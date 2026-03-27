Tiếp viên Thái bị công kích, miệt thị sau bài đăng chia tay hãng bay Hàn

Bài đăng của Jam ban đầu bị nhiều bình luận miệt thị về ngoại hình và gốc gác. Ảnh: Chosun Daily

Sự việc đang trở thành tiêu đề nóng tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia Đông Nam Á trong vài ngày qua. Theo Chosun Daily, ngày 28/2, Jam, một nữ tiếp viên hàng không người Thái Lan, đăng loạt ảnh mặc đồng phục chụp cùng đồng nghiệp kèm dòng chia sẻ ngắn: "Từng là giấc mơ, sau này là bài học - KE (Korean Air)". Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận tiêu cực bằng tiếng Hàn.

Một số tài khoản nghi ngờ cô có thực sự là tiếp viên hàng không hay không, thậm chí chế giễu ngoại hình. Có người viết: "Tiếp viên thật sao?", "Họ tuyển kiểu người này à?".

Đáng chú ý, nhiều bình luận mang màu sắc phân biệt chủng tộc khi hỏi liệu cô có phải người Đông Nam Á, hoặc buông lời miệt thị về xuất thân của cô. Một số ý kiến còn so sánh ngoại hình Jam với Shin Bong-sun theo hướng xúc phạm.

Jam không phản hồi công khai trước làn sóng chỉ trích.

Jam là nữ tiếp viên hàng không người Thái Lan, từng làm việc cho hãng Korean Air của Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

Sự việc sau đó gây phản ứng ngược. Hiện tại, nhiều người dùng Thái Lan lên tiếng bảo vệ cô, chỉ trích những bình luận độc hại. Đồng thời, một bộ phận cư dân mạng Hàn Quốc cũng vào xin lỗi, khẳng định những ý kiến tiêu cực không đại diện cho cộng đồng, gọi đây là "điều đáng xấu hổ".

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về văn hóa công kích ngoại hình và bắt nạt trên mạng tại Hàn Quốc, vốn từng liên quan đến nhiều trường hợp nghệ sĩ chịu áp lực nặng nề như Sulli, Goo Hara hay Jonghyun.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh gần đây xuất hiện nhiều tranh cãi giữa cư dân mạng Hàn Quốc và Đông Nam Á xoay quanh các vấn đề văn hóa, hành vi tại sự kiện và định kiến chủng tộc.