Cục Điện ảnh lên tiếng về phim "Đại tiệc trăng máu 8" sau khi Miu Lê bị khởi tố

Tối 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Cùng vụ án, Trần Minh Trang bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thông tin Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam đã gây chấn động dư luận và giới giải trí. Trước đó không lâu, nữ ca sĩ cùng Vũ Khương An và Trần Minh Trang từng bị xác định là những người thụ hưởng trong vụ việc, song chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Miu Lê bị khởi tố. Ảnh: TL

Liên quan đến những tác động của vụ việc đối với bộ phim “Đại tiệc trăng máu 8” có sự tham gia của Miu Lê, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết, bộ phim đã được cấp Giấy phép phân loại phim số 14/GPPLP-CĐA/2026VN ngày 30/3/2026 theo đúng quy định của Luật Điện ảnh 2022.

Ông Đặng Trần Cường nhấn mạnh, việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở nội dung phim tuân thủ đúng quy định pháp luật, không vi phạm các điều cấm của Luật Điện ảnh, nên vụ việc cá nhân của diễn viên không ảnh hưởng đến giấy phép đã được cấp.

Về khả năng cắt bỏ hình ảnh của Miu Lê khỏi tác phẩm, lãnh đạo Cục Điện ảnh cho rằng đây là quyền quyết định của nhà sản xuất, trong khi cơ quan quản lý nhà nước thực hiện chức năng theo thẩm quyền về cấp phép và quản lý nội dung phim.

Tối 16/5, phía công ty quản lý Miu Lê tiếp tục có động thái sau thông tin ca sĩ bị khởi tố, bắt tạm giam.

"Trước diễn biến và tính chất nghiêm trọng của sự việc hiện tại, KIM Entertainment xin khẳng định quan điểm nhất quán của công ty: KIM Entertainment luôn thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ mọi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào", theo KIM Entertainment.

Phía công ty nhấn mạnh sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định. Công ty vẫn giữ nguyên cam kết trực tiếp đại diện Miu Lê đứng ra giải quyết mọi vấn đề về công việc cho các đối tác, nhãn hàng và nhà sản xuất.

Hiện nhà sản xuất phim "Đại tiệc trăng máu 8" chưa đưa ra phản hồi liên quan đến hình ảnh của Miu Lê trong bộ phim đang chiếu tại rạp.