Không đi đám cưới, cũng chẳng gửi tiền mừng, nam đồng nghiệp cũ bị cô dâu nhắn tin đòi 'trả nợ'

Tiền mừng cưới trở thành nguồn cơn của cuộc tranh cãi

Một câu chuyện xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội khi một cô dâu công khai nhắn tin yêu cầu đồng nghiệp cũ gửi tiền mừng cưới dù người này không đến dự hôn lễ.

Theo chia sẻ của người phụ nữ họ Hoàng, cô đã gửi thiệp mời cho một nam đồng nghiệp cũ qua mạng xã hội.

Trước đây, khi người này kết hôn, cô từng mừng 400 Nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng). Vì vậy, cô cho rằng việc gửi thiệp mời là điều "có qua có lại".

Tuy nhiên, điều khiến cô thất vọng là người đồng nghiệp không xác nhận tham dự, cũng không phản hồi bất kỳ tin nhắn nào và hoàn toàn không gửi tiền mừng cưới.

Không chỉ nhắc đến khoản tiền mừng cưới 400 Nhân dân tệ đã từng gửi, cô Hoàng còn bày tỏ sự bức xúc vì người đồng nghiệp hoàn toàn im lặng trước lời mời. Ảnh minh họa

Cô dâu liên tục nhắn tin yêu cầu "trả lại" số tiền từng mừng

Sau khi đám cưới kết thúc, cô Hoàng nhiều lần nhắn tin cho đồng nghiệp với mong muốn nhận được lời giải thích.

Trong các tin nhắn, cô cho rằng nếu không thể tham dự thì vẫn nên gửi tiền mừng cưới như một phép lịch sự.

Theo quan điểm của cô, số tiền từng mừng cho đồng nghiệp trước đây thực chất là khoản "có đi có lại", vì thế đối phương ít nhất cũng nên hoàn lại đúng số tiền đó.

Không chỉ nhắc đến khoản tiền 400 Nhân dân tệ đã từng gửi, cô Hoàng còn bày tỏ sự bức xúc vì người đồng nghiệp hoàn toàn im lặng trước lời mời, khiến cô cảm thấy mình không được tôn trọng trong ngày trọng đại.

Đồng nghiệp cũ từ chối gửi tiền vì cho rằng lời mời thiếu chân thành

Về phía nam đồng nghiệp, anh giải thích với chồng cô Hoàng rằng mình không tham dự vì cảm thấy lời mời chỉ mang tính xã giao chứ không xuất phát từ mối quan hệ thân thiết.

Anh cũng cho biết những tin nhắn liên tục yêu cầu gửi tiền mừng cưới khiến anh không thoải mái và càng không muốn đáp lại.

Dù được giải thích, cô Hoàng vẫn giữ nguyên quan điểm.

Theo cô, vấn đề không nằm ở số tiền mà ở thái độ của người được mời. Nếu không thể tham dự, chỉ cần một lời từ chối hoặc một lời chúc cũng đủ thể hiện sự tôn trọng.

Mạng xã hội chia thành hai luồng ý kiến

Sau khi câu chuyện được chính cô Hoàng chia sẻ trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận đã xuất hiện với nhiều quan điểm trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc công khai yêu cầu người khác gửi tiền mừng cưới là thiếu tinh tế.

Theo họ, tiền mừng vốn xuất phát từ sự tự nguyện và lời chúc dành cho cô dâu chú rể, không nên biến thành khoản nợ phải thanh toán.

Ở chiều ngược lại, không ít người lại cho rằng người đồng nghiệp xử lý chưa khéo léo. Nếu không thể đến dự, anh vẫn nên phản hồi lời mời hoặc gửi lời chúc để tránh khiến chủ hôn lễ cảm thấy bị xem nhẹ.

Nhiều ý kiến nhận định, điều đáng tiếc nhất trong câu chuyện không phải số tiền 400 Nhân dân tệ mà là cách hai bên ứng xử đã khiến mối quan hệ đồng nghiệp cũ trở nên căng thẳng.

Tiền mừng cưới ngày càng gây nhiều tranh cãi

Tại Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia châu Á, tiền mừng cưới từ lâu được xem là lời chúc phúc dành cho cặp đôi mới cưới. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong quan niệm sống, vấn đề này ngày càng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Không ít câu chuyện tương tự từng xuất hiện trên các diễn đàn quốc tế. Có người được mời đến đám cưới tại khách sạn sang trọng nhưng phải băn khoăn vì mức tiền mừng quá cao so với khả năng tài chính.

Thậm chí, một số cô dâu chú rể còn nhắn tin hỏi khách xem phong bì nào là của họ để biết chính xác số tiền đã mừng.

Ngược lại, nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn cách tổ chức đám cưới nhẹ nhàng hơn. Thay vì đặt nặng tiền mừng cưới, họ khuyến khích khách chỉ cần đến chung vui hoặc chuẩn bị những món quà mang ý nghĩa tinh thần.

Tháng 10/2022, một cặp đôi tại miền Đông Trung Quốc từng gây chú ý khi phát hành "thẻ quà tặng không cần tiền", khẳng định khách mời không phải mang phong bì mà chỉ cần hiện diện và gửi lời chúc là đủ.

Cách làm này được nhiều người đánh giá là văn minh, giúp giảm áp lực tài chính và đưa đám cưới trở về đúng ý nghĩa của một ngày vui đoàn viên.