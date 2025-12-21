Vợ nhiều lần phản bội, chồng vẫn chọn tha thứ

Tôi đã chọn tin, hoặc đúng hơn là chọn nhắm mắt tin (Ảnh minh họa)

Tôi từng tin rằng gia đình mình cũng giống như bao gia đình khác: có những bữa cơm tối giản dị, những cuộc cãi vã nhỏ rồi lại làm hòa. Cho đến một ngày, tôi đọc được những tin nhắn không dành cho mình trong điện thoại của vợ. Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ để tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân này đã rạn nứt từ lâu.

Lần đầu tiên phát hiện, tôi không gào thét hay làm lớn chuyện. Tôi hỏi, vợ tôi khóc, xin lỗi, nói đó là sai lầm duy nhất. Tôi đã chọn tin, hoặc đúng hơn là chọn nhắm mắt tin, vì con còn nhỏ, vì tôi vẫn còn yêu, và vì tôi chưa sẵn sàng đối diện với một gia đình tan vỡ.

Nhưng sự thật là phản bội không dừng lại ở một lần.

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, cảm giác đau đớn không còn dữ dội như ban đầu mà thay vào đó là sự mệt mỏi. Điều khiến tôi tổn thương nhất không chỉ là hành động của vợ, mà là cảm giác mình trở thành người thừa trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi từng tự hỏi bản thân đã sai ở đâu, đã thiếu sót điều gì để người phụ nữ mình yêu liên tục tìm kiếm sự bù đắp từ người khác.

Gia đình và bạn bè đều khuyên tôi nên ly hôn. Họ cho rằng tôi đang tự hạ thấp giá trị của bản thân. Tôi hiểu điều đó. Tôi cũng biết rằng, nếu câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, phần lớn bình luận sẽ gọi tôi là kẻ nhu nhược, yếu đuối, không có lòng tự trọng.

Tôi tha thứ không phải vì tôi không biết đau, mà vì tôi biết rất rõ mình đang phải đánh đổi điều gì. Với tôi, hôn nhân không chỉ là chuyện đúng hay sai, mà còn là trách nhiệm, là con cái, là những gắn bó không dễ gì cắt bỏ chỉ bằng một quyết định lý trí.

Có người nói tôi đang dung túng cho sự phản bội. Có người cho rằng tôi chỉ đang kéo dài nỗi đau. Có thể họ đúng. Nhưng cũng có thể họ chưa từng đứng giữa lựa chọn: rời đi để giữ lòng tự trọng, hay ở lại để giữ cho con một gia đình trọn vẹn.

Tôi không viết ra câu chuyện này để xin thương hại hay biện minh cho quyết định của mình. Tôi chỉ muốn nói rằng, đôi khi người ở lại không phải vì quá yếu đuối, mà vì đã chịu đựng quá nhiều và không còn đủ sức để hận thù.

Nếu một ngày tôi lựa chọn ra đi, đó sẽ là lúc tôi không còn gì để níu giữ. Còn hiện tại, tôi chấp nhận những lời phán xét, bởi đây là cuộc đời tôi – không phải là câu chuyện để người khác đọc vài phút rồi quyết định đúng sai thay tôi.