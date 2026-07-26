Gọi tên 5 con giáp 'ăn nên làm ra' trong 2 tháng tới: Thăng tiến có, tiền bạc cũng bùng nổ

Con giáp Thìn: Công việc bứt phá, cơ hội liên tục tìm đến

Theo dự báo tử vi, con giáp Thìn sẽ bước vào giai đoạn đầy triển vọng trong khoảng 2 tháng tới. Ảnh minh họa

Theo dự báo tử vi, con giáp Thìn sẽ bước vào giai đoạn đầy triển vọng trong khoảng 2 tháng tới. Những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt, giúp bạn tạo dựng vị thế vững chắc hơn trong công việc.

Đối với người làm công ăn lương, đây là thời điểm dễ được cấp trên đánh giá cao năng lực, giao phó nhiệm vụ quan trọng hoặc cân nhắc cho vị trí mới.

Những người đang tìm kiếm môi trường làm việc phù hợp hơn cũng có nhiều khả năng gặp được cơ hội đúng lúc, đúng người.

Với con giáp Thìn làm kinh doanh, lượng khách hàng có xu hướng tăng lên, các kế hoạch hợp tác diễn ra thuận lợi hơn trước. Nếu đang ấp ủ ý định mở rộng quy mô hoặc triển khai dự án mới, đây là khoảng thời gian khá thích hợp để mạnh dạn hành động.

Điều quan trọng là con giáp Thìn cần chủ động nắm bắt thời cơ, bởi chính sự linh hoạt sẽ giúp biến vận may thành thành quả thực tế.

Con giáp Dậu: Quý nhân xuất hiện, sự nghiệp mở sang chương mới

Không ít người tuổi Dậu có khả năng nhận tin vui về tăng lương, thăng chức hoặc được giao phụ trách các dự án quan trọng. Ảnh minh họa

Nằm trong nhóm con giáp có vận trình công danh sáng nhất 60 ngày tới, tuổi Dậu được dự báo sẽ liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực.

Quý nhân có thể là cấp trên, đồng nghiệp hoặc đối tác, những người sẵn sàng tạo điều kiện để bạn phát huy năng lực. Những cố gắng âm thầm trước đây cũng bắt đầu được ghi nhận bằng những cơ hội cụ thể.

Không ít người tuổi Dậu có khả năng nhận tin vui về tăng lương, thăng chức hoặc được giao phụ trách các dự án quan trọng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đầu tư cho việc học hỏi, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Nếu duy trì thái độ cầu tiến và tinh thần trách nhiệm, con giáp Dậu hoàn toàn có thể tạo nên bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp.

Con giáp Hợi: Thu nhập ổn định, tài chính nhẹ gánh hơn

Trong 2 tháng tới, nguồn thu của con giáp Hợi có dấu hiệu tăng trưởng nhờ công việc thuận lợi hơn, đồng thời xuất hiện thêm những khoản thu ngoài kế hoạch. Ảnh minh họa

Trong 2 tháng tới, điểm sáng lớn nhất của con giáp Hợi nằm ở phương diện tài chính.

Nguồn thu có dấu hiệu tăng trưởng nhờ công việc thuận lợi hơn, đồng thời xuất hiện thêm những khoản thu ngoài kế hoạch.

Người kinh doanh dễ cải thiện doanh số, còn người làm công ăn lương có cơ hội nhận thưởng hoặc các khoản thu nhập bổ sung.

Đây cũng là thời điểm phù hợp để con giáp Hợi xây dựng kế hoạch tích lũy, xử lý các khoản nợ cũ hoặc chuẩn bị nguồn tài chính cho những mục tiêu dài hạn.

Con giáp Thân: Chủ động càng nhiều, tiền tài càng vượng

Ngoài nguồn lương chính, con giáp Thân còn có thể kiếm thêm từ công việc phụ, dự án cá nhân hoặc những cơ hội hợp tác bất ngờ. Ảnh minh họa

Với con giáp Thân, sự nhanh nhạy và khả năng thích ứng sẽ trở thành lợi thế lớn giúp gia tăng thu nhập trong thời gian tới.

Ngoài nguồn lương chính, con giáp Thân còn có thể kiếm thêm từ công việc phụ, dự án cá nhân hoặc những cơ hội hợp tác bất ngờ.

Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, truyền thông hay sáng tạo được đánh giá là có nhiều cơ hội bứt phá hơn cả.

Tuy nhiên, khi dòng tiền cải thiện, con giáp Thân cũng nên chú trọng quản lý chi tiêu, ưu tiên tích lũy để tạo nền tảng tài chính bền vững.

Con giáp Mùi: Biết nắm bắt cơ hội sẽ gia tăng tài sản

Vận may của con giáp Mùi không chỉ đến trong chốc lát mà có xu hướng duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Sau khoảng thời gian tài chính khá ổn định nhưng chưa có nhiều đột phá, con giáp Mùi được dự báo sẽ bước vào giai đoạn khởi sắc hơn.

Lợi nhuận từ đầu tư, khoản thưởng, hợp đồng mới hoặc những cơ hội hợp tác có thể giúp tình hình tài chính cải thiện đáng kể.

Đáng chú ý, vận may của con giáp Mùi không chỉ đến trong chốc lát mà có xu hướng duy trì ổn định nếu biết tận dụng đúng thời điểm.

Nếu đang dự định mua sắm tài sản có giá trị hoặc xây dựng kế hoạch tích lũy lâu dài, đây được xem là khoảng thời gian khá thuận lợi để bắt đầu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.