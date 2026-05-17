Miu Lê từng thừa nhận hối tiếc một điều

“Tôi không phải típ người sinh ra để học hành”

Trong một bài phỏng vấn trên Phụ Nữ số nhiều năm trước, Miu Lê từng kể khá chi tiết về tuổi thơ nhiều khó khăn của mình. Cô sinh ra tại Ninh Thuận (nay là Khánh Hoà) nhưng lớn lên ở TP HCM trong điều kiện kinh tế eo hẹp.

Nữ ca sĩ cho biết gia đình rất nghiêm khắc, mọi sinh hoạt đều có khuôn phép. Từ nhỏ, cô ít được tham gia hoạt động ngoại khóa, không tụ tập bạn bè và thường xuyên phụ mẹ làm việc nhà sau giờ học.

Miu Lê nói: “Tôi học cấp 1 loại giỏi, lên trung học loại khá, cấp 3 xuống trung bình. Tôi không tối dạ nhưng không phải típ người sinh ra để học hành”.

Thời điểm đó, câu nói này nhanh chóng gây chú ý bởi sự thẳng thắn hiếm thấy của nữ ca sĩ. Không ít khán giả cho rằng Miu Lê đang nói hộ tâm trạng của nhiều người trẻ không phù hợp với môi trường học thuật truyền thống nhưng lại có năng khiếu ở lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phát ngôn này dễ gây hiểu lầm nếu bị cắt khỏi ngữ cảnh, bởi sau đó Miu Lê vẫn khẳng định cô luôn đánh giá cao tri thức và từng tiếc nuối vì bỏ dở việc học.

Từng học đại học nhưng bỏ ngang vì nghệ thuật

Theo những gì nữ ca sĩ chia sẻ trong một buổi livestream trên trang cá nhân, cô từng theo học đại học nhưng bảo lưu từ năm thứ hai để tập trung cho công việc nghệ thuật.

Thời điểm đó, sự nghiệp của Miu Lê bắt đầu khởi sắc sau hiệu ứng của sitcom Những thiên thần áo trắng. Sau đó, cô liên tục tham gia phim ảnh, ca hát và chạy show với lịch trình dày đặc.

Miu Lê kể ban đầu chỉ định tạm nghỉ để tập trung công việc. Tuy nhiên, guồng quay showbiz khiến cô không thể trở lại giảng đường như dự định.

Nữ ca sĩ từng thừa nhận: “Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó. Bởi vì tôi thấy có ăn, có học vẫn hơn”.

Phát biểu này được nhiều khán giả chia sẻ lại như một sự thay đổi trong suy nghĩ của cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

“Nếu học tới nơi tới chốn sẽ bớt loay hoay hơn”

Điều đáng chú ý là dù từng bỏ dở việc học, Miu Lê lại nhiều lần khuyên người trẻ nên cố gắng hoàn thành con đường học vấn.

Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến vào ngày 12/6/2024 được Sao Star dẫn lại, cô cho rằng: “Nếu chúng ta học hành tới nơi tới chốn, khi ra đời sẽ có những bước tiến xa hơn và không mất thời gian loay hoay. Đối với tôi, việc học vẫn hơn. Có những kiến thức trong quá trình học mà tôi nghĩ sau này đi làm sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều".

Theo nữ ca sĩ, môi trường học không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện tư duy, kỹ năng giao tiếp và khả năng thích nghi với công việc sau này.

Chính vì vậy, cô cho biết bản thân luôn có cảm giác tiếc nuối khi nhìn bạn bè cùng trang lứa đã hoàn thành đại học trong khi mình mãi dang dở.

Nhiều khán giả cho rằng câu chuyện học hành dang dở của cô phần nào phản ánh lựa chọn đánh đổi quen thuộc trong showbiz: khi sự nghiệp đến quá sớm, không phải ai cũng đủ điều kiện để vừa học vừa theo đuổi nghệ thuật lâu dài.

Dẫu vậy, chính Miu Lê cũng nhiều lần nhấn mạnh việc không hoàn thành đại học là điều khiến cô tiếc nuối, và cô không cổ súy người trẻ bỏ học để chạy theo hào quang nổi tiếng.