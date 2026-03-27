Bà La Sát của 'Tây du ký': Nổi tiếng từ một vai diễn, tài sắc nhưng bạc mệnh

Thiết Phiến công chúa, còn gọi Bà La Sát, là một trong những nhân vật nữ được nhớ đến nhiều nhất trong Tây du ký 1986. Nhân vật này là vợ của Ngưu Ma Vương, mẹ đẻ của Hồng Hài Nhi - yêu quái mới 7 tuổi nhưng pháp lực cao cường khiến thầy trò Đường Tăng khốn đốn phải mời Quan Âm đến thu phục.

Vì mối thù này, khi thầy trò Đường Tăng mắc kẹt ở Hỏa Diệm Sơn, muốn xin mượn quạt ba tiêu, Thiết Phiến công chúa hết lần này đến lần khác nhất định từ chối, có lần còn lừa cho mượn quạt giả, khiến núi lửa càng bùng lên dữ dội. Đến khi thấy chồng mình bị các vị kim cương, thiên tướng vây đánh bốn phía, bà mới đành mang quạt ra cho Tôn Ngộ Không mượn. Người đóng vai Bà La Sát trong Tây du ký 1986 là diễn viên Vương Phụng Hà.

Nổi danh khi 2 lần đóng Bà La Sát

Vương Phụng Hà sinh năm 1955 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Đam mê nghệ thuật ngay từ thuở nhỏ, bà bắt đầu học kinh kịch từ 4 tuổi và ở lứa tuổi 20 đã trở thành một trong những diễn viên xuất sắc nhất của Viện Kinh kịch Cát Lâm.

Năm 1983, Phụng Hà được giao vai Thiết Phiến công chúa - Bà La Sát trong Hỏa Diệm Sơn - bộ phim điện ảnh làm theo lối kinh kịch. Vai diễn này đem lại bước ngoặt lớn trong đời làm nghệ thuật của bà khi được đông đảo công chúng nhiệt liệt đón nhận. Tác phẩm giành giải xuất sắc tại Lễ trao giải Nghệ thuật Hí khúc toàn quốc năm đó.

Vương Phụng Hà trong phim "Hỏa Diệm Sơn".

Cuối năm 1984, khi bắt đầu xúc tiến việc làm phim Tây du ký, đạo diễn Dương Khiết nghiên cứu tìm chọn diễn viên vào vai Bà La Sát, nhưng không vừa lòng ai trong gần 40 ứng cử viên. Chính thành công trong Hỏa Diệm Sơn đã giúp Vương Phụng Hà lọt vào mắt xanh của nữ đạo diễn.

Trong Tây du ký, Vương Phụng Hà khắc họa một Thiết Phiến công chúa kiêu hãnh, ngang ngược, ghê gớm, một người mẹ đau xót vì tai họa của con, một người vợ khổ sở, oán hận và ghen tuông khi chồng phản bội… và cuối cùng chịu nhún mình cũng vì thương chồng.

Nhân vật Bà La Sát trong phim "Tây du ký 1986" gây ấn tượng với khán giả.

Cố đạo diễn Dương Khiết từng nói: "Vương Phụng Hà là một trong những diễn viên tôi ưng ý nhất. Cô ấy đóng chuyên nghiệp, tinh thần làm việc rất cao, không nề hà ngại khó ngại khổ".

Khi phim phát sóng, nhân vật Bà La Sát được khán giả đón nhận và tán thưởng. Giới chuyên môn nhận xét diễn xuất của Phụng Hà chân thật, giàu cảm xúc, không bị làm quá. Đây là Bà La Sát xinh đẹp và gây ấn tượng nhất trên màn ảnh.

Cuộc đời ngắn ngủi

Dù là nghệ sĩ có tiếng tăm từ trước nhưng không thể phủ nhận nhờ vai diễn Bà La Sát, Dương Phụng Hà mới được yêu thích khắp Trung Quốc. Xinh đẹp và tài năng, nhưng số phận lại không hề ưu ái mỹ nhân này.

Năm 1989, Vương Phụng Hà nhận chẩn đoán ung thư vú. Những đợt xạ trị khiến bà suy nhược, thuốc uống rất nhiều nhưng đồ ăn thì chưa đầy một bát cháo mỗi ngày. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe khá hơn, bà lại tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật trong khi vẫn bền bỉ, kiên cường chống lại bệnh tật.

Sau một thời gian, bệnh chuyển sang giai đoạn di căn. Vương Phụng Hà qua đời vào ngày 11/5/1993 ở tuổi 38.

Sự ra đi của nữ diễn viên hồng nhan bạc mệnh khiến khán giả và đồng nghiệp tiếc thương. Một điều rất ít khán giả biết, Vương Phụng Hà là bạn thân của Lục Tiểu Linh Đồng. Tài tử từng tâm sự: “Cô ấy là bạn rất thân với tôi ngoài đời thực. Chúng tôi cùng đóng phim, cùng trao đổi công việc. Tôi có lỗi khi không biết cô ấy bệnh, càng day dứt hơn khi không thể có mặt vào ngày cô ấy qua đời”.

Về đời tư, Vương Phụng Hà kết duyên với nghệ sĩ Lưu Hy Lượng, bạn diễn của bà trong Hỏa Diệm Sơn. Trong bộ phim này, Lưu Hy Lượng đóng Tôn Ngộ Không. Ông chọn sống độc thân, không tái giá sau khi vợ mất.