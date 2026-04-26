Thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi tháng, tôi vẫn 'bất lực' tìm người yêu

Tôi làm trong lĩnh vực marketing, đã đi làm hơn 10 năm kể từ khi còn là sinh viên. Thu nhập hiện tại dao động 80-100 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản thưởng theo dự án. Tôi có nhà riêng trả góp gần xong, một chiếc xe đủ đi lại và khoản tiết kiệm tương đối. Cuộc sống cá nhân nhìn chung ổn định, không áp lực tài chính.

Bạn bè xung quanh thường nói tôi là kiểu người phụ nữ mà nhiều người đàn ông mong muốn. Nhưng càng nghe vậy, tôi càng thấy câu chuyện tình cảm của mình... khó hiểu.

Tôi không thiếu cơ hội gặp gỡ. Công việc giúp tôi quen biết nhiều người, từ đồng nghiệp, đối tác đến bạn bè giới thiệu. Nhưng hầu hết các mối quan hệ đều dừng lại khá sớm.

Những người thu nhập thấp hơn tôi thường tỏ ra e dè. Có người nói thẳng họ cảm thấy "không tự tin", có người chọn cách im lặng rồi dần rút lui.

Ngược lại, những người đàn ông có điều kiện tương đương hoặc tốt hơn lại thường không phù hợp về tính cách hoặc quan điểm sống. Có người quá bận rộn, coi công việc là ưu tiên tuyệt đối. Có người lại tìm kiếm một mẫu bạn gái sẵn sàng lùi về phía sau để chăm sóc gia đình.

Tôi từng thử thay đổi cách tiếp cận. Tôi không nhắc đến thu nhập, hạn chế nói về công việc, cố gắng "bình thường hóa" bản thân trong những buổi gặp đầu tiên. Nhưng rồi câu chuyện cũng quay lại điểm cũ khi mối quan hệ tiến xa hơn.

Có lúc tôi tự hỏi, liệu vấn đề nằm ở mình?

Tôi không nghĩ tiêu chuẩn của mình quá cao. Tôi không yêu cầu đối phương phải kiếm nhiều tiền hơn, chỉ cần có công việc ổn định, có trách nhiệm và cùng chia sẻ quan điểm sống. Nhưng trên thực tế, sự chênh lệch về tài chính vẫn tạo ra khoảng cách vô hình.

Nếu chọn một người thu nhập thấp hơn, tôi phải chấp nhận việc mình có thể là người gánh phần lớn tài chính trong gia đình. Nếu chờ một người tương xứng, tôi có thể sẽ phải đợi rất lâu. Ở tuổi này, tôi không còn tìm kiếm một mối quan hệ chỉ để cho có. Tôi muốn một người đồng hành đúng nghĩa, nơi cả hai tôn trọng và bổ trợ cho nhau.

Nhiều lúc tôi tự hỏi: phải chăng phụ nữ càng độc lập, càng khó tìm được tình yêu phù hợp? Hay đơn giản, tôi vẫn chưa gặp đúng người giữa rất nhiều lựa chọn ngoài kia?