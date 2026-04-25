Đến Việt Nam giúp mẹ tìm lại học trò cũ, chàng trai Đức cưới được vợ như ý

Giúp mẹ tìm học trò cũ

Chị Nguyễn Thị Lý (SN 1986, xã Hồng Vân, Hà Nội và anh Jan Bejsovec (SN 1975, hiện sống ở Berlin, Đức) đến với nhau nhờ cơ duyên đặc biệt từ thời cha mẹ.

Cách đây 48 năm, ông Nguyễn Hữu Ngà - bố chị Lý, cùng 14 thanh niên Việt Nam được đào tạo thành kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại một trường dạy nghề ở Freiberg (Đức).

Mẹ của anh Jan là 1 trong 2 giáo viên phụ trách nhóm. Tình cảm thầy - trò trong suốt quãng thời gian học tập, làm việc chung rất thân tình.

Năm 1980, bố chị Lý và nhóm thanh niên kết thúc đợt đào tạo. Cũng từ đó, họ và hai giáo viên Đức mất liên lạc.

Dẫu vậy, mẹ anh Jan vẫn lưu giữ hồ sơ cùng tấm ảnh chân dung ngày đó của 15 thanh niên. Sau hơn 40 năm, ở tuổi 78, bà đau đáu tìm lại những người học trò cũ trong ảnh và niềm mong muốn ấy được gửi gắm nơi anh Jan - người con trai duy nhất của bà.

"Trong chuyến công tác đến Việt Nam vào năm 2023, anh ấy đã đăng tải hình ảnh và câu chuyện lên mạng xã hội để tìm kiếm học trò cũ cho mẹ. Anh cũng nhờ bạn tại Việt Nam tìm hiểu giúp và may mắn, 15 người học trò ấy đã hay tin, chủ động liên lạc với anh", chị Lý kể.

Khoảnh khắc anh Jan đến nhà thăm ông Hữu Ngà - bố chị Lý

Tại Hà Nội, anh Jan đã gặp được nhóm học trò cũ của mẹ, cuộc gặp gỡ thân tình và đầy cảm xúc. Họ đã cùng nhau kể về những ký ức tươi đẹp năm xưa cho Jan cùng nghe.

Tuy nhiên, một trong số đó là ông Hữu Ngà - bố chị Lý đã vắng mặt vì bệnh nặng. Thấy vậy, anh Jan xin được đến tận nhà thăm hỏi. Và chính nơi đây, anh đã tìm được định mệnh của cuộc đời.

Mối duyên đặc biệt

"Anh Jan và các chú đến thăm bố tôi vào buổi trưa, mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Anh để ý cách tôi nâng đỡ, chăm sóc bố rồi xin số liên lạc để tiện thăm hỏi về sau", chị Lý kể.

Cặp đôi nên duyên với nhau, mở ra chương mới hạnh phúc cho cả hai

Về phía mình, anh Jan thừa nhận đã ấn tượng sâu sắc với nụ cười và vẻ mặt xúc động của chị Lý trong phút hội ngộ giữa bố và con trai giáo viên cũ.

"Dù chỉ là cuộc gặp ngắn ngủi nhưng tôi nhớ rất rõ về Lý và ngôi nhà của bố cô ấy. Có điều gì đó thôi thúc tôi tìm hiểu cô gái này", anh Jan chia sẻ.

Hai người trò chuyện như những người bạn bình thường. Ở độ tuổi chín chắn, đôi bên nhìn nhận mọi thứ thấu đáo, cũng cảm nhận ở nhau sự thấu hiểu và đồng cảm.

Anh Jan thích sự hoạt bát và tận tâm của chị Lý. Còn chị, dù rung động trước sự chân thành của anh nhưng khoảng cách địa lý, sự khác biệt văn hóa lại là điều khiến chị ngần ngại. Và khi anh tỏ tình, chị đã từ chối.

“Dẫu vậy, anh ấy vẫn kiên trì nhắn tin hỏi han. Anh là nghệ nhân ngành dệt may, còn tôi thì mê thêu thùa. Có chung sở thích, chúng tôi có nhiều điều để chia sẻ”, chị Lý nói.

Năm 2024, anh Jan sang Việt Nam và nói với chị Lý, anh muốn ghé thăm và theo học làng thêu nổi tiếng ở gần nhà chị. Gặp lại nhau, đôi bên có thêm cơ hội tìm hiểu, thể hiện tình cảm. Sự kiên trì và nhiệt tình của anh Jan cuối cùng đã chinh phục được trái tim người thương. Cuối năm đó, họ chính thức hẹn hò.

Sau này, chị Lý mới biết, anh Jan thích làng thêu nhưng lý do thực sự cho lần trở lại này chính là để gặp chị.

Chị Lý trong giây phút tạm biệt bố xuất giá

Mối quan hệ của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ. Mẹ anh Jan vui mừng khi con trai tìm lại học trò cũ giúp mình, càng xúc động hơn khi nhờ đó con có mối nhân duyên như ý.

Cặp đôi tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào ngày 29/3 vừa qua. Đại diện cho nhà trai chính là những học trò cũ của mẹ anh Jan.

Đám cưới được tổ chức theo phong tục truyền thống của người Việt với đầy đủ các bước: dạm ngõ, ăn hỏi, lễ vu quy. Trước đó, anh Jan tìm hiểu rất kỹ phong tục cưới hỏi ở Việt Nam để có thể chuẩn bị mọi thứ chu đáo.

Ngày vui của cặp đôi diễn ra trọn vẹn với sự hiện diện của họ hàng, bạn bè thân thiết. Trong đám cưới, chú rể Đức trình chiếu một đoạn phim về những khoảnh khắc mẹ anh Jan cùng 15 học trò cũ cùng nhau học tập, lao động và cống hiến từ mấy chục năm trước. Thước phim như một cách chia sẻ với mọi người cơ duyên gặp gỡ của cặp đôi.

“Bố tôi bị bệnh nên không thể tham dự lễ cưới. Khi vào nhà đón tôi, thấy mắt bố đượm buồn, anh Jan đã ôm lấy bố và nói ‘bố hãy yên tâm’”, chị Lý xúc động kể.

Anh Jan được học trò cũ của mẹ đồng hành trong ngày cưới

Anh Jan hạnh phúc khi có một hôn lễ chỉn chu với sự chứng kiến của 400 vị khách mời.

“Tôi biết ơn sự hiện diện và những lời chúc phúc của mọi người. Được gặp lại các chú - những học trò cũ của mẹ từ thời Đông Đức, lại được sánh bước bên người vợ yêu thương, tôi xúc động khi cảm nhận vòng tròn lịch sử đã khép lại theo cách trọn vẹn và đẹp đẽ nhất.

Hành trình ấy như một chuyến du hành xuyên thời gian, vượt qua khoảng cách địa lý để tạo nên một điều mới mẻ. Tôi biết ơn vì được trải nghiệm tất cả cùng vợ mình”, chàng rể người Đức chia sẻ.

Ảnh: NVCC