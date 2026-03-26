Mỹ Tâm - Mai Tài Phến có 'tin vui'

Phim điện ảnh "Tài" đang tiếp tục nối dài hành trình ấn tượng tại phòng vé khi chính thức vượt mốc 111 tỷ đồng theo thống kê từ nhà phát hành CJ CGV Vietnam.

Cùng với cột mốc doanh thu này, bộ phim cũng vươn lên vị trí top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất của điện ảnh nội địa trong những tháng đầu năm.

Với cột mốc mới, điều mà ê-kíp nhắc đến nhiều nhất không phải là một con số thuần túy, mà là tình cảm mà khán giả đã dành cho bộ phim. Theo thống kê hiện tại, đã có hơn 1,5 triệu lượt khán giả ra rạp để theo dõi "Tài". Đây là con số cho thấy sức lan tỏa rất lớn của dự án, đồng thời phản ánh rõ rệt hiệu ứng khán giả giới thiệu khán giả, một yếu tố luôn được xem là nền tảng bền vững nhất cho tuổi thọ của một bộ phim ngoài rạp.

Phân cảnh trong phim "Tài".

Là người giữ vai trò nhà sản xuất của dự án, Mỹ Tâm có nhiều cảm xúc khi chứng kiến đứa con tinh thần của mình bước lên cột mốc top 3 doanh thu năm. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Khi bắt đầu làm Tài, Tâm và cả ekip chỉ nghĩ đơn giản là cố gắng làm một bộ phim tử tế, làm hết sức trong khả năng của mình, để khi phim ra mắt, khán giả có thể cảm nhận được sự chân thành đó. Việc phim đi được đến cột mốc này là điều Tâm rất hạnh phúc và biết ơn. Ngoài việc doanh thu là một niềm vui lớn, thì điều làm Tâm xúc động hơn hết là việc có rất nhiều khán giả đã thật sự yêu thương bộ phim, đi xem rồi chia sẻ giới thiệu cho gia đình, bạn bè, người thân cùng xem và cảm nhận được giá trị thực sự của bộ phim mang lại. Đó là món quà lớn nhất".

Trong chia sẻ này, có thể thấy Mỹ Tâm vẫn giữ tinh thần quen thuộc từng xuất hiện trong nhiều cuộc trò chuyện trước đây, nhẹ nhàng, tỉnh táo và đặt khán giả làm trung tâm của mọi thành quả. Với "Tài", cô chính thức có thêm một dấu mốc đáng nhớ trong vai trò nhà sản xuất, sau những kinh nghiệm đã tích lũy từ các dự án điện ảnh trước đó.

Nếu Mỹ Tâm là người đứng phía sau để bảo đảm cho dự án vận hành trọn vẹn, thì Mai Tài Phến chính là gương mặt được nhắc đến nhiều nhất khi "Tài" trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm. Với vai trò đạo diễn, biên kịch và nam chính, anh đang có một màn ra mắt ấn tượng ở địa hạt điện ảnh thương mại.

Mỹ Tâm là nhà sản xuất của phim "Tài".

Chia sẻ về cột mốc top 3 doanh thu năm 2026, Mai Tài Phến cho biết: "Thành thật mà nói, tôi vui nhưng cũng rất bình tĩnh. Vì với tôi, làm ra được bộ phim này đã là một hành trình rất dài rồi. Từ lúc nghĩ ra nhân vật, xây dựng câu chuyện, đến lúc bấm máy và hoàn thiện, mọi thứ đều đi qua rất nhiều áp lực. Nên khi phim được khán giả đón nhận, tôi cảm thấy biết ơn nhiều hơn là nghĩ đến chuyện mình đã đạt được điều gì. Cột mốc này là một niềm khích lệ rất lớn. Nó cho tôi niềm tin rằng nếu mình làm bằng sự nghiêm túc, làm đến nơi đến chốn, thì khán giả sẽ cảm nhận được. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất".

Ở Mai Tài Phến, thành công của "Tài" không đơn thuần là một chiến thắng phòng vé, mà còn là lời khẳng định cho một lựa chọn nghề nghiệp đầy mạo hiểm. Việc một diễn viên lần đầu cầm trịch dự án điện ảnh và ngay lập tức tạo ra tác phẩm chạm đến mốc 111 tỷ đồng là điều không dễ lặp lại. Thành tích này phần nào cho thấy anh đã có bước đi đủ vững vàng, đủ bản lĩnh để thuyết phục công chúng rằng mình không đến với vai trò đạo diễn bằng cảm hứng nhất thời.

Bên cạnh hai cái tên trung tâm, thành công của "Tài" cũng là niềm vui lớn dành cho toàn bộ dàn diễn viên. Đặc biệt, việc bộ phim chạm mốc 111 tỷ tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng cho bộ ba phản diện Sỹ Toàn, Trần Kim Hải và Ray Nguyễn. Trong phim, cả ba tạo ra một thế lực đối trọng đủ sức nặng, góp phần làm nổi bật hành trình đầy va chạm của nhân vật chính.

Sỹ Toàn mang đến một hình ảnh phản diện sắc lạnh, quyết liệt và có độ nguy hiểm rất rõ. Trần Kim Hải gây ấn tượng với kiểu nhân vật khó đoán, vừa bình thản vừa tạo cảm giác bất an trong nhiều phân đoạn quan trọng. Trong khi đó, Ray Nguyễn tiếp tục cho thấy khả năng nhập vai tốt ở những tuyến nhân vật gai góc, có chiều sâu. Sự kết hợp của ba gương mặt này đã góp phần giúp "Tài" tạo ra những lớp xung đột rõ ràng, từ đó đẩy cao nhịp cảm xúc và tính căng thẳng xuyên suốt phim.

Mai Tài Phến trong vai trò đạo diễn của phim.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã vượt mốc 111 tỷ đồng và cán mốc hơn 1,5 triệu lượt khán giả, "Tài" đang chứng minh rằng một bộ phim hành động mang chất Việt, có nền tảng cảm xúc gia đình đủ chắc và được làm bằng tinh thần nghiêm túc hoàn toàn có thể tạo ra dấu ấn lớn trên thị trường.

Thành tích top 3 doanh thu năm 2026 vì thế không chỉ là một cột mốc để ăn mừng, mà còn là lời khẳng định cho niềm tin của khán giả dành cho bộ phim, cho Mai Tài Phến ở vai trò mới và cho Mỹ Tâm trên hành trình ngày càng vững vàng với điện ảnh. Sau tất cả, điều đẹp nhất mà "Tài" đang có lẽ nằm ở chỗ bộ phim đã thật sự tìm được đường đi đến trái tim của công chúng.