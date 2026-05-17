Thuyết 'hẹn hò taxi': Đàn ông chỉ cưới người đúng thời điểm

Thuyết này bắt nguồn từ nhân vật Miranda trong phim "Sex and the City" đầu những năm 2000. Cô ví đàn ông như những chiếc taxi. Khi sẵn sàng lập gia đình, họ sẽ "bật đèn" và kết hôn với người phụ nữ tình cờ bước vào chuyến xe của họ. "Nếu bạn là phụ nữ ngoài 30 tuổi đang tìm tình yêu, điều quan trọng là phải gặp một người đàn ông đã bật đèn", nhân vật này nói.

Hai thập niên sau, thuyết hẹn hò này bất ngờ gây sốt trở lại trên TikTok và các diễn đàn. Nhiều phụ nữ chia sẻ trải nghiệm từng gặp người đàn ông "yêu lâu nhưng lảng tránh chuyện cưới hỏi". Bất ngờ là sau khi chia tay, người đàn ông đó lại nhanh chóng kết hôn với người khác.

Thuyết "taxi" cho rằng đàn ông sẵn sàng cam kết khi họ muốn ổn định. Ảnh: Prade

Trên Verywell Mind, chuyên gia tâm lý Afton Turner cho biết, thuyết này chỉ ra khi đàn ông quyết định kết hôn, anh ta đang phát tín hiệu cởi mở với sự cam kết. "Lúc này, việc ở bên ai không quan trọng bằng thời điểm. Anh ấy sẵn sàng đón hành khách tiếp theo và gắn bó", bà nói.

Đồng tình với quan điểm này, nhà sáng tạo nội dung Olivia Victoria (Mỹ) cho biết áp lực tuổi tác khiến phụ nữ dễ ép bản thân kết hôn dù chưa sẵn sàng. Ngược lại, đàn ông thường đợi tận hưởng hết cuộc sống tự do mới tìm bến đỗ.

Chuyên gia hẹn hò Mila Smith (Anh) cũng nhận thấy xu hướng này ở khách hàng nam. Nhiều người từng trốn tránh cam kết nhưng đột nhiên muốn kết hôn sau những vấp ngã và cô đơn. Bà kể về một khách hàng gần 30 tuổi chia tay bạn gái lâu năm vì chưa muốn tính chuyện tương lai. Vài tháng sau, anh rơi vào vị thế ngược lại khi người mới từ chối gắn bó. "Cú sốc đó khiến anh nhận ra cảm giác của người yêu cũ. Từ đó, anh thay đổi hoàn toàn cách nhìn về sự gắn bó lâu dài", Smith kể.

Dù phổ biến, thuyết hẹn hò "taxi" vẫn vấp phải các ý kiến trái chiều. Nhiều chuyên gia cho rằng góc nhìn này bỏ qua yếu tố cảm xúc và mang tính định kiến giới, khi mặc định đàn ông quyết định thời điểm cam kết, còn phụ nữ thụ động chờ "được chọn".

Trên tạp chí tâm lý Psychology Today, giáo sư Bruce Y. Lee cho biết giả thuyết này dễ trở thành cách tự an ủi sau chia tay. "Có thể không phải vì thời điểm, mà đơn giản hai người không thực sự phù hợp", ông nói. Ông cũng cho biết việc tin tuyệt đối vào "thuyết taxi" có thể khiến các đôi bỏ qua những vấn đề cốt lõi như khác biệt giá trị sống hay sự thiếu kết nối.

Dan Somers, nhà sáng lập tổ chức hỗ trợ sức khỏe tâm thần nam giới tại Anh, nói mạng xã hội đang góp phần tạo ra hình ảnh nam giới sợ kết hôn. Theo anh, đàn ông bị bủa vây bởi thông điệp phải thành công và giàu có mới xứng đáng với tình yêu, khiến họ vừa khao khát ổn định, vừa sợ thất bại trong hôn nhân. Cá nhân Somers từng phản đối hôn nhân khi còn trẻ, nhưng trải nghiệm sống đã thay đổi anh. "Đến một lúc nào đó, hôn nhân mang lại cảm giác bền vững", anh nói.

Sau cùng, điều khiến "thuyết taxi" tồn tại suốt hơn 20 năm nằm ở chỗ nó chạm trúng nỗi bất an phổ biến nhất của người đang yêu: Liệu đối phương chưa sẵn sàng, hay chưa đủ yêu mình?

Lời giải đáp thực sự đòi hỏi cả hai yếu tố: đúng người và đúng thời điểm.