Yêu qua mạng, người đàn ông bị lừa bán nhà thành vô gia cư

Mới đây, một người đàn ông 59 tuổi sống tại Singapore bị lừa tình lẫn tiền, sau 2 năm yêu qua mạng với một phụ nữ tự xưng là "gái một con". Mặc dù chưa từng gặp mặt, ông đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng này và thậm chí bán cả căn nhà của mình, tổng cộng dốc toàn bộ hơn 123.000 đô la Singapore (khoảng 2,5 tỷ đồng) vào tay kẻ lừa đảo.

Theo đó, ông Trần chia sẻ với tờ Shin Min Daily News rằng, mình quen một người phụ nữ tên Hoàng Bình, 30 tuổi, sống tại Hàng Châu, Trung Quốc, đã ly dị và có một cô con gái. Cả hai quen nhau qua Facebook vào giữa năm 2023 và nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ yêu đương qua mạng.

“Cô ấy rất quan tâm đến tôi, mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện, gọi tôi là 'chồng', tôi cũng gọi cô ấy là 'vợ'. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì cả”.

Người phụ nữ được cho là đã lừa đảo ông Trần.

Tuy nhiên, sau vài tháng ngọt ngào, "người tình" bắt đầu than thở khó khăn tài chính và ngỏ ý muốn vay tiền. Ban đầu chỉ vài nghìn đô, ông Trần nghĩ đó là chuyện bình thường giữa những cặp đôi. Nhưng sau đó, cô ta liên tục khóc lóc, kể lể nghèo khổ khiến ông mềm lòng.

Sau khi ông Trần gửi 30.000-40.000 đô la Sing (khoảng 600-800 triệu đồng) tiền tiết kiệm, đối phương gợi ý ông bán căn hộ tại Ang Mo Kio để dọn sang Trung Quốc cùng xây dựng cuộc sống mới. Ông Trần khi đó nghĩ: “Tôi cũng lớn tuổi rồi, muốn ổn định, nên thấy ý tưởng này không tệ”. Trong vòng 1 năm sau khi bán nhà, ông chuyển toàn bộ số tiền này cho đối phương, có lúc chuyển tới 40.000 đô la Sing/lần (khoảng 800 triệu đồng)

Đáng buồn thay, sau khi bán nhà, ông không còn chỗ ở, tài khoản ngân hàng chỉ còn vài nghìn đô. Không còn cách nào, ông đành nhờ bạn thân giúp đỡ.

“Bạn tôi hỏi kỹ rồi bảo tôi chắc chắn bị lừa. Còn khuyên tôi đi báo cảnh sát”.

Dù lúc đầu ông không tin nhưng sau khi người bạn chỉ ra các chiêu thức lừa đảo thường gặp, như việc đối tượng cung cấp nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận tiền, ông Trần cuối cùng cũng tỉnh ngộ và đã trình báo cảnh sát vào ngày 21/7 vừa qua.

Ông cho biết, trước đó ngân hàng đã nhiều lần nghi ngờ, gọi điện để xác minh, khuyên ông ngưng chuyển tiền.

“Tôi còn cãi lại, khăng khăng đó không phải lừa đảo. Sau này mỗi lần tôi chuyển tiền, họ đều hỏi nhiều, nên tôi nói dối là gửi cho bạn bè”.

Cuối cùng ngân hàng đã hạn chế mức chuyển tiền của ông xuống còn 200 SGD/lần. Nhưng để lách luật, ông rút tiền mặt rồi chuyển qua máy ATM.

“Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự biết ơn các nhân viên ngân hàng. Nhưng lúc đó tôi quá cố chấp, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngây thơ”.

2 tháng trước, đối phương nói bà ngoại qua đời nên phải chịu tang 6 tháng, không thể liên lạc. Sau đó hoàn toàn biến mất. Ông Trần cũng phát hiện một số tin nhắn trong đoạn chat bị xóa, khiến ông càng tin chắc đó là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.

“Hiện tôi đang tìm việc mới để kiếm tiền lại, thuê nhà ở để khỏi làm phiền bạn bè nữa. Tôi rất biết ơn vì họ đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn nhất”.

Ông Trần tiết lộ, vào tháng 3 năm nay, mình còn bị tai nạn xe nhưng may mắn thoát chết. Từ đó ông thay đổi suy nghĩ: “Tiền thì mất rồi, mọi chuyện không thể quay lại. Tôi bị tình yêu làm mờ mắt nhưng ít nhất tôi còn sống và còn có thể làm lại từ đầu”.