi chỗ bất ngờ trên máy bay. Ảnh: Jam Press

Anh tiếp tục nhắc người phụ nữ rằng bà đang khiến cả chuyến bay phải chờ đợi, đồng thời quay cảnh nhiều hành khách khác ngoái đầu theo dõi vụ việc. Khi người phụ nữ khẳng định: "Anh đã được chuyển chỗ rồi", Escalona đưa thẻ lên máy bay của mình ra để chứng minh ghế 6A thuộc về anh, trong khi ghế của bà là 3F.

Sau màn giằng co, người phụ nữ cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc và trả lại ghế. Trước khi rời đi, bà tỏ vẻ bực tức và buông một câu dở dang: "Anh đúng là...". Ngồi lại đúng chỗ của mình, Escalona quay sang máy quay với vẻ ngỡ ngàng. Một hành khách gần đó cười và nói: "Suýt nữa thì anh bị cướp ghế rồi".

Diễn biến vụ tranh cãi về chỗ ngồi trên máy bay của hãng American Airlines. Video: Jam Press

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận. Phần lớn chỉ trích hành động của nữ hành khách là "thiếu lịch sự" và "quá vô lý".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Escalona được nâng hạng miễn phí, trong khi người phụ nữ đã trả tiền mua vé hạng nhất nên có phần thiệt thòi vì ghế bị hỏng.

Nữ hành khách làu bàu khi phải về lại chỗ ngồi của mình. Ảnh: Jam Press

Đáp lại, Escalona cho biết việc được nâng hạng miễn phí là nhờ tích lũy rất nhiều dặm bay và chương trình khách hàng thân thiết, chứ không phải ngẫu nhiên. "Tại sao nhiều người lại nghĩ việc được nâng hạng giống như tôi trúng thưởng vậy?", anh viết.

American Airlines hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.