"Hoa khôi cải lương" đau đớn trước sự ra đi kỳ lạ của bà bầu show quyền lực

Nhiều nghệ sĩ từng gắn bó với bà đã xúc động chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc, trong đó có "hoa khôi cải lương" Mộng Tuyền.

Mộng Tuyền nghẹn ngào cho biết bà vô cùng sốc khi hay tin Thúy Uyển qua đời tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ kể, ngay khi nghe tin, bà lập tức gọi điện sang Mỹ để xác minh vì không thể tin đó là sự thật.

Theo lời Mộng Tuyền, bà quen biết Thúy Uyển từ khi còn rất trẻ, vào khoảng năm 15-16 tuổi. Thời điểm đó, Thúy Uyển cùng chồng cũ còn là những phóng viên trẻ, đồng thời điều hành các tạp chí nổi tiếng như Phụ Nữ Đẹp và Phụ Nữ Mới. Cặp đôi từng nhiều lần phỏng vấn, chụp hình Mộng Tuyền và đưa bà lên trang bìa báo.

"Hoa khôi cải lương" Mộng Tuyền. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm xa cách vì Mộng Tuyền sang Pháp sinh sống, cả hai mới có dịp hội ngộ trở lại. Trong những lần gặp gỡ sau này, Thúy Uyển luôn mong muốn tổ chức show diễn cho Mộng Tuyền tại Mỹ, đưa bà đi lưu diễn khắp các tiểu bang để phục vụ cộng đồng khán giả hải ngoại.

Dù từng nhiều lần sang Mỹ thăm gia đình, Mộng Tuyền vẫn chưa thực hiện được lời hứa đứng trên sân khấu xứ cờ hoa, phần vì ngại đi một mình, phần vì chưa có sự sắp xếp phù hợp. Điều đó giờ đây trở thành nỗi tiếc nuối lớn trong lòng nữ nghệ sĩ.

“Đến tuổi này, tôi chỉ mong một lần trước khi ra đi được sang Mỹ hát để tri ân khán giả. Đó là mơ ước của tôi. Nhưng chưa kịp thực hiện thì chị Thúy Uyển đã đột ngột ra đi,” Mộng Tuyền chia sẻ đầy xót xa.

Trong ký ức của nữ nghệ sĩ cải lương, Thúy Uyển không chỉ là một bầu show tài giỏi mà còn là người phụ nữ đẹp, hiền hậu và sống rất chân chính. Bà khẳng định Thúy Uyển suốt sự nghiệp chưa từng vướng bất kỳ lùm xùm nào về tiền bạc hay uy tín, luôn được đồng nghiệp kính trọng.

Bà bấu Thúy Uyển (váy xanh) và các nghệ sĩ. Ảnh: FBNV

Không chỉ Mộng Tuyền, nhiều nghệ sĩ hải ngoại cũng bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước sự ra đi của Thúy Uyển. MC Khánh Hoàng tiết lộ nguyên nhân qua đời của bà khá bất ngờ. Theo chia sẻ từ gia đình, Thúy Uyển ban đầu chỉ bị viêm phổi và nhập viện điều trị. Trong suốt tuần đầu tiên, sức khỏe bà vẫn ổn định, thậm chí còn tỉnh táo gọi điện trò chuyện với người thân.

Tuy nhiên, đến sáng 13/5 (giờ địa phương), tình trạng bất ngờ chuyển biến xấu. Khi bác sĩ vào thăm khám, mọi người bàng hoàng phát hiện tim bà đã ngừng đập. Dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, trái tim của nữ nghệ sĩ vẫn không thể hồi phục.

MC Khánh Hoàng cho biết ông quen Thúy Uyển gần 30 năm, từ những ngày đầu đặt chân tới hải ngoại và bước vào lĩnh vực lồng tiếng phim. Trong ký ức của ông, Thúy Uyển là người phụ nữ lịch lãm, hiện đại, luôn xuất hiện với phong cách thời trang sang trọng, đậm chất Tây phương.

Bên cạnh vai trò bầu show quyền lực, Thúy Uyển còn được biết đến là nghệ sĩ lồng tiếng kỳ cựu, góp giọng cho hàng trăm bộ phim nổi tiếng của Hong Kong, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia... Bà được xem là một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả yêu phim tại hải ngoại.

Sự ra đi của Thúy Uyển để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và công chúng. Với nhiều nghệ sĩ, bà không chỉ là một người tổ chức biểu diễn tài năng mà còn là biểu tượng của uy tín, sự tử tế và tình yêu nghệ thuật bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.

Bà bầu Thúy Uyển là một trong những nhân vật uy tín của giới nghệ thuật Việt hải ngoại, nổi bật trong vai trò tổ chức biểu diễn, lồng tiếng phim và kết nối nghệ sĩ trong nước với cộng đồng khán giả nước ngoài. Trước khi trở thành bầu show quyền lực tại Mỹ, bà từng hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Với phong cách làm nghề chuyên nghiệp, chân chính và tận tâm, Thúy Uyển được nhiều nghệ sĩ kính trọng, xem như người nâng đỡ nhiều thế hệ. Suốt nhiều thập kỷ, bà góp phần quan trọng trong việc duy trì sân khấu cải lương, ca nhạc Việt tại hải ngoại.