Sao Việt chưa lấy chồng: Người yêu 9 năm không chịu nói, kẻ đơn thân nuôi con

Mỹ Tâm

Xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp từ đầu những năm 2000, Mỹ Tâm nhanh chóng vươn lên vị trí sao hạng A nhờ chất giọng truyền cảm và phong cách trình diễn đặc trưng. 26 năm sau, "họa mi tóc nâu" vẫn chưa một lần công khai mối quan hệ nào - dù dư luận liên tục đặt dấu hỏi.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất hiện tại là diễn viên Mai Tài Phến. Bắt đầu từ cơ duyên hợp tác năm 2017, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thường xuyên đồng hành trong nhiều cột mốc. Dù vậy, họ vẫn im lặng về tin đồn hẹn hò. Cuối năm 2025, trong concert See the Light tại SVĐ Mỹ Đình, Mỹ Tâm nhắc tên Mai Tài Phến khiến khán giả reo hò, còn anh thì "bắn tim" đáp lại từ dưới khán đài, gây sốt mạng xã hội.

Dịp ra mắt phim Tài của Mai Tài Phến do Mỹ Tâm là nhà sản xuất đầu năm 2026, nhiều cử chỉ của cặp đôi này cũng khiến khán giả tin rằng họ đang trong một mối quan hệ nghiêm túc gần 9 năm qua.

Trong một bài phỏng vấn, Mỹ Tâm xác nhận đang hạnh phúc trong tình yêu song không muốn chia sẻ quá nhiều về đời tư. Quan điểm của cô cũng đã thay đổi rõ rệt theo năm tháng: "Yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được". Cả Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đều né tránh câu hỏi trực diện về việc có tình cảm với nhau hay không.Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nhảy trend “Good Goodbye”:

Hiền Thục

Đầu những năm 2000, Hiền Thục cùng Mỹ Tâm được xem là hai gương mặt nữ triển vọng nhất của làng nhạc nhẹ TPHCM. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô bất ngờ tạm ngưng để sinh con ở tuổi 21.

Đến nay, Hiền Thục cho biết đã sống một mình quá lâu và quen với nó. Cô thích tự do và không cần một mối quan hệ ràng buộc. Thay vì lo cho tuổi già, Hiền Thục dặn con học giỏi, kiếm thật nhiều tiền để góp vào cho mẹ vào viện dưỡng lão 5 sao. Hiền Thục lý giải thẳng thắn rằng hạnh phúc với cô không nhất thiết phải gắn với hôn nhân hay một người đàn ông bên cạnh.

Về sự nghiệp, đầu năm 2025, Hiền Thục trở lại làng nhạc với chùm 3 MV mới, cho thấy cảm hứng sáng tạo hồi sinh sau nhiều năm lui về phía sau. Mới đây cô gây chú ý khi xuất hiện trong một chương trình của VTV3, chia sẻ nhiều câu chuyện riêng tư.

Phương Linh

Phương Linh sinh năm 1984 tại Thanh Hóa, được nhiều người biết đến sau giải Á quân Sao Mai 2005. Bước ngoặt sự nghiệp đến từ sự kết hợp với Hà Anh Tuấn, tạo nên các ca khúc song ca như Cơn mưa tình yêu, Thiên đường gọi tên...

Dù có bạn trai lâu năm vẫn thường gọi bằng biệt danh "Thủ trưởng", Phương Linh vẫn không có ý định kết hôn vì chưa sẵn sàng với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ. Cô bộc bạch gần đây: "Phương Linh nghĩ mình vẫn phù hợp sống độc thân hơn, vẫn có tình yêu nhưng để làm vợ, làm mẹ thì quá nhiều trách nhiệm". Nữ ca sĩ hiện vẫn giữ kín danh tính bạn trai.

